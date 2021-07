Cum au ajuns poreclele locuitorilor unui întreg cartier pe soclul unui monument. "De ce? Pentru că vrem identitate"

Cartierul Bold din Caracal, unul cele două cele mai vechi ale oraşului (al doilea este Protoseni) are de miercuri, 30 iunie 2021, pentru prima dată un loc de joacă, dar şi un monument din bronz pe soclul căruia sunt menţionate zeci de porecle ale locuitorilor de aici. Fiind un cartier de case, care a scăpat programului comunist de demolare şi înlocuire a acestora cu blocuri, şi poveştile de aici sunt aparte.

Secretarul primăriei oraşului, Viorel Rădescu, a explicat că şi locul ales pentru construirea micului parc de joacă pentru copii este special. Un simplu loc viran până în urmă cu o lună pentru tinerii de astăzi, locul avea altă însemnătate pentru părinţii, dar mai ales pentru bunicii şi străbunicii lor care aici se întâlneau la horă, a povestit Rădescu.

Viorel Rădescu a fost şi cel care a avut ideea monumentului în formă de ac cu gămălie, dar şi pe aceea de a menţiona pe soclu poreclele familiilor din cartier.

„Am încercat să fac o similitudine, mi-a venit ideea când eram la o discuţie cu domnul primar care a dorit şi doreşte să revigoreze astfel de zone, şi fiind acolo, în Bold, la respectivul loc de joacă, am făcut o paralelă cu acel cui de la Sighetul Marmaţiei, locul «unde se atârnă harta-n cui». La Sighetul Marmaţiei există un cui în piaţa centrală şi mi-am spus - dar de ce n-am face şi noi un bold în cartierul Bold, care este un cartier destul de mare şi recunoscut?“, a explicat Rădescu, pentru Adevărul.

Originea numelui cartierului a rămas însă deocamdată neelucidată. „De când mă ştiu îl ştiu cu acest nume, Bold, erau pe vremuri două cartiere mari şi tari, Boldul şi Protoseniul, dar de unde vine numele nu ştiu exact“, a recunoscut secretarul Primăriei Municipiului Caracal. Pe soclul monumentului se regăsesc zeci de porecle FOTO: captura Video Jurnal

„Artistul“, „Balauru’“, „Arac“…

Pe soclul monumentului se regăsesc zeci de porecle, precum „Artistul“, „Balauru’“, „Arac“… , după care oamenii din cartierul Bold se recunosc. Pentru cei mai mulţi a fost o surpriză, plăcută, a apreciat Rădescu, să-şi caute porecla printre cele gravate pe monument.

Tinerii din cartier au rămas pe terenul de sport până târziu în noapte după inaugurare FOTO. facebook/Primăria Municipiului Caracal

„Mai lipsesc câteva, nu sunt chiar toate, sunt în jur de vreo 40-50 scrise. Eu ştiu că nu am regăsit anumite porecle acolo. Reacţia boldenilor a fost chiar bună, ideea a fost chiar bine apreciată, însă unele sunt mai… Fiecare dintre porecle are câte un mic istoric. V-o dau pe-a mea, de exemplu. Bunicii mei erau porecliţi «ai lu’ Glonţ». De unde? Pentru că străbunicul a fost în Primul Război Mondial, a fost împuşcat în umăr şi nu au reuşit să-i scoată acea schijă“, a mai spus Rădescu.

Locul de joacă pentru copii, terenul de sport şi monumentul au fost realizate cu fonduri din sponsorizări FOTO: Primăria Municipiului Caracal

Şi primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea, le-a explicat cetăţenilor care au participat la deschiderea parcului şi la dezvelirea monumentului ce anume i-a făcut pe edili să ia o astfel de iniţiativă.

„De acum încolo va deveni simbolul nostru. (...) Pe socul acestui bold am pus toate poreclele pe care le-am ştiut noi din cartierul nostru. De ce? Pentru că vrem identitate, vrem ca oamenii şi copiii noştri să ştie că aparţin acestui loc. Şi dacă vor pleca în străinătate, şi dacă vor pleca în Bucureşti sau în alte părţi, să ştie că ei sunt boldeni, că de aici li se trage seva. Că aici au crescut şi s-au bucurat de copilărie“, le-a spus primarul.

Parcul de joacă din cartierul Bold a fost realizat cu bani din sponsorizări. Este un loc atât pentru copiii mici, cât şi pentru şcolari şi chiar pentru părinţiil or, pentru că se poate juca şi tenis cu piciorul, şi baschet, şi tenis de masă (a fost amplasată şi o masa de tenis) etc. Terenul are şi nocturnă, iar joi, 1 iulie, au fost montate şi camere video pentru ca tot ce se întâmplă acolo să fie supravegheat.

Vă recomandăm şi:

Modernizarea unui tronson din DN6 Alexandria – Craiova avansează după mai bine de un deceniu de întârzieri

Mari actori pe scena Teatrului Naţional din Caracal. Marcel Iureş deschide festivalul de teatru, Horaţiu Mălăele va încheia opt seri de excepţie