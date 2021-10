Miocardita şi infertilitatea, cele mai mari temeri ale părinţilor legat de vaccinarea copiilor. Dr. Mihai Craiu: „Probabilitatea de a face ceva rău de la vaccin e de 10 ori mai mică decât de la boală“

Deşi rata de infectare creşte de la o zi la alta în majoritatea localităţilor, iar vârful acestui val pandemic încă nu a fost atins conform evaluărilor specialiştilor, părinţii din România încă resping, într-o proporţie foarte mare, ideea de a-şi vaccina copiii împotriva Sars-CoV-2. Două dintre cele mai mari temeri ale părinţilor sunt legate de riscul de miocardită la băieţii vaccinaţi sau de riscul de infertilitate în cazul fetelor.

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat, într-o emisiune la postul de televiziune Digi24, de ce ar trebui să ne temem mult mai mult de boală, dar şi cât de mari sunt în realitate aceste riscuri. „Miocardita a fost observată şi raportată întâi la ţara care a vaccinat cei mai mulţi tineri, în Israel, de acolo au venit primele studii. Acum avem date populaţionale foarte mari şi care ne spun că în principiu avem între 6 şi 16 cazuri de miocardită la 100.000 doze. Cifrele sunt ca nişte cifre, dar ele trebuiesc luate în context“, a spus medicul. Dacă în urma administrării vaccinului riscul de miocardită este cel menţionat, probabilitatea de a dezvolta aceeaşi complicaţie, însă într-o formă mai gravă, este mult mai mare în cazul bolii, spune dr. Craiu.

„Miocardita pe care o produce boala, în cadrul Sindromului Inflamator Multisistemic - aici dintr-o mie de infectaţi, un copil poate să facă Sindrom Inflamator Multisistemic. Deci probabilitatea de a face ceva rău de la vaccin e de 10 ori mai mică decât de la boală. Iar de la boală nu e uşoară şi nu trece în câteva zile. Mulţi dintre pacienţii cu miocardită postvaccinală n-au ajuns la spital, iar dintre cei care au ajuns la spital, cel puţin copii sub 18 ani, n-a murit niciunul. Pe când de Sindrom Inflamator Multisistemic, în Statele Unite, din 4.700 şi ceva de copii, din păcate, au fost peste 40 de decese. Nu e acelaşi pericol. E ca şi cum ne-am asuma nişte riscuri enorme spunând că tot acolo ajungem. Da, dar alta este să fie de 10 ori mai frecvent“, a explicat medicul.

Ce au făcut unele ţări pentru a reduce riscul

Medicul pediatru a explicat că în anumite ţări, pentru a scădea şi mai mult riscul ca adolescenţii să dezvolte miocardite, s-a recurs la administrarea unei singure doze. „Unele ţări – Marea Britanie şi Norvegia, şi au mai apărut câteva ţări săptămâna asta - au oferit adolescenţilor o singură doză din vaccinuri, pentru că s-a observat că marea majoritate a miocarditelor apar la 2-3 zile după doza a doua. Cu alte cuvinte, părinţii care deja au făcut doza a doua băieţilor nu trebuie să facă o psihoză şi să meargă la toţi cardiologii şi să caute o miocardită dacă nu s-a întâmplat ceva imediat“, a mai spus medicul.

Dacă părinţii băieţilor aveau temerea descrisă mai sus, părinţii fetelor au dezvoltat şi aceştia o alta, informaţia rostogolindu-se masiv în mediul online cu precădere, anume că vaccinul ar putea afecta fertilitatea.

„Cât despre partea cu fertilitatea – da, ea a circulat încă de când a început vaccinarea adulţilor şi este un scenariu care pleacă de la similitudinea unei anumite structuri proteice care e necesară pentru a menţine sarcina, din structura sinciţio trofoblastului, se numeşte sinciţină, şi seamănă o anumită porţiune din această structură antigenică cu o porţiune a zonei de Spike. Şi a apărut ipoteza că dacă anticorpii din porţiunea anti-spike ar afecta sinciţio trofoblastul este posibil să scadă fertilitatea. Trebuie spus că seamănă ceva foarte mic într-o ecuaţie enormă de antigene. Ca şi cum ne-am uita, aşa, într-o aglomeraţie de oameni, vedem pe cineva care are o pană la pălărie şi spunem - e fazan. Nu e adevărat. Plus că acestă structură antigenică există în titruri semnificative numai în vecinătatea vaccinării, dar ştim că tuturor ne scad anticorpii încet-încet. O adolescentă acum de 16 ani n-o să aibă peste 6 luni un copil. Haideţi să punem lucrurile în perspectivă. Deocamdată nu trebuie să ne îmbolnăvim acum“, a spus dr. Mihai Craiu.

Deşi, conform unui sondaj realizat de o asociaţie a părinţilor, peste 77% dintre părinţi nu sunt de acord cu vaccinarea anti-SARS-CoV-2 a copiilor, cifrele s-ar putea schimba în perioada următoare, crede medicul Mihai Craiu. Se bazează, în acest sens, pe constatările unui studiu propriu realizat în anii trecuţi cu privire la intenţia părinţilor de a permite vaccinarea gripală a copiilor.

„Anii trecuţi am făcut în fiecare primăvară şi toamnă nişte chestionare privind percepţia parentală asupra vaccinării gripale, care era văzută la fel de modest ca şi vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, cel puţin la tineri. Nu considerau că este necesară. Folosind asta ca un marker surogat de intenţie pot să vă spun că modificarea de percepţie s-a produs – de pildă acceptarea vaccinării antigripale ianuarie 2020 – octombrie 2020, după ce a început pandemia, deci când a apărut un pericol, practic a dublat numărul de doritori. Deci e posibil ca şi la noi de la acel 17% (n.red. – procentul părinţilor care acceptă vaccinarea copiilor) să crească undeva către ponderea de la adulţi. Nu ştiu să zic, cert este că în acest moment ar trebui ca adulţii să se gândească să se vaccineze, pentru că în felul ăsta n-ar mai fi infectaţi copiii“, a mai spus medicul.

