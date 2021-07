O copilă de 11 ani îşi plânge în ţară mama moartă în Italia. Trupul nu poate fi repatriat pentru că nu se strâng 2.000 euro. „Naţie ca românii n-am văzut!“

Monica Barbu, din Vulpeni, judeţul Olt, lucra de ani buni în Italia, în prezent la Sacile, în provincia Pordenone din nordul Italiei, cu forme legale. Şi-a lăsat fetiţa, care a terminat de curând clasa a IV-a, în grija mamei şi a bunicii sale şi a plecat să câştige banii necesari, pe care în ţară nu i-ar fi putut niciodată obţine.

„Cred că era fetiţa la grădiniţă când a plecat. Venea cam de două ori pe an. A avut o perioadă în care a stat mai mult în ţară, a avut ceva probleme de sănătate, însă le-a rezolvat şi s-a întors la muncă. Avea o relaţie foarte bună cu fata, se sunau în fiecare zi, pe apel video, se vedeau, vorbeau mult. Fetiţa a sunat vineri, nu i-a răspuns, şi s-a îngrijorat“, a povestit un localnic din Vulpeni.

Ulterior, insistând, la telefonul Monicăi a răspuns o prietenă, care le-a dat rudelor cumplita veste.

„Fata a fost în stare de şoc. Repeta întruna: <Nu mai este, nu mai este! Mami nu mai e!>“, a dezvăluit aceeaşi sursă.

Fata Monicăi a postat ulterior, pe contul său de Facebook, un mesaj absolut tulburător: „Eu nu te voi uita niciodată, mamă! Ştii, ar fi minunat să te repezi un pic la mine... nu doar pentru o clipă. Ce-ar fi dacă Dumnezeu te-ar lăsa cu noi măcar o clipă?!“, este doar o parte din mesajul fetei.

„A căzut jos şi a murit, dimineaţa“

Dincolo de şocul morţii premature, rudele au acum de rezolvat problema repatrierii trupului femeii. O prietenă care i-a fost Monicăi alături în ultimii ani petrecuţi în Italia a descris situaţia cu adevărat de necrezut în care se găsesc la acest moment.

„Mi-a fost milă de ea, de asta aş vrea să-i dau şi o mână de ajutor, aş fi vrut să o repatriez. S-a întâmplat vineri, la ora 9,00, din spusele unei nepoate a persoanei de care Monica avea grijă. Era 9 şi ceva, m-am trezit cu un telefon. Ea era o fată foarte respectuoasă, n-are nimic de-a face cu familia din care provenea. Să cad jos când mi-a spus că a murit. «Cum moartă, că eu am vorbit cu ea acum trei zile?! O aşteptam sâmbătă». Moartă, căzută, a zis că i s-a făcut rău... Bătrânul de care îngrijea are 12 nepoţi. Problema e că ei s-au dat la o parte, unul n-a zis să pună fiecare câte 50 euro. Nimic, zero!“, a descris Elena Hlinschi, prietena Monicăi, situaţia, pentru „Adevărul“.

Aşa au început cunoscuţii din Italia să se intereseze ce formalităţi sunt necesare. „Am căutat şi noi, am găsit undeva că 6.000 euro costă repatrierea. De unde să scoatem 6.000 euro? Am găsit pe altcineva cu 4.000 şi în final am găsit-o pe doamna Alina Cărăbuş cu 2.000 euro“, a continuat prietena badantei să expună situaţia.

Imediat după apelul făcut pe Facebook, iniţiatoarei i-a fost însă ştearsă postarea, fiind avertizată că i se va închide contul. Aşa au ajuns să apeleze la publicaţia românilor din Italia, Rotalianul, pentru a înştiinţa românii în ce cont pot face donaţii. Problema este însă că banii se strâng foarte greu, deşi, a explicat Elena Hlinschi, sumele care eventual s-ar fi strâns peste suma necesară repatrierii ar fi fost date fetei Monicăi.

Dezamăgirea Elenei este că românii nu dovedesc niciodată solidaritate. „Noi câţi români suntem aici şi nu suntem capabili să ajutăm! Că nu se ştie, mâine poate joacă hora şi la noi. Nu ştiu, mi-e ruşine că mai sunt româncă. Naţie ca românii n-am văzut!“, a întărit Elena.

Femeia nu a găsit mai mult sprijin nici în ţară.

„În ţară nu are nimeni cine. Am dat telefon la primărie, primăria, foarte pasivă, n-a vrut să se recomande cine este, a spus că să vorbească cu primarul. Le-am spus că eu sunt persoana care am avizat familia, asta sunt, am un buletin, şi italian, şi românesc, le dau ce date vor. «Doamnă, asta e legea, noi nu putem să dăm decât 2.000 lei la familie». Păi, la familie pentru ce? Că ăia sunt nişte dezorganizaţi, că ei au dus-o în pământ. Când venea data de 30, ei erau salvaţi. I-au supt sângele, ei au adus-o în situaţia asta“, acuză femeia, bazându-se pe mărturisirile pe care Monica i le făcea despre viaţa grea pe care a dus-o în România.

„Mă sună neamuri: «Când ne-o trimiteţi, doamnă?». Dar cine să v-o trimită, doamnă? Cine să v-o trimită?“

Strângerea sumei necesare deja a devenit o urgenţă, a mai spus Elena Hlinschi, lucru întărit şi de avocatul Cosmin Caracaleanu, cel care a reprezentat-o pe Monica Barbu în mai multe situaţii de-a lungul anilor şi care a promis că se va ocupa şi de înmormântare. Din punct de vedere al documentelor totul este pregătit, însă reprezentanta firmei de pompe funebre aşteaptă strângerea sumei necesare. Iar suma creşte pe zi ce trece.

„Familia aşteaptă. Ce aşteaptă?! Mă sună neamuri, eu nu ştiu cine sunt, că răspund pe telefonul ei: «Când ne-o trimiteţi, doamnă?». Dar cine să v-o trimită, doamnă? Cine să v-o trimită?“, s-a arătat revoltată prietena din Italia.

A căutat ajutor inclusiv la un preot român din localitatea respectivă, iar acesta i-a transmis că au strâns ceva bani duminică, la slujbă, însă pentru biserică. „Nimeni nu te-ajută, eşti bun cât munceşti. La noi comunitatea e mare, se vorbeşte româneşte, problema e dacă dă. Am pus o cutie că cerem ajutor la un bar românesc. Am pus fotografia, am pus tot. Toţi se uitau, dar nu să arunce un euro“, a mai spus Elena.

Pe de altă parte, ultimul salariu al Monicăi a intrat deja în contul acesteia, însă nimeni nu are acces la card, iar suma, care se apropie de 2.000 euro, nu poate fi retrasă.

Sprijin pentru Cornelia

Gândurile celor din ţară care cunoşteau drama Monicăi se îndreaptă acum către Cornelia, fata ei, în vârstă de doar 11 ani. Monica achiziţionase o căsuţă şi visul ei era să-şi facă alături de copilă un cuib al lor.

Avocatul Cosmin Caracaleanu, vecin cu familia Monicăi Barbu, spune că şi-a asumat sarcina organizării înmormântării, cu toate cele de trebuinţă. Mai mult, şi-ar dori ca împreună cu oamenii cu suflet mare să-i pună deoparte fetei Monicăi o sumă de bani. „Eu mă ocup de absolut tot ce ţine de înmormâîntare. Mai sunt câteva sume de bani pe care vreau să le strâng, fata să ştie de fiecare bănuţ. Fata se duce în fiecare zi la părinţii mei, va mânca acolo, abonament îi voi plăti eu, haine... Acum, să vedem şi cei de la Protecţia Copilului ce soluţie au“, a spus Caracaleanu.

Temerea celor care o cunosc pe fată şi care spun că a fost, cu toate neajunsurile, bine îngrijită de mama şi de bunica Monicăi este acum că fostul soţ al femeii decedate, tatăl copilei, ar putea cere să o îngrijească. Bărbatul ar fi, însă, un străin pentru micuţă, amintirile despre vizitele acestuia legându-se mai degrabă de scandalurile provocate.

Despre moartea fulgerătoare a Monicăi Barbu a scris, cum aminteam, şi publicaţia românilor din Italia, Rotalianul, menţionând că în Italia se realizează o strângere de fonduri astfel încât costurile repatrierii trupului să poată fi acoperite.

„Haideţi să nu rămânem indiferenţi la strigătul de ajutor al acestui copil, care doreşte să-şi vadă mama pentru ultima dată. Trupul neînsufleţit se află la camera mortuară de la Sacile (Pordenone).

Suma repatrierii este de 2.000 de euro. Se poate dona pe cardul Postepay Evolution, cu numărul 5333 1710 5187 8201, cod fiscal RTRMRN56B68Z129E, pe numele Rotaru Mariana“, este apelul prietenilor din Italia, preluat de Rotalianul.

