Judeţul cu cea mai slabă prezenţă la Evaluarea Naţională. Sunt şcoli cu absenţă de 100%. „Merg, probabil, la profesională“

Judeţul Olt este, conform statisticii rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională 2022, înainte de contestaţii, judeţul cu cea mai slabă prezenţă la acest examen. Numărul absenţilor depăşeşte 10% din totalul absolvenţilor claselor a VIII-a, în condiţiile în care prezenţa la nivel naţional a fost de 95,7%, iar în judeţul Neamţ a trecut de 99%. De la prima probă, cea la limba şi literatura română, au lipsit în Olt 342 elevi (prezenţă de 88,8%), iar de la matematică – 346 (prezenţă 88,7%). De menţionat că alţi peste 200 elevi înscrişi în clasa a VIII-a în anul şcolar 2021/2022 nu au finalizat cursurile gimnaziale, rămânând corigenţi sau repetenţi.

Mai multe şcoli cu prezenţă zero

În judeţul Olt au fost înscrişi pentru susţinerea celor două probe ale Evaluării Naţionale (în Olt nu se susţine proba la limba maternă) 3.059 elevi, din 151 şcoli. Elevii câtorva şcoli nu s-au mai prezentat însă la examen.

Este cazul Liceului Tehnologic „Constantin Filipescu“ Caracal, unde niciunul din cei 11 elevi înscrişi nu s-a prezentat. La fel s-a întâmplat cu elevii şcolii din Optaşi-Măgura, unde din trei candidaţi nu s-a prezentat niciunul. Nici cei cinci elevi de la Şcoala Gimnazială Tătuleşti nu au mai susţinut probele.

Multe alte şcoli, cele mai multe din mediul rural, dar nu numai, au avut un număr foarte mare de absenţi. E cazul Liceului Tehnologic Drăgăneşti-Olt (de la această unitate şcolară nici la Bacalaureat nu s-a înscris niciun candidat) – patru absenţi din cinci candidaţi înscrişi; Şcoala Gimnazială Călui – şapte absenţi din 11 elevi înscrişi; Şcoala Gimnazială Grădinari – 11 absenţi din 12 înscrişi, singurul elev prezent reuşind media 5,45; Şcoala Gimnazială nr. 1 Caracal - 12 absenţi din 14 înscrişi, cei doi elevi prezenţi fiind notaţi cu 4,62, respectiv 4,42; Şcoala Gimnazială nr. Slatina – 19 absenţi din 26 înscrişi, dintre elevii prezenţi cinci înregistrând medii sub 5 şi doar doi peste 5 (5,40, respectiv 7,12); Şcoala Gimnazială Slătioara – trei absenţi din patru înscrişi, elevul care s-a prezentat reuşind media 8,07; Şcoala Gimnazială Strejeştii de Sus – şapte absenţi din 10 candidaţi înscrişi etc.

Cel mai probabil, în şcolile în care numărul de absenţi a fost considerabil elevii au hotărât să se înscrie la şcoala profesională, iar acest lucru îl pot face fără să mai susţină probele Evaluării Naţionale. Se poate, însă, întâmpla şi ca aceşti copii să abandoneze şcola cu totul.

Au fost şi şcoli, tot în mediul rural, în care toţi elevii înscrişi s-au prezentat şi au reuşit şi medii peste 5. Este cazul Şcolii din Mihăeşti, unde toţi cei cinci elevi înscrişi au medii peste pragul psihologic de 5 (la Evaluarea Naţională nu există promovabilitate), mediile fiind situate între 5,17 şi 6,80. La fel s-a întâmplat şi la şcoala din Morunglav, cei şase elevi ai şcolii reuşind să obţină medii între 6,35 şi 8,10.

În Olt s-au înregistrat 10 medii mai mici de 2,00 şi 61 medii între 2,00 şi 2,97. Tot în Olt, 2% dintre candidaţii prezenţi au fost notaţi cu 10 la Matematică, fiind de zece ori mai numeroşi decât cei care au obţinut aceeaşi performanţă la limba română.

Deşi cele mai slabe rezultate le-au avut, per total, elevii din şcolile de la ţară, tot de la ţară a venit şi singura medie de 10,00, obţinută de eleva Cristiana Irina Răduţ de la Şcoala Gimnazială „Leonida Marineanu“ din Tia-Mare, şi colegii elevei reuşind de asemenea, cei mai mulţi, să obţină note bune.

„Le-am asigurat toate condiţiile, le-am cumpărat tablete din banii primăriei, i-am dus în excursii...“

Vremea analizei pe baza rezultatelor înregistrate de elevii şcolilor gimnaziale din judeţ urmează, spune inspectorul şcolar general-adjunct Iustina Marica. Se aşteaptă însă mai întâi rezultatele după rezolvarea contestaţiilor, dar şi etapa înscrierii la şcolile profesionale, pentru a se putea stabili ce se întâmplă cu adevărat cu elevii absenţi. Asta pentru că părinţii au spus că-i vor înscrie pe copii la şcolile profesionale. „Încă nu s-au făcut înscrierile nici la profesională, vedem în perioada următoare câţi se înscriu la profesională, câţi rămân la liceu şi câţi nu continuă. Vor merge, probabil, la profesională. Vom face o analiză după contestaţii şi după înscrieri“, a declarat inspectorul şcolar general-adjunct al IŞJ Olt - Iustina Marica, pentru „Adevărul“.

Primarul comunei Tătuleşti, o comună în care s-a investit considerabil în infrastructura şcolară, spune că a aflat de-abia acum, după publicarea rezultatelor, că niciunul dintre absolvenţii de gimnaziu de la şcoala din comună nu s-a prezentat să susţină probele. A avut în cele din urmă o scurtă discuţie cu directorul şcolii, care i-a confirmat situaţia.

„Mi-a spus că n-a vrut niciunul să se ducă, s-au dus la profesională, s-au consultat cu părinţii şi s-au înscris la profesională. Am avut o discuţie acum cu directorul, mai aprinsă puţin, iar dumnealui spune că - «domnule, dar când am avut (n. red. - elevi) de 10, nu s-a interesat nimeni!». Şi i-am spus că interesul nostru este să-i pregătim bine şi nu ne interesează de ce se interesează alţii“, a declarat primarul. Edilul spune că absenţa tuturor elevilor de la acest examen constituie un semnal de alarmă.

„Din şcoala asta au plecat foarte mulţi copii care au mers la facultate, avem doctori, avem ingineri, şi la un moment dat constaţi că avem o generaţie din care nu se mai duce nimeni nici măcar la liceu. Eu am încercat să le creez toate condiţiile: şcoala dotată, i-am dus în excursii... I-am sprijinit cu tot ce am putut, le-am cumpărat tablete la toţi, din banii noştri, nu de la minister, imediat cum a fost criza am achiziţionat tabletele. Şi suntem o comună săracă, n-avem foarte mulţi bani“, a declarat primarul, pentru „Adevărul“.

În judeţul Olt, 78,48% dintre candidaţi au obţinut la Evaluarea Naţională 2022 note peste 5, rezultatul fiind peste cel de anul trecut (când rata de note peste 5 a fost de 74,4%). Au fost şase note de 10 la limba Română şi 54 la matematică, o elevă din mediul rural reuşind singura medie de 10 din judeţ, înainte de contestaţii.

Rezultatele finale se vor afişa în 30 iunie 2022, de notele de la acest examen depinzând în cea mai mare măsură locul pe care fiecare candidat îl va ocupa la liceu.

