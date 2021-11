Dispariţia revoltătoare a unei păduri seculare din Oltenia. „Le-am confiscat căruţe, cai. Riscă în continuare“ VIDEO

Au trecut patru ani de când un consilier municipal, rănit sufleteşte de ce se întâmplă în pădurea-simbol a Slatinei, punea pe masa colegilor din Consiliul local câteva fotografii cu ceea ce Aurel Roşu numea atunci ca fiind o adevărată crimă împotriva naturii.

Între timp tăierile de copaci au continuat, iar pădurea Strehareţi, veche de secole, se transformă într-o lizieră. Cei mai falnici arbori încă în picioare sunt cu siguranţă, chiar în aceste momente, „ochiţi“ de hoţii de lemne şi pot fi puşi la pământ în curând.

Totul pentru că Pădurea Strehareţi, obiectivul abandonat atâţia ani de autorităţi, deşi este una dintre puţinele zone cu aer curat din municipiul Slatina, nu mai reprezintă un punct de atracţie, iar hoţii pot acţiona ziua în amiaza-mare. Rar aici mai vin tineri să se bucure de natură, şi mai rar poposesc familii, în vreme ce bunicilor care nu-şi permit o cursă de câţiva kilometri buni cu un taxi care să-i aducă al marginea oraşului le este imposibil să ajungă.

Mulţi, poate chiar evită astfel să dea piept cu o realitate înfiorătoare: pădurea Strehareţi, acel loc de promenadă, de picnic, de ieşiri în weekend cu prietenii, de mers cu copiii la grădina zoologică, de plimbat pe lac cu hidrobicicletele, de sărbătorit 1 Mai etc., aproape că nu mai există.

Se fură cu căruţa, e doar contravenţie

Pădurea a încetat să mai fie un punct de atracţie încă din 2007, de când grădina zoologică a fost desfiinţată, iar animalele au fost preluate de alte grădini zoologice din ţară.

De atunci, în fiecare campanie electorală pe candidaţi nu i-a costat nimic să promită parcuri de aventură, piste de biciclete, restaurante şi tot soiul de alte minuni menite să readucă interesul pentru cea mai verde zonă a oraşului. S-a dovedit, în schimb, că autorităţile locale nu pot nici măcar păzi pădurea, nicidecum să o redea slătinenilor ca zonă de agrement.

Hoţii sunt surprinşi pe camerele video ale sistemului de supraveghere din municipiu şi sunt trimise echipaje de poliţie FOTO: Poliţia LOcală Slatina

„Noi am avut activităţi în zonă, plus că Poliţia Locală are o patrulă care patrulează aproape în fiecare zi, pe o perioadă de timp mai mare faţă de noi. Constatările le pot face, în cazul în care ei depistează persoane care taie material lemnos, care transportă material lemnos din zonă, ne pot sesiza şi măsurile le putem lua noi. Am avut solicitări din partea lor, ne-am prezentat, s-au făcut cercetări la faţa locului… S-a dispus confiscarea materialului lemnos, s-au întocmit dosare penale, s-au aplicat contravenţii acolo unde nu s-a constatat că ne situăm în latura penalului, deci au fost activităţi în zonă“, spune comandantul Poliţiei Municipiului Slatina, comisarul şef de poliţie Victor Vladu.

Hoţii taie cu drujba cele cade în mână FOTO: Poliţia Locală Slatina

Să chemi, însă, un poliţist de la poliţia naţională să aplice o sancţiune înseamnă, de cele mai multe ori, că deja hoţul a tăiat copacul, l-a făcut bucăţi, l-a încărcat în căruţă şi a fost văzut pe camerele video din oraş că-l transportă spre casă. Ştie sau nu asta, cert este că hoţul riscă dosar penal dacă transportă mai mult de 5 metri cubi de material lemnos, altfel va fi sancţionat contravenţional. iar într-o căruţă nu poţi, în niciun caz, transporta 5 metri cubi. Nu de puţine ori hoţilor li s-au confiscat şi animalele de povară şi căruţele, însă nici asta nu i-a liniştit. „Le-am confiscat căruţele, caii, când a fost cazul… Şi uitaţi că riscă în continuare“, a mai spus cms.-şef Vladu.





Amenzile se adună, cei sancţionaţi nu le plătesc, se transformă în zile de muncă în folosul comunităţii, poate nici pe acestea nu le fac…



„I-am găsit lângă, nu apucaseră să încarce. «Domne’, sunt cu calul să bea apă!»“

Mai rar decât „interceptarea“ transportului, dar se întâmplă şi ca hoţii să fie prinşi în pădure. Uneori se sperie şi fug, alteori îi înfruntă cu tupeu pe poliţiştii locali.

„Au tot felul de sisteme, am înţeles că au drujbe cu un furtun printr-o găleată cu apă, să nu facă zgomot… Sunt inventivi. Acum ceva timp am identificat o zonă unde au tăiat, i-am găsit lângă, nu apucaseră să încarce. «Domne, sunt cu calul să bea apă!». Nu aveau niciun lemn în căruţă. Ce putem face în situaţia asta?“, spune şeful Poliţiei Locale, Bogdan Apostoliceanu.

„Le confiscăm căruţele, caii, dar tot riscă“, spune şeful Poliţiei Municipiului Slatina FOTO: Poliţia Locală Slatina

Alteori poliţiştii locali îi prind fie în pădure, fie pe drumul către casă, către cartierele mărginaşe ale Slatinei, acolo de unde provin hoţii de lemne. Are loc o adevărată urmărire, iar hoţii îşi pun în aplicare metoda care de cele mai multe ori dă roade: încep să arunce din căruţă bucăţi din trunchiurile copacilor şi să le blocheze poliţiştilor locali înaintarea.

Hoţii sunt surprinşi de camerele de supraveghere cu lemnele în căruţă atunci când ajung pe străzile oraşului FOTO: Poliţia LOcală Slatina

Uneori asta înseamnă că au compromis operaţiunea şi că ajung acasă fără lemne, însă aşa reuşesc să scape de urmăritori şi de amendă sau dosarul penal. O astfel de urmărire, care se întâmplă atât ziua, cât şi noaptea, prezintă un pericol real pentru poliţişti. Nu de puţine ori echipajele au fost atacate cu pietre odată intrate în cartierele în care s-au pierdut hoţii, iar autospecialele au suferit avarii.

„Doar împreună putem salva pădurea“

De-a lungul anilor, autorităţile au încercat să stopeze prin diverse metode furtul de lemne. Nici paza cu firmă privată n-a dat roade, s-au propus şi şanţuri care să delimiteze perimetrul pădurii şi care să nu poată fi trecute cu căruţele, însă este nevoie ca prezenţa hoţilor în pădure să fie semnalată înainte ca puţinii copaci falnici care au rămas în picioare să cadă sub drujbele acestora. Directorul Poliţiei Locale face în acest sens un apel către cetăţeni, rugându-I să semnaleze, indifferent de oră, astfel de prezenţe.

Pădurea se răreşte de la un an la altul, iar hoţii pun jos cei mai falnici copaci FOTO: Alina Mitran

„Noi patrulăm cât putem, avem sistem de supraveghere, avem camere care sunt orientate strict spre Pădurea Strehareţi pentru a preîntâmpina acest fenomen… (…) Ei fură într-o noapte şi un copac creşte în zeci de ani de zile. E dureros ceea ce se întâmplă, dar… V-aş ruga să faceţi un apel către cetăţenii care sesizează astfel de aspecte să sune pe numărul unic al Poliţie Locale, programul este 24 h din 24. Cu siguranţă le va răspunde cineva şi cu siguranţă se va găsi un echipaj să meargă la faţa loculuiׅ“, a mai spus Apostoliceanu.

De săptămâna viitoare, hoţii vor da nas în nas cu… constructorii

Furtul din Pădurea Strehareţi va lua, cel mai probabil, o pauză în perioada următoare, iar asta pentru că, de la începutul săptămânii viitoare, încep lucrările pentru refacerea drumului şi amenajarea unor piste pentru alergare şi pentru biciclete. Lucrarea are termen de execuţie 11 luni, însă şeful Direcţiei Administrare Străzi şi Iluminat Public din cadrul Primăriei Slatina, Claudiu Dascălu, spune că se speră ca totul să se încheie la sfârşitul primăverii, astfel încât la 1 Mai, ziua în care, cu ani în urmă, pădurea era vizitată de mii de slătineni, accesul să poată fi redeschis.

Constructorii vor începe lucrările la reamenajarea drumului şi a parcărilor din pădure FOTO: Alina MItran

Actualul drum va fi refăcut, în proiect fiind prevăzute şi rigole, dar şi o lărgire a drumului. Pe un kilometru din cei 2 kilometri cât are drumul în total se vor amenaja şi piste pentru alergare şi pentru biciclişti. De asemenea, pe o suprafaţă de aproximativ 1.700 m.p. vor fi amenajate locuri de parcare, atât în zona mânăstirii Strehareţi, cât şi la intrarea dinspre strada Carol I, în zona folosită şi în prezent cu această destinaţie. Zona va fi şi iluminată, iar odată cu montarea stâlpilor de iluminat se vor monta camere de luat vederi şi se va extinde sistemul de supraveghere video astfel încât să curpindă şi această zonă, au mai precizat reprezentanţii Primăriei Slatina, pentru ADEVĂRUL.

Lucrările presupun o minima amenajare a zonei, însă autorităţile speră ca interesul slătinenilor pentru acest obiectiv să fie astfel retrezit, iar în timp zona amenajată şi posibilităţile de petrecere a timpului liber în pădurea care se întinde pe mai mult de 200 hectare să crească.

Vă recomandăm să citiţi şi:

FOTOPădurea Strehareţ, adevărată Vale a Plângerii. Slătinean: „Mă doare sufletul, era o bijuterie“

FOTO Pădurea Strehareţi de la marginea Slatinei, oaza de care autorităţile locale îşi amintesc o dată pe an