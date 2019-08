Acuzaţii grave la adresa şoferului unui microbuz şcolar: „A pupat-o, a luat-o de fund, a întrebat-o dacă are iubit şi i-a spus c-o învaţă el...“

Laura Barbu, din Dobrun, judeţul Olt, este mama unei adolescente care la sfârşitul lunii martie ar fi fost hărţuită de şoferul de pe microbuzul şcolar. După mai multe gesturi pe care fata nu a ştiut cum să le interpreteze, bărbatul ar fi trecut la fapte. „Fetiţa îl cunoaşte pe acest nene, zis nea Mihai, de la grădiniţă, de când se ducea ea la grădiniţă. Nu ne-am fi gândit vredată ca el să-i facă la fata mea în halul ăsta. Când fetiţa s-a dus la cursurile de dans (n.r. – fata este membră a ansamblului folclorinc Dobruneanca din comună), acest monstru a pus mâna pe fată, a pupat-o, a luat-o de fund, a întrebat-o dacă are iubit şi i-a spus că o învaţă el să iubească cu adevărat. Şi a zis – să nu spui la nimeni, că ne-am dat dracului dacă spui la cineva!“, a declarat mama.

Totul s-ar fi petrecut într-o zi de sâmbătă, 30 martie 2019, în magazinul pe care îl are bărbatul în satul Roşienii Mari şi unde fata a intrat să cumpere ceva, în pauza repetiţiei de la ansamblu. Fata s-a întors acasă şi i-a povestit mamei sale totul, dar şi că altădată ar fi atins-o pe mâini şi pe picior. Laura Barbu a sunat poliţistul din comună, al cărui număr îl avea pentru că poliţiştii nu sunt de găsit de fiecare dată la secţie, spune femeia, doar că poliţistul i-a spus că nu poate depune atunci plângere, să vină la secţie luni. Femeia a sunat din nou la două zile, poliţistul a amânat-o din nou, sub pretextul că este în teren.

„Am sunat la 112, după 20 şi ceva de minute au venit. După asta m-a sunat şi şeful de post (n.r. – altul decât poliţistul cu care femeia a vorbit iniţial) - Doamna Barbu, de ce nu m-aţi sunat pe mine, că eu mă ocupam personal de caz!“, a povestit femeia.

„Nu e fata mea singură. Am o foaie întregaă cu numele fetelor, în agendă“

Laura Barbu spune că lucrurile de-abia din acel moment au început să se mişte. Directorul şcolii, care a aflat de cele întâmplate încă din seara respectivă, în virtutea unei relaţii bune pe care mama o avea cu profesoara, a anunţat, la rândul său, primarul şi au hotărât ca până la clarificarea lucrurilor să i se dea bărbatului alte atribuţii. „Acum nu mai este şofer, l-au dat jos, dar l-a angajat primarul iar. El e omul primarului, domnul primar îl caracterizează «om bun». Păi, ce om bun, dacă face de-astea? Şi nu e numai fata mea. Am o agendă, este scrisă o foaie de sus până jos“, a mai spus mama fetei.

Femeia mai spune că din acel moment i s-a sugerat de mai multe ori să accepte o împăcare. Ar fi apelat chiar la Protecţia Copilului, unde o doamnă funcţionar „mai în vârstă“, i-ar fi spus că-l va suna personal pe primar, să regleze siuaţia, şi că ar fi bine să lase lucrurile aşa. O împăcare i-ar fi cerut şi una dintre fiicele celui acuzat şi chiar unul dintre poliţiştii din comună ar fi încercat să o înduplece să-şi retragă plângerea, invocând că i-ar fi sugerat acest lucru chiar procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, o doamnă.

„Fata îmi mai spunea mie în trecut: mami, îmi dădu nea Mihai o ciocolată! Mami, îmi dădu nea Mihai o bomboană ...“

Lucrurile nu au mers şnur, acuză femeia, deşi se aştepta ca ancheta să se deruleze rapid, având în vedere gravitatea faptelor. Săptămâni în şir, deşi le cerea poliţiştilor să o ţină la curent cu ce se întâmplă în dosar, i s-ar fi vorbit foarte de sus şi ar fi fost chiar trimisă să-şi ducă singură dosarul la parchet, dacă tot insistă. Femeia mai spune că, deşi fiica sa a indicat 19 fete cărora şoferul de microbuz de asemenea le-ar fi făcut avansuri, în cele din urmă au dat declaraţii cinci. Patru au susţinut, ca şi Alexandra Barbu, că au fost hărţuite, una a spus că a fost martoră doar. Este posibil însă, mai spune femeia, ca şi acestea între timp să-şi fi retras, din motive diverse, plângerea. Ba pentru că familia se teme că i se taie ajutorul social, ba pentru că o altă familie are în intenţie să ia în plasament copii, ba pentru că o alta ar fi primit bani de cel învinuit...

„Drag nu mi-e să apar la televizor, dar pentru copilul meu trec şi prin foc. Băiatul de 18 ani mi-a făcut Zona Zoster, de supărare. Avocata mea, mai nou, din câte am observat eu, mi se pare că s-a-ntors şi ea împotriva mea...“, mai spune femeia, care a hotărât în cele din urmă să apeleze la presă doar pentru că vrea să-şi vadă fata liniştită. Nu vrea, a mai declarat mama Alexandrei Barbu, bani, vrea ca bărbatul să plătească penal pentru ce i-a pricinuit fiicei sale.

Fata face în continuare terapie la psiholog, părinţii mergând iniţial în Slatina, ulterior în Caracal, iar ultima dată, la Craiova pentru astfel de şedinţe cu psihologul.

„Acum are filmare la Etno şi nu mai vrea să se mai ducă, pentru că atunci când merge la dansuri îşi aminteşte de ce i s-a întâmplat, pentru că atunci, la repetiţii, la dansuri, se ducea“, a mai spus Laura Barbu.

Directorul şcolii, Luminiţa David, a declarat că nu a avut nicio discuţie cu bărbatul, imediat după ce a aflat anunţând primăria, al cărui angajat este acesta. „Am solicitat primăriei să fie înlocuit cu un alt şofer, să nu mai deservească şcoala pe ruta obişnuită, cu elevii. Ştim că ancheta este în derulare şi nu pot să ştiu nici eu exact cât de vinovat sau nevinvat este acest om. Eu am făcut imediat solicitare la primărie şi mi s-a răspuns rapid. Mai presus de un om care, totuşi, a ajuns la poliţie, că fum fără foc nu există, înclin balanţa către o elevă, dar nu pot să mă pronunţ cu privire la cât de vinovat este. Un om cercetat la poliţie nu are căuta la şcolaă. Mi s-a spus că s-ar putea să-i plătesc daune, să-i plătesc salarii, dar...“, a precizat dir. David.

Contactat telefonic, bărbatul învinuit, Nicolae Mihai, a declarat că nu s-a întâmplat nimic. „Nimic. Ură, invidie personală, de câţiva ani de zile. Poate şi directoarea...“, a spus, scurt, bărbatul, încheind brusc apelul.

Reprezentnaţii IPJ Olt au confirmat că au înregistrat un dosar penal în acest caz şi că dosarul a fost transmis între timp Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal.

