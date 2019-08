VIDEO Ultimele cuvinte pe care le-a auzit Luiza înainte să fie răpită de monstrul din Caracal: „Ai grijă cu cine te urci în maşină, mamă!“

Familia Luizei Melencu, fata din Dioşti, judeţul Olt, pe care Gheorghe Dincă a mărturisit că a omorât-o la scurt timp după ce a a luat-o cu maşina, a anunţat dispariţia fetei la câteva ore. Fata dispărut într-o zi de duminică, 14 aprilie 2019, din Caracal, unde venise să retragă de la un bancomat bani trimişi de mama sa. Ultima dată, Luiza a vorbit chiar cu mama ei, la ora 11,29. Georgeta Melencu se afla la acel moment în Anglia, dar vorbeau zilnic şi chiar de mai multe ori pe zi.

„A fost 11,00 jumătate când am vorbit ultima dată cu ea. A rămas că ne auzim acasă. Am vorbit pe cameră cu ea şi ea a zis «Hai, mă, mami, că nu merg cu camera, că se uită lumea...!». Era în dreptul parcului şi în momentul în care o arată pe filmuleţ, ea cu mine vorbea. Taică-său o suna, dar ea nu insista mereu. În ziua aia ea l-a sunat, personal. Bărbatul meu a declarat treaba asta, l-a sunat şi i-a spus că urcă în maşină. Şi eu, ultima frază pe care am vorbit-o, a fost: „Ai grijă la cine te urci, mamă!“, a dezvăluit mama Luizei.

În mod normal, drumul nu ar fi trebuit să dureze mai puţin de o jumătate de oră. Bunicul fetei, care se afla la pescuit, a ajuns înainte de ora 14,00 acasă şi observând că Luiza nu a ajuns, a dat alerta, inclusiv poliţia fiind anunţată la scurt timp.

A doua zi, luni, 15 aprilie 2019, bunicul fetei a primit un telefon. Un bărbat i-a spus bunicului să stea liniştit, că e bine, dar că a fost convinsă de o bună prietenă să plece în străinătate. Un alt telefon a venit la patru zile distanţă, vinerea. Altă voce de bărbat spunea acelaşi lucru, că sunt copiii bine, sunt în Elveţia.

„I-a dat un telefon tatălui meu în care i s-a spus că la insistenţele unei bune prietene Luiza a plecat de acasă. Pe 15 aprilie se întâmpla asta, şi pe 19 aprilie alt telefon. Nu e aceeaşi voce, tatăl meu susţine că prima voce era un pic mai tânără, să zicem, dar a doua, cea de vineri, era în vârstă. Asta am spus şi ieri, s-a consemnat (n.r. – familia Luizei a fost audiată marţi, 6 august 2019, de anchetatorii DIICOT)“, a mai spus mama Luizei.

Informaţia că o bună prietenă ar fi convins-o să plece a făcut-o pe mama Luizei să o acuze, multă vreme, pe cea mai bună prietenă a fetei de implicare în dispariţia sa.

„Eu, când m-am dus (n.r. – la DIICOT Craiova), pot să vă zic că i-am acuzat prietena cea mai bună. Dacă dumneavoastră ştiţi ce injurii i-am adus, mă luptam ca moara de vânt. Ultima dată, seara, Luiza a avut o convorbire cu fata, iar eu, tot ce am avut acuzaţii, toate acuzaţiile au fost împotriva colegei Luizei. A venit fata acasă acum, la noi, ne-am cerut scuze...“, a mai spus Georgeta Melencu.

Anchetatorii DIICOT care au preluat la sfârşitul lunii mai dosarul privind dispariţia Luizei nu ar fi investigat însă cu adevărat nicio pistă, deşi familia a făcut în mod constant presiuni şi „i-a deranjat“ pe anchetatori foarte des pentru a se interesa ce progrese se fac în dosar. Membrii familiei spun acum că nu li s-a adus, însă, la cunoştinţă că se investighează pista unei maşini de culoare gri şi că nici filmuleţele cu Luiza nu le-au văzut în timpul anchetei, acestea fiind făcute publice de-abia când a explodat „cazul Alexandra“.

