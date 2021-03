Idilă încheiată cu un denunţ pe Facebook. Cum se apără asistenta incriminată VIDEO

Florin Orodel, patronul unui restaurant din Slatina, a avut o intervenţie pe Facebook / casa Oltenească în care şi-a denunţat fosta iubită, asistent medical în cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, că sustrage materiale sanitare din spital. Ar fi vorba despre seringi, perfuzoare, soluţii, truse de chirugie, betadină etc. Cu fotografii reprezentând o parte din materiale s-ar fi prezentat – pentru a proba acest lucru a prezentat pe Facebook un filmuleţ întregistrat cu un telefon în timpul discuţiei cu directorul medical al SJU Slatina – la conducerea unităţii spitaliceşti, solicitând să se facă verificări.

În cele peste 50 de minute, bărbatul a vorbit despre faptul că fosta sa concubină nu ar fi singura care procedează în acest mod, ci din contră, multe asistente oferind servicii de îngrijiri medicale la domiciliu cu materiale medicale sustrase din spital.

„Seringi de la spital, uitaţi-vă trusele chirurgicale, set de chirurgie... Sunteţi directorul spitalului şi vă rog să luaţi măsurile. Soluţie Ringier, feşe, perfuzoare şi perfuzii, betadină la doi litri, e sticla plină... (...) I-am spus să nu-mi mai aducă acasă că nu sunt spital“, a comentat bărbatul imaginile prezentate, ulterior vorbind şi despre o presupusă obţinere a concediului medical de către fosta iubită fără ca starea de sănătate să o impună. Concret, fosta parteneră de viaţă a bărbatului, care în cursul anului trecut a fost infectată cu noul coronavirus, ar sta de cinci luni în concediu medical doar pentru că-şi poate obţine astfel de documente.

Bărbatul a prezentat conducerii spitalului fotografii cu materialele pe care le-ar avea acasă aduse de fosta parteneră de la SJU

Nemulţumit, cel mai probabil, de reacţia directorului medical pe care l-a anunţat iniţial de presupusa sustragere de materiale, bărbatul l-a sunat şi pe managerul SJU Slatina, iar discuţia cu acesta, pe care a înregistrat-o, a redat-o de asemenea pe Facebook.

Femeia incriminată a refuzat să comenteze amplu acuzaţiile. „Las organele abilitate să îşi facă treaba“, a fost reacţia scurtă a femeii, într-o declaraţie pentru „Adevărul”, adăugând doar că a depus o plângere penală pe numele bărbatului acuzator.

„Eu n-o pot da afară că zice cetăţeanul Orodel s-o dau afară“

Managerul SJU Slatina, Dan Stana, a precizat că, deşi nu a primit din partea bărbatului o sesizare scrisă, a dispus ca la UPU să se facă inventarul materialelor sanitare pentru a se stabili dacă lipsesc materiale.

„Nici mie, personal, şi nici instituţiei nu a semnalat nimic scris, decât că a venit acum trei zile, la directorul medical, şi i-a prezentat nişte poze cum că el în casă are nişte materiale, de la spital, chipurile, de la o asistentă cu care el este, probabil, în concubinaj. Şi atât. Şi m-a sunat ieri să-mi spună că – uite, asta, asta, că avem materiale de la spital. - M-am autosesizat şi am dispus să facem un inventar pe materiale sanitare la UPU. Eu n-am de unde să ştiu că acele materiale sunt de la spital sau sunt dintr-o farmacie cumpărate. Oficial, el mie nu mi-a făcut nimic ca eu să pot să demarez o anchetă, decât că am sesizat să se facă inventarul, vedem care este rezultatul“, a spus Stana.

Şeful SJU Slatina a mai spus că din discuţia cu bărbatul a desprins dorinţa acestuia ca femeia să fie imediat concediată.

„Era foarte-foarte supărat. Fata asta a avut COVID anul trecut şi ea de cinci luni de zile nu se simte prea bine, am înţeles că a mers la spital la Bucureşti, e în concediu medical, inclusiv până la sfârşitul acestei luni e în concediu. Eu nu pot s-o dau afară că zice cetăţeanul Orodel s-o dau afară. Sunt nişte proceduri. Dacă în urma acestui inventar reiese că avem lipsuri acolo, până la urmă nu e ea singura vinovată, e vinovat cel care are gestiunea, pentru că nu ea are gestiunea acolo. (...) El vrea s-o dau afară. În ce bază o dau afară? E abuz în serviciu dacă fac acest lucru“, a mai spus Stana.

