Răscoala anti-COVID cu doi răzvrătiţi şi trei curioşi la Slatina. „Toată ziua mass-media arată cazuri de mortăciuni“ VIDEO

Anunţat drept „Răscoala din România“, evenimentul la care oamenii erau chemaţi să „scrie istorie“, în ziua cu record de pacienţi în ATI (1.324), nu a adunat nici măcar curioşii în municipiul Slatina, în judeţul Olt.

Unul dintre organizatori, liderul de sindicat Ioan Ion (bărbatul conduce un sindicat mic în cadrul fabricii ALRO Slatina), a sperat zeci de minute că cei care-şi anunţaseră pe Facebook participarea vor veni.



„Eu am pus, aşa, ora 15,00, am zis să fie odată cu cel din Bucureşti, dar oamenii vor veni într-o jumătate de oră, când ies din schimb“, s-a arătat Ioan Ion optimist. Minute în şir, de altfel, a fost singur pe tot platoul din faţa Prefecturii Olt, locul ales pentru demonstraţie.

Organizatorul protestului, Ioan Ion FOTO: Alina Mitran

În cele din urmă i s-a alăturat o tânără, ceva mai târziu a mai venit un bărbat, iar trei pensionari s-au alăturat şi ei cauzei.

În tot acest timp, la câţiva zeci de metri au stat jandarmii şi poliţiştii, evident mai numeroşi decât protestatarii, sosiţi să se asigure că nu va fi ameninţată ordinea publică.

Doar câţiva protestatari s-au adunat la Slatina FOTO: Alina Mitran

Unul dintre pensionari, care nu a renunţat la mască, a declarat că a venit pentru că nu se mai descurcă, în traiul de zi cu zi, cu pensia de 1.000 lei. Crede în virus, crede că purtând mască este mai ferit, dar a venit să protesteze. „Legile astea nu sunt binevenite pentru noi, mai ales pensionarii, pentru cei care n-au servici... Noi putem trăi cu 10 milioane? Cu ce trăim?!“, a reuşit bărbatul să explice de ce se află la protest.

Un alt pensionar i-a sărit în ajutor. „Şi măsurile abuzive ale Guvernului, şi respectarea regulilor, şi închiderea vieţii sociale sunt măsuri ilegale, care nu respectă Constituţia României, cred că ştiţi şi dumneavoastră de ce este acest protest la care, din păcate, nu participă foarte multă lume. Păi, de ce nu participă? Fie din pasivitate, fie din teamă, prin manipularea care s-a făcut le-a indus oamenilor că vor fi mari probleme. Toată ziua mass-media le prezintă cazuri de mortăciuni, de… Cum să participe oamenii?! Uite, stau pasivi!“, a explicat bărbatul.

După trei sferturi de oră, protestatarii erau în continuare aceiaşi; din când în când, de pe trotuarul vecin, câte un slătinean făcându-le semne sau încurajându-i, dar atât.



Foto Alina Mitran

Organizatorul protestului, pe de altă parte, a explicat de ce a organizat protestul, dar şi de ce atât de puţină lume i s-a alăturat.

„Am vrut să protestăm şi noi în Slatina, aşa cum se protestează în toată ţara. Azi-noapte, în jur de ora 12,00, am făcut un anunţ pe reţelele de socializare şi aşteptăm să vină chiar mai multe persoane, pentru că încă nu sunt venite cele care mi-au confirmat. Protestăm împotriva acestor abuzuri ale Guvernului şi încercăm să arătăm actualei echipe guvernamentale că ne-am săturat de aceste restricţii care ne încalcă drepturi şi libertăţi constituţionale şi de un an de zile practic nu au niciun efect, mai mult, s-au înmulţit cazurile. Atunci când vor ei, bineînţeles, se pare că în preajma Sărbătorilor Pascale. Nu mai avem activitate religioasă, culturală, sportivă, aţi văzut că dacă e, neapărat cu mască… Cum să faci sport cu mască? Lucrurile astea nu pot să meargă la infinit, ei trebuie să afle clar care e treaba cu acest coronavirus, să afle tratamente reale, care-şi fac efectul într-un timp, aşa cum a făcut şi doamna Flavia, care a arătat că cu un tratament de 100 lei se pot rezolva aceste probleme şi nu trebuie neapărat tratamente în spital de milioane de lei, plus că, aţi văzut, în ultima vreme, cei care ajung în spital pleacă în saci acasă“, a spus protestatarul.

Protestatarii au rămas în număr mic şi după trei sferturi de oră FOTO: Alina Mitran

