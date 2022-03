Mărturisirea fostului poliţist devenit vânător de comori: „Într-o altă viaţă, m-aş fi făcut arheolog”

Paul Durcă (61 ani) a făcut prima descoperire în martie anul trecut: 70 de tetradrahme emise de provincia Macedonia Prima, datând din secolul II înainte de Hristos, tezaurul fiind încă în faza de evaluare. Fostul poliţist a continuat de atunci să cerceteze cu detectorul judeţul Olt, aproape de fiecare dată cu succes. „Am 14 procese-verbale de predare-primire într-un an“, spune pasionatul căutător de comori, care la finele lunii februarie 2022 a dat din nou lovitura. A pornit în căutare alături de un alt detectorist doljean într-o pădure din localitatea Morunglav, judeţul Olt. Aşa a descoperit două monede şi s-a oprit, deşi mulţi vânători de comori arheologice nu o fac. A anunţat autorităţile, conform legii, iar Muzeul Judeţean Olt a obţinut în trei zile autorizaţia şi s-a deschis în perimetrul indicat o cercetare arheologică. În următoarele zile au fost scoase la lumină alte obiecte, săpându-se la adâncimi relativ mici, cinci - 35 de centimetri, într-o zonă fără un istoric arheologic.

Piese descoperite de Paul Durcă la Morunglav, intrate în zestrea Muzeului Judeţean Olt FOTO: A. M.

„După cele două piese au fost descoperite alte 12 monede - imitaţii după tetradrahme de tip Filip al II-lea, piese macedonene, o fibulă din epoca romană care poate fi datată în prima jumătate a secolului al III-lea după Hristos şi mai târziu un cercel fragmentar din secolul al XII-lea (…). În afară de aceste piese extraordinare din punct de vedere istoric au mai fost descoperite piese ceramice din epoca bronzului şi vorbim de un sit arheologic inedit, pentru care vom face toate demersurile pentru punerea în repertoriul arheologic naţional“, a explicat arheologul Florin Ciulavu, din cadrul Muzeului Judeţean Olt.

„Am studiat pe Youtube cam un an şi ceva“

Fostul poliţist spune că arheologia a fost dintotdeauna o pasiune şi că dacă ar mai avea o viaţă, arheologie şi-ar dori să facă. Să caute comori a început însă de curând. „Am studiat pe Youtube cam un an, un an şi ceva, am propus familiei, au zis că e ceva neserios, până la urmă am zis – chiar dacă sunteţi voi împotrivă eu îmi cumpăr detector“, a povestit Durcă. Emoţiile pe care le trăieşte în momentul descoperirii nu seamănă cu nimic altceva. Spune că nu s-a gândit niciodată să ascundă obiectele găsite şi, eventual, să le valorifice pe piaţa neagră sau să le predea altor muzee, ocolindu-l pe cel din judeţ, deşi alţi detectorişti o fac motivând că îşi primesc recompensa mai repede. „Cel mai frumos este să le găseşti într-un context valoros“, spune vânătorul de comori care a ales ca de fiecare dată să cheme specialiştii. „Nu ştii ce urmează să scoţi. Semnalele bune le dau şi obiectele foarte importante, dar şi capacele de borcane, de exemplu, care sună cel mai bine. N-am găsit încă aur până acum“, a mai declarat Paul Durcă, aflat încă în aşteptarea recompensei pentru tezaurul descoperit anul trecut.

Fostul poliţist Paul Durcă (dreapta) şi arheologul Florin Ciulavu au vorbit despre noile piese găsite FOTO: A.M.

Până acum a explorat localitatea natală, Radomireşti, unde a şi găsit tezaurul cu cele 70 de tetradrahme, dar şi alte câteva zone din judeţ. Cel mai tare se teme că ar putea fi interzisă folosirea detectoarelor de metale, aşa cum îşi doresc mulţi dintre arheologi, care au şi argumente puternice. Nu toţi căutătorii sunt de bună credinţă, spun specialiştii, mulţi reuşind să scoată din ţară obiecte de patrimoniu valoroase. Se doreşte schimbarea legii în sensul obligării detectoriştilor să-şi anunţe fiecare operaţiune de căutare, cu precizarea intervalului orar şi a zonei în care se desfăşoară. Astăzi, dacă un arheolog nu poate folosi detectorul decât pentru o cercetare autorizată în prealabil, detectoriştii, în baza autorizaţiei obţinute o singură dată, pentru aparat, pot ieşi oricând şi oriunde (excepţie fac siturile arheologice) la „vânătoare“.

