Marea dilemă a românilor pe reţelele sociale: „De ce testul COVID costă, iar vaccinul e gratis?“

Postarea care în mod vădit a fost făcută pentru a genera trafic pe profilul autorului, care se regăseşte pe mai multe conturi, a împărţit Internetul. „De ce testul costă 400 lei, iar vaccinul e gratis?“ este controversa. „Momeala“ a atras mii de comentarii. Românii se ceartă, îşi aruncă vorbe grele, alţii vin cu argumente, iar când nici acestea nu mai sunt de ajuns, situaţia este salvată cu mult umor. Medicii, în schimb, privesc cu mare îngrijorare toate aceste reacţii ale românilor, opinând că pentru anumite categorii de pacienţi poate singurul argument în favoarea vaccinului ar fi fost un cost mare pe care aceştia să-l suporte direct. „Încă mai sunt români care cred că dacă e gratuit, nu e bun“, este concluzia acestora.

Iată o selecţie a comentariilor celor care s-au lăsat atraşi în jocul autorului postării:

- La ce să îi ceri bani, după vaccin trăieşte cine e mai norocos

- nu e gratis nici caşcavalul în cuşca de şoareci ... să-l facă ei cu tot neamul lor.

- Din testele efectuate s-a cumpărat vaccinul!

- Caută pe YouTube interviul cu Bill ...care explică acum 6 ani şi nu "ieri" despre introducerea tehnologiei in lume, folosirea in agricultura şi în alte domenii. Acolo zicea cam aşa "Avem 2 posibilităţi sa reducem populaţia, ceea ce nu este posibil, sau să introducem tehnologia alternativă în toate domeniile, ceea ce e posibil" Dar conspiraţioniştii ăştia cu 10 clase au înţeles exact pe dos!😁😁😁😁Mă distrează tare comentariile lor 😂😂😂

„Partea proastă este că nu luminează mintea la proşti“

- Ca să vedeţi după vaccin o să avem toţi Windows 70 pro

- Partea proasta a acestui vaccin este că nu le luminează mintea la proşti. Ce bun ar fi un asemenea vaccin....

- Şi calul troian a fost gratis!

- Fiindcă vaccinul este plătit din bani UE !!! Ţări ca Albania, Kossovo, Macedonia etc nu vor începe vaccinarea în grabă!! Nu pot plăti vaccinul şi acuma cerşesc de la UE!

- e gratuit pentru cel care-l face, dar asta nu înseamna că statul nu plăteste pentru aceste vaccinuri. Statul are obligaţia prin Constituţie să apere sănătatea românilor şi pune la dispoziţia acestora GRATUIT (pentru ei) vaccinul. Cine înţelege, bine, cine nu...

- Ca sa fie monitorizare in masa , stiu ei cum sa faca, mai spun ca nu e obligatoriu, pe dracu, iti sînt interzise multe condiţii de trai.

- Culmea culmilor este că nu o să ne oblige direct, ci o să ne cerem vaccinarea singuri pentru că cei nevaccinaţi nu o să mai aibă priorităţi şi accese, iar cei vaccinaţi vor fi pe primul loc deja s-a anunţat ca vor primi tot felul de prime. Ca nu vrem acuma vom fi obligaţi după pe propria răspundere 😷🤒

- Nu vei mai putea munci şi călători 🤷 nu te obliga ei, dar tu nu ai altă opţiune

- Exact asta e... "libertatea de alegere" a vaccinării. Statul nu obliga, dar apoi se spală pe mâini când firmele private vor cere obligatoriu ca angajaţii să fie vaccinaţi. Statul va spune: nu mă pot amesteca in privat... 😎

- Ar trebui cei de la stat obligaţi pentru că cea mai mare parte lucrează cu populaţia şi ei ar fi –

- vom avea nevoie de pasaport covid dacă călătorim deci găsesc ei ca să te facă sa accepţi

- ambele sunt gratuite in anumite conditii: vaccinul cand il faci in programul de vaccinare national, testul cand il faci in spital la cererea medicilor. cand le cumperi in privat ambele costa (doar ca vaccinul nu se poate cumpara, inca).

- De fapt este foarte simplu 🙂 Vaccinul vine din partea UE distribuit in fiecare tara ! (Tot ce trebuie sa achite statul este spatiul si sa pregateasca tot ce e necesar pentru vaccinare ) ei bin,e testul este gratuit in caz de urgenta dar daca mergi la clinica privata este 380 cel rapid 🙂 Deci hai sa nu mai credem tot ce vedem la TV sau Facebook si sa ne informam inainte

- Şi o Dna doctor care spune că era alergica la vaccinuri tot a acceptat să-l facă?!!! Cum adică?! De ce oare?!!! Că doar era alergică...

Românii combat teoriile antivacciniste cu mult umor pe Internet

- Adevarul e ca iti trebuie putina materie cenusie ca "rumegi "aceasta problema . Testul a costat / costa 400 ron daca il cumperi din farmacie, cand ti-l face spitalul costa mai putin dar tot e platit de casa de sanatate . Nu il platesti tu ca pacient . Vaccinul nu ti se permite (deocamdata ) sa il cumperi tu ca pacient, ci este distribuit doar spitalului in raza caruia te afli si il vei face (sau nu ) tot la spital. Aceasta unitate (spitalul ) este finantat tot de sistemul public de sanatate . De aceea vaccinul (pare) gratis si testul nu. Greu ?

- credeţi că nu caută remediu pt cancer, SIDA sau Ebola? De mulţi ani. Sunt boli diferite de acest virus, vaccinurile antigripale nu sunt inventate acum. Cancerul e o boală mult prea complexa ca să apară un medicament minune pt el curând. Cercetări sunt de zeci de ani, fie şi numai pt faima şi recompensa şi tot încearcă mulţi să găsească medicamentul minune.

- Dacă aţi sti dvoastra cati bani se fac de pe urma acestor boli... ganditi-va cati doctori isi vor cauta altceva de munca, pentru ca nu mai fi bolnavi de cancer, cate fabrici de medicamente vor da faliment, pentru ca din nou nu vor mai fi bolnavi si asa mai departe....

- presupuneti greşit. Câţi doctori bătrâni cunoaşteţi? Sa fi apucat pensia. Cunoaşteţi medici bolnavi de cancer sau morţi din cauza lui? Nu ar folosi acel tratament? Nu există deocamdată, Dumnezeu ştie când va fi descoperit. Şi la HIV, exact comentarii ca şi acestea au fost, şi negationisti, şi teoria conspiratiei... Uitaţi un exemplu în ton cu problema actuală. Acum câţiva ani, au vrut să vaccineze fetiţele cu vaccin împotriva cancerului de col uterin.Mamele nu au acceptat. Deci degeaba există vaccinul, şi degeaba se dă vina pe medici dacă ajung ulterior femei bolnave la ei, decizia nu le aparţine lor.

„Ăsta nu este un vaccin, este să ne schimbe identitatea“

- o să vedeţi la comentariile pompoase, populiste, fără nici un suport real, (adică "asa cred eu, şi e lege ce cred eu") o grămadă de subscrieri. De ce? Românul e adeptul conspirationismului, mai puţin al logicii şi raţiunii. Dumneata presupui că cineva, vreun geniu binecuvântat de Dumnezeu, a găsit un vaccin pt HIV ori cancer şi îl tine pt el. Mai ales ca ar întra în istoria lumii. Pt care tip de hiv, că sunt încă vreo 17,dezvoltate între timp? Nu tot ce credem noi, fără urmă de informaţie, doar pt că suntem un popor mare amator de senzaţional şi conspiraţionism, are vreo bază reală. De aceea, e bine ca orice părere personala, fără vreo sursa credibilă citată, să înceapă aşa "eu personal cred că... ". Şi credem mulţi o groază de chestii. Studiaţi oncologia şi vedeţi dacă e aşa de simplu de găsit un remediu, la cât de complexă şi diferită de la organ la organ este. Presupunerile nu au valoare de adevăr. Oricum, la ce v-ar ajuta un vaccin anti SIDA sau anti neoplasm? Tot refractari ar fi toţi, şi tot teoria cipului, masoneriei şi conspirationismului ar îmbrăţişa-o mulţi,deci nu s-ar vaccina. Pt HIV nu se ştie dacă va apare vreodată vreun vaccin, pt cancer probabil ca da.

- cred ca exista acest virus, cu siguranta toti trecem prin el. Faza cu vaccinul este ca..., chiar daca tehnologia a avansat, tot e nevoie de teste pentru a vedea ce reactie are acest vaccin asupra omului, si e nevoie de ani pentru a vedea asta. Ce garantie am daca fac vaccinul? Deocamdata nici una, asigurarile pe care multi dintre noi le avem, asigura o reactie adversa de la asta? Ideea e ca la toate aceste intrebari vom avea raspunsuri in timp.

- v-aş da dreptate dacă nu am fi văzut cu toţii oameni celebri, putrezi de bogaţi, morţi de cancer. Sau persoane apropiate lor. Îmi vine în minte Steve Jobs.Iar neoplasmele sunt diferite de la organ la organ, unele dezvolta metastaze, altele nu. Evoluţia lor e diferita de la persoana la persoana. Eu personal nu cred că există vaccin, doar de cel pt col uterin am auzit, dar acţionează asupra cauzei (hpv).referitor la vaccinul actual, nu garantează nimeni imunitate la virus pe termen lung (dacă ar fi aşa, atunci ar ridica mari semne de întrebare). Părerea mea e ca va deveni un vaccin sezonier antigripal.

- cei care se vaccineaza, au cavou la cimitir si se grăbesc să nu le ocupe altcineva locul

- ptr cå åsta nu este un vaccin, este så ne schimbe identitatea, eventual, så murim de diverse -- VACCINUL ESTE GRATUIT PT CA SI COBAII SUNT GRATIS:(((((E TROC PE VIATA SI PE MOARTE.PLANETA A DEVENIT LABORATOR ,SPITAL,MORGA,LAGAR,PUSCARIE,ABATOR IAR OAMENII,PRIN VACCINUL CU ARN MESAGER DEVIN ORGANISME MODIFICATE GENETIC,ADICA "PRODUSE" CONTROLATE DE CATRE "PRODUCATORUL VACCINULUI"...DIN OM,VEI FI TRANSFORMAT IN ZOMBI...GRATIE TEHNOLOGIEI....:((((

- Am publicat filmarea unde se vede clar ca la vaccinat cu seringă goală chiar nu înţelegeţi ca asta este genocit suntem prea mulţi pe planeta şi trebuie sa murim sa poată trai planeta totul este condus de masoni

- Ce guvern din lume îşi ucide doctorii apoi armata si politia si la urma restul populatiei?Voi ginditi cind postati asa ceva?

- Crezi că în acea seringă cu, care s-au vaccinat doctori asistentele şi apoi armata chiar există vaccinul anticovid, eu cred că-i doar un banar ser fiziologic să ne ia nouă ochi la prostime, vezi tu doamne că ei se vaccinează, dar în acele seringi nu poate şti nimeni ce se poate ascunde.

„Nu te obligă, dar te materializează“

- genocid împotriva omenirii 🤔🤔🤔

- Dar nu e deloc gratuit vaccinul. Doar ca e plătit de stat prin diverse fonduri. Şi testele sunt gratuite dar trebuie sa ceri de la DSP şi sa aştepţi după o programare. Cele cu bani (testele) se găsesc la reţeaua medicala privata. Probabil în următoarea perioada se va găsi şi vaccinul la privaţi dar deocamdată datorita procesului de transport şi depozitare anevoios (temperaturi f. f. scăzute) reţeaua medicala particulara nu poate sa pună în vânzare vaccinul. Deci, informaţi-vă mai întâi si apoi puneţi teme tendenţioase pe reţeaua Facebook.

- Pt ca vaccinarea este pt ei o testare pt observare, iar noi suntem cobai !!🤔

- Mai ales ca are şi cip în el, care şi ala costa bani.. E ceva necurat!🤭 pai nu asa zice lumea? Ca nu se vaccinează, ca a băgat bil gheiţ cip în el? Şi o sa ii controleze prin tehnologia 5G? 🤭

- din păcate în ultima vreme stau destul de mult pe fb şi am avut şoc sa realizez câte aberaţii se discută şi dispută. Nu mai zic ca am aflat câţi români nu au reuşit sa promoveze la lb ro măcar pana la clasa a 3 a. Sincer nu am crezut ca putem fii aşa de analfabeţi

- eu mâine îmi fac vaccinul, şi mi a spus că - mi bagă şi cip care se activează numai în România ,că acolo sunt multe antene cu p. ....I!

- dar ţi-a zis ca trebuie sa plăteşti şi abonament pt el? Crezi ca 5g e gratuit? 🤣

- de unde luaţi atitea prostii?

