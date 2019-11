Când se vor termina lucrările la drumul expres Craiova-Piteşti. Orban: „Dacă noi am fi continuat guvernarea, ar fi fost gata în 2011-2012“

Lucrările la tronsonul 2 al drumului Expres Craiova-Piteşti (care are patru tronsoane) au început deja, însă politicienii continuă să-şi facă imagine pe tema cea mai arzătoare în zonă, respectiv drumul promis constant de toate taberele politice încă de acum mai bine de10 ani. Şi premierul Ludovic Orban a venit, vineri, 22 noiembrie 2019, la Balş, să înmâneze constructorului acestui tronson, asocierea de firme SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL (Romania), ultimele patru autorizaţii emise, menţionând că acest proiect ar fi fost iniţal depus în mandatul său de ministru al Transporturilor, din Guvernul Tăriceanu.

Concret, pe acest tronson 2, împărţit în două loturi, sunt 22 de secţiuni, au explicat oficialii, iar pentru ultimele 4 mai erau de eliberat autorizaţii, care au fost predate vineri în faţa reprezentanţilor presei.

Premierul a fost întrebat încă de la debutul întâlnirii sale cu reprezentanţii asocierii de firme ce şanse sunt ca această „inaugurare“, după ce pe acelaşi drum s-au mai făcut două în guvernarea PSD, să fie ultima şi drumul să se şi realizeze efectiv.

„Veţi vedea nişte diferenţe totale între butaforia făcută de caraghioşii de la PSD, care au dat drumul la tronsonul I, Craiova - Răducăneni parcă e, în condiţiile în care nu aveau proiect tehnic, nu aveau exproprieri făcute… Ei au dat autorizaţii de construcţii numa’ în intersecţiile dintre drumul expres şi drumurile judeţene şi comunale, pentru că ăla era singurul domeniu public pe care puteau să emită autorizaţii. O asemenea păcăleală cum a fost în 22 mai, parcă, nu a existat niciodată. Deci acuma veţi vedea, veţi vedea, aveţi răbdare….“, a replicat Orban.

Vremea ploioasă a schimbat planurile premierului, acesta anulând vizita pe şantier

A urmat o scurtă prezentare a proiectului, premierul a ascultat, a pus şi câteva întrebări de genul: „avem probleme legate de procedură?“, „câte descărcări sunt?“, „ce soluţie tehnică avem la pod?“ etc. – după care a avut loc conferinţa de presă, sărindu-se peste vizita în teren, pe şantier, din cauza ploii insistente de afară.

„Vreau să vedeţi o diferenţă“

Conferinţa a deschis-o ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care a şi explicat sensul vizitei echipei guvernamentale, în ultima zi de campanie electorală. „Astăzi suntem în faţa dumneavoastră pentru a înmâna ultimele ordine de începere a lucrărilor pe cele patru secţiuni din lotul 1, respectiv lotul 2, lipsă, neacordate până în acest moment. Vreau să vedeţi o diferenţă, şi o să-l invit pe domnul prim ministru să vă explice în detaliu această diferenţă faţă de abordarea total iresponsabilă din partea celor care au făcut acea mascaradă în luna mai, când au pus câteva borduri pe domeniul public şi s-au oprit, şi abordarea noastră, a guvernului Ludovic Orban. Astăzi, în faţa dumneavoastră, împreună cu antreprenorul, vă putem gatanta că absolut întreg lotul 1, 18,5 km, respectiv lotul 2, 21,35 km, nu mai are nicio problemă, niciun blocaj, practic antreprenorul poate spune în faţa dumneavoastră, să-şi asume în faţa dumneavoastră, termene foarte-foarte clare. Astăzi practic se înmânează ordinele pentru secţiunile lipsă din loturi, din tronsonul 2“, a explicat ministrul.

„Un proiect pe care l-am dat în mandatul de ministru“

Explicaţiile au fost reluate de premierul Ludovic Orban. „Este un proiect care este depus în mandatul de ministru pe care l-am avut între mai 2007 şi noiembrie 2008. Repet toată istoria. Se ştie foarte clar că în momentul în care compania Ford a decis să investească în Craiova, au existat discuţii, negocieri, între guvernul liberal din acea perioadă şi compania Ford, în urma cărora s-a ajuns la semnarea unui memorandum pe care l-am semnat în calitate de ministru al Transporturilor. Printre alte elemente care erau cuprinse în acel memorandum de înţelegere, Guvernul României s-a angajat să realizeze drumul expres Craiova-Piteşti, evident, cu obiectivul de a sigura legătura cu coridorul IV pan European prin intermediul unui drum expres pentru constructorul american. Din 2008 până de curând, acest proiect a rămas numai pe hârtie şi toate guvernele care s-au succedat au ignorat necesitatea acestui proiect, faptul că era pregătit şi mai ales că aveam un angajament faţă de un investitor extrem de important, cel mai important din zonă, să realizăm acest drum expres. Din momentul în care mi-am pus semnătura pe memorandumul de înţelegere, am demarat în cea mai mare viteză procedurile de licitaţie pentru selectarea unui consultant care a realizat studiul de fezabilitate şi în urma realizării studiului de fezabilitate au fost aprobaţi în guvernul din acea vreme indicatorii tehnico-economici. Sigur că dacă noi am fi continuat guvernarea, drumul expres ar fi fost gata probabil în 2011 – 2012, n-am fi astăzi în situaţia în care să constatăm că măcar pe unul din cele patru tronsoane se poate intra în lucrările de construcţie în forţă, fără să mai existe probleme de natură procedurală sau de altă natură“, a spus premierul, care şi-a continuat pledoaria vorbind despre necesitatea lucrărilor de infrastructură, despre cum se contruiesc căi ferate rapide în toată Europa şi despre ce potential avem ca poartă de intrare pe continent etc..

Constructorul a intervenit doar pentru a da asigurări că lucrările de proiectare s-au încheiat, deşi termenul era decembrie 2019, şi că deja se lucrează pe amândouă tronsoanele, astfel că în mod sigur nu vor fi depăşiri ale termenului de 24 luni pentru execuţia tronsonului adjudecat, care se întinde de la graniţa judeţelor Olt cu Dolj şi până la ieşirea din municipiul Slatina, către Piteşti.

O altă poză, cu oficialii altui guvern, aceleaşi planuri de infrastructură

Ar exista şi prevederi bugetare pentru această lucrare, a asigurat Orban. Oricât au încercat, însă, politicienii să obţină promisiunea constructorului că cel puţin varianta de ocolire a oraşului Balş va fi finalizată într-un an, reprezentantul firmei a spus că nu-şi poate lua un astfel de angajament, fiind vorba şi de construcţia unui pod (un alt pod va fi construit peste râul Olt, mai jos de Slatina).

Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova -Piteşti se află în cel mai avansat stadiu, a fost concluzia întâlnirii, iar cei aproape 40 de kilometri vor fi gata în 2 ani, după cum şi-a asumat constructorul. Lucrurile nu sunt la fel de clare în ceea ce priveşte primul tronson, de la Craiova la intrarea în judeţul Olt, care a făcut, înaintea alegerilor europarlamentare, obiectul operaţiunii „Bordura“, cu Liviu Dragnea şi Olguţa Vasilescu protagonişti. Aici proiectarea încă nu s-a finalizat, a spus ministrul Transporturilor. Pentru tronsoanele 3 şi 4 licitaţiile încă nu s-au finalizat.