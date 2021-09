De ce nu-şi vaccinează părinţii copiii. Epidemiolog: „Nu se mai fac forme uşoare la Covid, sunt copii în ATI“

Dincolo de bâlbâiala organizării centrelor de vaccinare în şcoli, rezistenţa părinţilor, chiar a celor vaccinaţi, la ideea de vaccinare anti-COVID a copiilor rămâne puternică. Lipsa de informaţie este cel mai mare duşman.

Fie că-şi culeg informaţiile de pe Internet, fie că stau de vorbă la scara blocului, părinţii înclină în continuare să refuze să-şi dea acordul pentru vaccinare.

Invocă faptul că vaccinul ar fi în fază experimentală, dau exemplul persoanelor vaccinate care, cu toate acestea, s-au îmbolnăvit (însă nu mai precizează ce formă de boală au avut acestea), defilează cu ideea că cei mici trec uşor prin boală, iar cel mai des invocat argument este acela că nu se tem pentru prezent, se tem în schimb de posibilele efecte nedorite pe termen lung (iar infertilitatea ca posibil efect în viitor al acestui vaccin este în fruntea listei temerilor).



Medicul-şef al Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Olt, epidemiologul Marinela Madan, spune că trebuie să ne bazăm deciziile pe opiniile unor oameni care „cu asta se ocupă zi de zi“.

„Părinţii refuză din lipsă de informare. Dacă citim pe Google…. Indubitabil răspunsul meu este da, să vaccinăm copiii, pentru că nu vaccinăm experimental, experimentele s-au încheiat. Şi mie îmi plac teoriile conspiraţiei, dar în domeniul ăsta criteriul este următorul – nu-ţi crează un scut de 100%, dar la ora asta e singura măsură care măcar te ajută să treci mai uşor prin boală, să eviţi patul de spital, să eviţi secţia ATI, să nu mori. E puţin lucru?“, întreabă medicul.

Mai mult, vaccinarea se impune având în vedere faptul că tulpina actuală (şi se asteaptă ca virusul să ne rezerve în continuare surprize) afectează persoane din ce în ce mai tinere. „Copiii nu mai fac forme uşoare, pe Delta nu se mai fac forme uşoare la Covid, sunt copii în ATI“, avertizează dr. Madan.

„Simpla răceală“, aşa cum încă mai consideră mulţi COVID-ul, poate lăsa urme grele pe trupul unor copii care „nu mai sunt copiii care am fost noi“, după cum spune medicul.

„Trăiesc într-un mediu viciat şi au un stil de viaţă vicios“

„ Dacă boala intervine pe un teren unde copilul vine cu un diabet juvenil, vine cu tot felul de probleme care-i deprimă imunitatea, la categoria aceasta de copii nu poţi să pui semnul egal ca răspuns în faţa unei infecţii sau a unei măsuri de prevenţie (a unui vaccin) aşa cum răspunde un copil sănătos. Pentru că sunt copii cu probleme de sănătate, copiii noştri nu mai sunt copiii care am fost noi, trăiesc într-un mediu viciat şi au un stil de viaţă vicios. Mâncăm toate prostiile din lume, asta ni se oferă, ăsta-i trendul, şi atunci normal că nu poţi să pui semnul egal între un copil cu imunitate slăbită şi modul cum răspunde un copil sănătos, pentru că mai sunt şi copii sănătoşi“, a declarat medicul, pentru Adevărul.

Este, sau nu, vaccinul experimental, am vrut să ştim. „Cine spune că e experimental? Antivacciniştii? Vreau să aud că-mi spune asta un medic care trăieşte din această specialitate. Nu un chirurg, un oftalmolog…“, spune medicul.

Dr. Madan explică şi faptul că vaccinurile au evoluat enorm de-a lungul timpului, aşa că nu ar trebui să ne sperie că suntem în faţa unui vaccin dintr-o altă generaţie. Medicul spune că a decis să se vaccineze cu produsul cu tehnologia ARN mesager (mARN) deşi în ianuarie nu avea la dispoziţie chiar toate datele pe care şi le-ar fi dorit.

„Am fost întrebată: «De ce v-aţi vaccinat cu Pfizer?». Pentru că toată viaţa mea eu am trăit promovând vaccinarea ca măsură de prevenţie. Am trecut prin toate experienţele istoriei vaccinale. Am făcut vaccinuri cu virusuri vii atenuate, din ăla polio, care te lăsa paralizat, şi a mai lăsat de-a lungul anilor, au mai fost accidente, nu din cauza virusului, din cauza modului vicios de manipulare. Am folosit virusuri inactivate. M-am vaccinat contra hepatitei B, începând cu anul 2000, cu vaccin produs prin inginerie genetică. Toată lumea zbiera – ne creşte un ochi în frunte, mai creşte o ureche, creşte coada de cal... M-am vaccinat cu Pfizer pentru că fie şi acceptând 1% că încă e faza experimentală, coada fazei, vreau să fac parte din experiment. Uite, n-am murit! E declaraţia de suflet a unui epidemiolog care şi-a respectat meseria. În continuare citesc, mă documentez, nu deschid gura de dragul de a vorbi, iar partea cu vaccinatul este de datoria mea profesională să utilizez acest vaccin pe propriul meu organism. Despre celălalt ştiam ce poate. Acela poate, dar vreau să văd ce face şi ăsta“, a argumentat dr. Madan, întărind ideea că vaccinul nu mai este în această fază un experiment.

Pe de altă parte, odată cu campania de vaccinare anti-COVID, dublată de adevăratele anti-campanii, în online, ale coronascepticilor, medicii de familie se plâng de faptul că se confruntă cu refuzuri din ce în ce mai dese ale părinţilor şi când vine vorba de celelalte vaccinuri din calendarul naţional de imunizare.

„Vorbim de boli grave, care reprezintă ameninţări mult mai mari la adresa sănătăţii copiilor, iar părinţii refuză din ce în ce mai des. Nu au argumente, ci pur şi simplu că X sau Y vedetă a spus sau a scris pe Facebbok că vaccinurile fac rău“, a atras atenţia un medic de familie.

