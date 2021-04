A treia localitate din Olt pentru care s-a cerut carantina. Viceprimar: „Am auzit că ne-nchid. Mai bine acum, şi să fim liberi de Paşte“

Decizia finală se va lua în câteva ore, în Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, însă la nivelul localităţii deja a ajuns zvonul despre carantinare. Ar fi a treia localitate pentru care se adoptă această măsură, după Schitu, carantinată în cursul anului trecut, şi Vişina Nouă, care a trecut prin carantină în acest an.

„Am auzit că ne-nchid, dar e mai bine acum, mai devreme, ca să fim şi noi liberi de Paşte“, a declarat viceprimarul localităţii, Romeo Nicu, pentru „Adevărul“. Edilul spune că sunt familii întregi afectate de virusul SARS-CoV-2 şi că, deşi au mai fost cazuri de-a lungul anului pandemic, este cea mai grea situaţie de până acum.

„Avem 27 de persoane confirmate. Am mai avut şi până acum, dar incidenţă mult mai mică. Sunt foarte multe persoane din comuna noastră care fac naveta la Caracal, au serviciul acolo, Caracalul e la 6-7 kilometri. Unul de colo, unul de colo... De exemplu, e o fată care s-a dus cu copilul la medic, la ORL, acolo s-a jucat cu un copilaş mai mic, a avut virusul, i l-a dat şi ei, ea a dat la ai ei... “, a relatat viceprimarul.

„Noi le facem cumpărăturile, asta e natura serviciului. Ca medicii, n-avem ce face“

Cei mai mulţi dintre confirmaţi se tratează la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie, însă sunt şi persoane spitalizate la Spitalul Municipal Caracal. „Mai sunt câteva cazuri mai complicate, internate în spital, şapte sunt la spital. Sunt şi mai în vârstă, şi de vârstă mijlocie... Avem o fată de 45 ani, dar şi o alta de 20 şi ceva de ani... Mai sunt nişte persoane mai în vârstă, dar până-n 65 ani. Eu şi cu fata de la Asistenţă Socială ne ocupăm să le facem cumpărăturile, să le luăm reţetele. Le punem în plasă, le ducem, le agăţăm în gard, ei pun banii în altă plasă, îi punem în portbagaj câteva zile, îi dezinfectăm... Nu-mi mai e frică, eu am avut acum 8 luni. Asta e natura serviciului, ca medicii, am depus un jurământ, ne facem datoria, n-avem ce face“, a mai spus viceprimarul.

Ca peste tot, a mai menţionat edilul, în comună sunt şi coronasceptici, unii dintre ei însă s-au convins acum pe propria piele de existenţa virusului. Alţii, care au respectat măsurile de protecţie atât cât au putut, şi doresc şi să se vaccineze, aşteaptă în continuare să prindă un loc la vaccinare. „Foarte mulţi vor să se vaccineze, dar nu vedeţi cât de greu merge...!“, a mai spus viceprimarul.

Vă recomandăm şi:

Un bărbat a vrut să evite carantina obligatorie, dar a ajuns să se piardă pe munte, în mijlocul unei furtuni de zăpadă

Medicul Radu Ţincu: Am ajuns la cel mai mare număr de copii infectaţi cu SARS-CoV-2 şi internaţi la ATI