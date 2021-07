UPDATE Trupul tânărului dispărut, duminică, în apele Dunării a fost găsit. S-a deschis dosar pentru ucidere din culpă

UPDATE: Parchetul de pe lângă tribunalul Galaţi va ancheta ce s-a întâmplat în cazul accidentului naval petrecut la Corabia. Conducătorul ambarcaţiunii, un bărbat de 41 ani, s-a dovedit că avea o îmbibaţie alcoolică în sânge de peste 0,8 mg/l.

„Persoana dispărută în urma evenimentului naval, din data de 25 iulie a.c., din zona portului Corabia, a fost găsită pe Dunăre, decedată, în zona localităţii Gârcov, plutind lângă o geamandură, la aproximativ 12,5 kilometri de locul producerii accidentului.

În cauză, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, ucidere din culpă şi conducerea unei nave de către o persoană care are în sânge o îmbibaţie alcoolică mai mare de 0.8 g/l., fiind întocmit un dosar penal“, a comunicat purtătorul ed cuvânt al Poliţiei Olt, Ionuţ Vasiloaica.



Ştirea iniţială

Pompierii din mai multe judeţe l-au căutat timp de două zile pe tânărul de 21 ani care nu a reuşit să iasă la mal după ce barca în care se afla s-a răsturnat. Trupul acestuia a fost identificat în această dimineaţă la aproximativ 12,5 kilometri în aval de locul în acre s-a găsit barca, spun reprezentanţii ISU Olt.

Duminică, 25 iulie 2021, o barcă în care se aflau nouă bărbaţi s-a răsturnat. Opt dintre ei au reuşit să se salveze, însă Robert Puţinelu, un student de 21 ani, din Corabia, nu a mai ajuns la mal. Opt tineri, prieteni, au rugat un bărbat de 41 ani care conducea barca să-i ducă pe o insulă din mijlocul Dunării, unde de obicei, vara, localnicii merg să facă plajă. la nici 20 metri de mal, spun surse locale, barca s-a răsturnat, cel mai probabil pentru că în ambarcaţiune au urcat mult mai multe pesroane decât capacitatea acesteia. Deşi căutările au fost demarate imediat, nimeni nu l-a mai putut ajuta pe băiat. Echipaje de scafandri din mai multe judeţe au căutat în apele Dunării timp de două zile, iar alţi pompieri din cadrul ISU au efectuat căutări cu ajutorul mai multor bărci.

