FOTO Ciobanii surprinşi cu turmele la păscut într-un lan de grâu au sărit la bătaie. „Poliţistul mi-a spus să revin după starea de urgenţă să depun plângere“

Zeci de animale aproape au distrus o suprafaţă cultivată cu grâu pe aproximativ 15-20 de hectare, în comuna Stoeneşti din judeţul Olt. Proprietarii animalelor şi-au trimis ciobanii cu oile şi caprele la păscut fără vreo grijă, convinşi că proprietarii terenurilor sunt ţintuiţi în curţi de ordonanţa militară, în vreme ce, pentru activităţi agricole, ciobanilor li se permite părăsirea domiciliului.

Coordonatorul Staţiunii de Cecetări Caracal, Cătălin Bran, a plecat, în schimb, cu maşina într-o scurtă inspecţie, pentru că instituţia exploatează în zonă 500 hectare teren la Stoeneşti şi alte 1.000 hectare la Caracal, iar obiceiurile proprietarilor de animale le sunt fermierilor binecunoscute.

Ajuns în Stoeneşti, a surprins un cioban cu o turmă de oi în cultura de grâu, de aici pornindu-se un adevărat conflict. Ciobanul şi-a sunat stăpânul, care a apărut cu o maşină de teren şi a coborât, a declarat Bran pentru Adevărul, cu o bâtă, ameninţând cu bătaia.

Pentru că nu ar deţine terenuri proprii, proprietarii de animale aduc în fiecare an mari stricăciuni pe terenurile celorlalţi fermieri

„Eu am coborât din maşină să scot oile din grâu, între timp au venit doi indivizi, proprietarii, direct pe teren, peste grâu, cu maşina, au pus maşina lor în faţa maşinii mele, iar eu, văzând că-s agresivi, aceştia coborând din maşină cu două bâte, unul pe-o parte, altul pe-o parte, am urcat în maşină, am întors şi-am încercat să plec. Am mers direct la Poliţie. Ei, au luat-o şi ei după mine, să mă urmărească şi s-au oprit la poliţie. Acolo, scandal. «Te tăiem, îţi luăm gâtul, îţi facem, te omorâm.. !» Că ce-ai cu noi, că ne spui tu nouă ce să facem şi unde să facem…! «Bă, oameni buni, noi investim zeci de mii de lei în terenul ăla, în cultura aia, nu ca s-o paşteţi voi şi s-o distrugeţi!». Bineînţeles, poliţia, cu mânile în sân. «Ştiţi, haideţi, după ce trece starea de urgenţă, că acuma suntem cu alte probleme!». Pe de altă parte, e adevărat, doar nu stau ăştia de conflicte. I-am sugerat poliţistului să-l caute să vadă că are bâtele pe banchetă. Nu, nu, lăsaţi, lăsaţi, faceţi plângere!“, a relatat Bran cum au decurs evenimentele.

Proprietarii de animale nu ar fi la prima abatere, spune coordonatorul Staţiunii de Cecetare-Dezvoltare Agricolă Caracal

Nu ar fi, însă, primul astfel de episod care se consumă, proprietarii animalelor nefiind, a mai spus Bran, şi deţinători de terenuri astfel încât să poată face dovada că au resurse să le întreţină, motiv pentru care a propus ca organele abilitate să desfăşoare controale, pentru că ciobanii primesc şi subvenţii pentru animalele pe care, susţine coordonatorul Staţiunii de Cercetare Caracal, le pasc mai mult pe terenurile fermierilor din zonă.

De data aceasta, a declarat Cătălin Bran, va merge cu demersul până la capăt, având în vedere că este vorba atât de distrugere, cât şi de ameninţări, şi va depune o plângere penală la parchetul competent.