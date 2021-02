Ceartă între profesori, dar şi între părinţi, din cauza orelor de recuperare. „Păi şi cei ce nu au de remediat nu primesc?!“

Orele remediale vor fi destinate acelor elevi care fie nu au avut posibilitatea să intre în online, fie nu au putut ţine pasul cu profesorii şi colegii lor. Se vor desfăşura în sala de clasă, iar participarea nu va fi obligatorie, însă profesorii care vor preda vor fi remuneraţi cu 100 lei/oră, sumă impozabilă. În ultimele zile, a apărut şi discuţia despre orele de consolidare, destinate elevilor care au parcurs materia din programă, dar au nevoie de fixare. Orele suplimentare se vor desfăşura timp de 16 săptămâni, în semestrul al doilea. Este tot ceea ce se ştie la acest moment, iar asta din declaraţiile ministrului Educaţiei, Sorin Câmpeanu. În lipsa certitudinilor, au început discuţiile, cele mai multe pe grupurile de pe reţelele sociale.

„Problema pleacă de la îngheţarea salariilor. Ca să mulţumească sindicatele au găsit această variantă de suplimentare a veniturilor, bani veniţi de la UE“, este una dintre opinii. „Le faci program prelungit şi îi şi plăteşti în plus, păi şi cei ce nu au de remediat, nu primesc???!!! De noaptea minţii!!! În România, dacă nu-ţi faci treaba în cadrul programului prestabilit, eşti remunerat în plus pentru ore suplimentare, că deh, la stat au găsit comoara lu’ Ali Baba şi nu au cu cine s-o împartă ...super Eu daca-s fi prof... 😡“, spune un părinte. „După aproape un an şcolar de stat acasă, în care oricum cine a vrut a făcut şcoală, cine nu, nu, toţi sunt entuziasmaţi să meargă şi mai cer şi supliment... Elevii nu mai sunt cum i-au lăsat, auzi la ei ?! Şi cam cât să stea la şcoala? 8h ?!!!“, se agită, deja, şi alţi părinţi.

„Nu prea cred că va avea succes acest proiect”

„Problema este alta. Profesorul şi-a făcut treaba, două treimi din elevi şi-au făcut treaba, o treime are nevoie de recuperări. Cum îi convingi să participe la remedieri dacă nici la ore nu au participat? Nu sunt corigenţi dar au note mici, notele mari nu îi intereseaza, absenţele nici atât. Nu prea cred că va avea succes acest proiect“, cred în schimb profesorii, care ridică şi alte probleme, legate de numărul de elevi la grupă, în context pandemic, de problema şcolilor cu efective numeroase, cu multe clase pe ciclu de învăţământ etc. Sunt atât de multe elemente în discuţie, încât cei mai mulţi cred că proiectul va fi un eşec.

„În gimnaziu Româna şi Matematica trebuie să aibă prioritate“

Directorii nu ştiu la acest moment ce să le spună colegilor cu privire la orele remediale, însă nici şefii acestora nu sunt mai informaţi. „Mai întâi aşteptăm de la minister şi după aceea întrebăm. Trebuie să aflăm care este situaţia, dacă vor elevii, dacă vor profesorii, dacă vor părinţiii.... Trebuie să avem o bază, să primim precizări“, spune şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, Victor Iacobescu. „Trebuie să ţinem cont şi de particularităţile de vârstă ale elevilor, trebuie să ne gândim şi la orar şi, până la urmă, cu tot respectul faţă de celelalte discipline, eu consider că în gimnaziu Româna şi Matematica trebuie să aibă prioritate, pentru că sunt materii de examen, iar la liceu să se axeze pentru materiile pentru Bacalaureat“, completează şeful IŞJ.

„Se bat cap în cap lucrurile“

Directorii vor fi cei care vor stabili câte ore în plus îi ţin pe copii la şcoală şi pentru ce discipline. „Cei de-a VII-a şi de-a VIII-a au deja 30-31 de ore, adică au o zi în care au 7 ore. Când să o mai pui pe cealaltă? Stau să mă gândesc“, spune directorul Claudya Neacşa, care ia în calcul, ca şi colegii săi, inclusiv ziua de sâmbătă. Cât despre cine să facă ore remediale: „Se bat cap în cap lucrurile. Toţi ne-am străduit să ne facem treaba, pe de altă parte, e clar că niciunii n-am reuşit să facem tot, pentru că nu se compară cu munca la clasă, adică am mers în alt ritm“, mai spune directorul.

„E exact cât plăteşti la o şedinţă de meditaţie“

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi, Iulian Cristache, spune, în schimb, că nu se aşteaptă la un interes deosebit al dascălilor pentru aceste ore remediale. „Eu vă spun că va fi un mare fâs. Nu se va face. Vor fi profesori care vor să facă, să mai încaseze nişte bani, deşi nu e mare sumă, e 60 lei (n. red. - suma rămasă după impozitare), exact cât plăteşti şi la o şedinţă de meditaţie, dar nu toţi“, a declarat Cristache. Reprezentantul părinţilor este, în schimb, şi mai îngrijorat de reacţia celor pe care-i reprezintă. „Au sărit o grămadă de părinţi, inexplicabil, din punctul meu de vedere, că ce înseamnă să vii sâmbătă la şcoală, ce înseamnă să stai în plus la şcoală... Sunt unii părinţi anti-orice. Dacă stăteam acasă, de ce să stăm acasă, dacă începem şcoala, de ce începem şcoala, dacă vrem să testăm în masă, de ce testăm în masă... E bine aşa, să stăm într-o stare latentă şi de prostie generală“, a conchis Cristache.

