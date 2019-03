Un şofer la firma primăriei a adus la ziua copilului bănci folosite în oraş. „L-a rugat pe domnul director dacă poate să împrumute câteva“

Familia Măldăreanu (soţul este şofer la Dezvoltare Urbană Slatina, firma Primăriei Slatina care se ocupă de activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi şi înfrumuseţare a oraşului) a organizat, weekend-ul trecut, o petrecere pentru copii, la ţară, la Mărunţei, o comună din Olt.



Mândri de copilul lor, soţii Măldăreanu au postat pe Facebook mai multe fotografii de la petrecere, fotografii în care se observă mai multe elemente de mobilier urban care se regăsesc pe străzile din Slatina. Cei care au ştiut care este locul de muncă al lui Nicolae Măldăreanu au exploatat momentul şi s-au întrebat, public, cum de au ajuns acele bănci în curtea angajatului.



Unul dintre cei care a postat întrebarea, în cursul zilei de luni, 25 martie 2019, făcând o solicitare scrisă pentru un răspuns şi la Direcţia Administrarea Patrimoniului din cadrul Primăriei Slatina, a fost şi consilierul local PNL, Ionuţ Comănescu.

Reprezentanţii Dezvoltare Urbană Slatina, contactaţi de Adevărul, consideră că faptul nu merită atenţia care i s-a acordat, dar şi că intervenţia consilierului PNL ar fi politicianistă.

„Acolo situaţia a fost foarte simplă. Au avut un eveniment în familie, l-au rugat pe domnul director dacă pot să împrumute două băncuţe, ştiind că au mai mulţi invitaţi, şi băncile au fost aduse, după, înapoi, sunt la locul lor. Da, acolo (n.r. – la Mărunţei) au sărbătorit ziua fetiţei. Băncuţele sunt scoase din oraş, sunt la noi în administrare. Vor fi reabilitate şi vom merge cu ele în alte zone din oraş. (...) S-a făcut cam mare...“, a declarat purtătorul de cuvânt al DUS, Alexandru Berechet.

Zeci de slătineni au comentat la postările de pe Facebook legate de mobilierul urban din curtea angajatului DUS:

„Să-i spuneţi va rog sa ia si peronul de pe Esplanada, ca oricum nu trece nici un tren😒😒😒“, este unul dintre comentarii, cu referire la construcţia cel puţin ciudată din zona renovată de DUS în decembrie, din faţa magazinului Oltul, unde a apărut un schelet metalic cu aspect de peron de gară, căruia nimeni nu i-a putut explica rolul, nici decorativ şi nici funcţional.





„Vreau şi eu 2 bănci şi dacă se poate o bucata din super-invenţia de deszapezire😂 sa o montez in fata blocului, ca oricum municipalitatea nu îşi face treaba iarna“, a fost un alt comentariu, şi acesta legat de o altă componentă a investiţiilor din zona amintită, anume sistemul de degivrare.



„Par a fi bancutele vechi care au fost inlocuite recent pe bulevard. Eu sunt de parere ca in momentul cand se inlocuiesc, daca cele vechi sunt in stare buna, sa fie vandute public de catre primarie“, şi-a dat un alt slătinean cu părerea, căruia repede i-a răspuns altcineva, reamintindu-i că primăria nu se prea împiedică de părerile slătinenilor.



„Domnule primar 😂 o mica rugaminte la dumneavostra , am nevoie de 3 bancute modelul din poza. Vreau sa fac ceva frumos la tara . Si in legatura cu peronul dupa explanada , sinele si casa de bilete cand le puneti?😂😂“, au continuat, în aceeaşi notă, comentariile.



