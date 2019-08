Cum a fost înregistrată dispariţia Luizei Melencu după patru zile de la sesizarea bunicului. Poliţiştii, blocaţi în formula „plecată voluntar de la domiciliu“

Luiza Melencu, fata de 18 ani din Dioşti, Dolj, a dispărut pe 14 aprilie 2019, în jurul prânzului, din Caracal. Bunicul fetei a sunat, conform propriilor declaraţii, la 112 în jurul orei 15.00. Fiind o zi de duminică, a ales varianta cea mai promptă pentru a putea sta de vorbă cu un poliţist. Au venit doi, cărora le-a descris cele întâmplate. Luiza îi precizase că se întoarce acasă, iar drumul nu putea dura mai mult de câteza zeci de minute, în plus fata nu putea fi contactată telefonic.

Luni, 15 aprilie 2019, la famillia Luizei Melencu au venit şi poliţiştii din Dioşti să obţină date despre dispariţie. În aceeaşi zi, bunicul fetei a primit un telefon prin care i se transmitea că la insistenţele unei bune prietene Luiza a plecat de acasă şi că va ajunge în Elveţia. Deşi a transmis aceste date, poliţiştii au considerat că există circumstanţe alarmante şi că acest caz nu este unul simplu de dispariţie, cu plecare voluntară de la domiciliu, de-abia joi, 18 aprilie 2019, când prin ordonanţă, secţia 4 Poliţie Rurală Coşoveni - Postul de poliţie Dioşti a început urmărirea penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de liberate în mod ilegal. De menţionat că doar în baza unui dosar penal pot fi demarate proceduri ample de identificare a persoanei dispărute, care ar putea presupune mandat de interceptare, punerea telefonului sub urmărire etc.

În mod normal, deşi persoana dispărută avea 18 ani, iar adesea se invocă intervalul de 48 de ore pentru înregistrarea dispaţiei în cazul adulţilor, prezenţa indiciilor privind starea alarmantă putea determina începerea cercetărilor într-un dosar penal de îndată, spun procurorii consultaţi de Adevărul. Nu s-a realizat, însă, nici măcar după 48 ore.

Dosarul a fost preluat de DIICOT - ST Craiova care a început investigaţiile pentru trafic de persoane de-abia în 5 iunie 2019. „Prin ordonanţa din 30.05.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova a dispus declinarea dosarului nr. 3363/P/2019 către DIICOT – ST Craiova, în vederea efectuării de cercetări cu privire la infracţiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit.a CP, având în vedere că bunicul fetei, Iordache Stelian, a fost sunat în datele de 15.04.2019 şi 19.04.2019 de persoane necunscute care i-au spus că fata nu mai vrea să vină acasă şi se află în Elveţia. Din verificări a mai rezultat că în dosar Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – serviciul Teritorial Craiova a efectuat ritmic acte/activităţi în vederea identificării şi tragerii la răspundere a autorului“, se menţionează într-un raport oficial făcut public de Alexandru Cumpănaşu pe contul său de Facebook.

Procurorul DIICOT, cel care a preluat ancheta de la Caracal în 27 iulie 2019, Liviu Vasilescu, a venit în 25 iulie 2019 în sprijinul anchetatorilor de la Caracal, după ce a sesizat că cele două cazuri de dispariţie ar avea ceva în comun. Ar fi, de altfel, cel care i-a anunţat pe colegii din Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, înaintea poliţiştilor, că se caută o fată dispărută în Caracal. Le-a oferit însă poliţiştilor şi procurorilor din Olt care o căutau pe Alexandra doar fotografia maşinii lui Gheorghe Dincă, fără ca în dosarul Luizei posesorul acestei maşini să fi fost identificat în cele două luni de investigaţii.

Famlia Luizei a precizat, în repetate rânduri, că în cursul anchetei dispariţiei fiicei lor, până la izbucnirea „Cazului Alexandra“, investigaţiile ar fi fost superficiale. „De-abia acum au făcut ce trebuia să facă, au luat lucruri de-ale Luizei, bijuterii, peria de păr, adidaşi, lengerie, prima dată au luat două fire de păr doar“, declara Monica Melencu, mama Luizei, chiar în ziua în care procurorii care instrumentează cazul crimelor de la Caracal au mers şi acasă la domiciliul Luizei, din Dioşti.

CITIŢI ŞI: Mama Luizei acuză procurorii DIICOT că şi-au bătut joc de anchetă: „Am vrut să ne angajăm avocat şi procurorul ne-a zis: «Ce, noi suntem de papiţoi?»“



Informaţii şocante din ancheta la care au fost supuşi poliţiştii implicaţi în căutarea Alexandrei. Şeful Poliţiei Caracal: „N-au depus plângere, n-avem caz“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: