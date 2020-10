Învăţătoarea cu har care susţine predarea online: „Dau teme pentru copii, nu pentru părinţi, bunici şi alte rude“

Sorina Iacob este învăţătoarea care surmontează toate piedicile. Câştigătoare a selecţiei naţionale de bune practici „Creator de Educaţie“ în 2019, dascălul de la Şcoala Gimnazială „George Poboran“ din Slatina i-a făcut pe elevii săi să accepte mai uşor faptul că nu s-au putut întâlni decât virtual în semestrul al doilea al anului şcolar trecut. A învăţat totul într-un weekend, în cadrul unui curs online, începând lucrul cu elevii imediat după declararea stării de urgenţă, deşi dascălilor li se recomandase doar să ţină legătura cu elevii.

„Când am plecat în starea de urgenţă, eu le-am făcut mai multe materiale, texte, imprimate, să le lucrăm, ce am gândit eu pentru două săptămâni, nu se punea problema de mai mult. Ei lucrau şi-mi trimiteau pe what’s app. Şi mi-am dat seama că nu e suficient, trebuia să vorbesc cu ei, să mă aud. Mi-am instalat Skype-ul, miercuri şi joi, dar sâmbăta, având acest atelier (în acel weekend a participat la un atelier online, descoperind mai multe platforme online – n. red.), am aflat despre Zoom“, a explicat Sorina Iacob.

I-a avut alături pe părinţii copiilor, care i-au urmat îndrumările şi le-au instalat celor mici cele necesare pe telefoane şi tablete. În scurt timp, învăţătoarea şi părinţii au început „să vorbească aceeaşi limbă“.

Cei 22 elevi ai clasei a III-a C încă sepot întâlni în sala de clasă

„Pentru mine, a fost o provocare şi o oportunitate perioada de şcoală online. Am avut posibilitatea ca părinţii să fie prezenţi în clasele noastre virtuale şi atunci m-au auzit pe mine cum vorbeam cu copiii, cum le explicam, şi după ce s-a terminat întâlnirea online, rămâneau dumnealor cu copiii şi au putut să le explice la fel ca mine. De multe ori mă întâlneam cu următoarea problemă – doamnă, nu vrea să-i spun, că zice că nu-i spun cum îi spuneţi dumneavoastră! – Eu lucram într-un fel cu copiii, dumnealor altfel, şi aveam doi-trei copii puţin debusolaţi de stilul meu şi de stilul de acasă. Apoi părinţii au văzut cum lucrez eu şi a fost un câştig pentru mine. Sunt foarte mulţumită de ei acum“, a dezvăluit învăţătoarea.

„Să greşim e o activitate de învăţare”

Ea spune că a reuşit, astfel, să-i determine pe părinţi, practic fără să intervină, să renunţe şi la pedepsele aplicate copiilor. „Să greşim este o activitate de învăţare, învăţăm din greşeală, nu este nicio tragedie. Or dumnealor îi certau şi copiii veneau şi-mi spuneau la şcoală, că i-au certat, că i-au pedepsit, şi atunci , văzându-mă pe mine cum mă adaptez atunci când un copil greşeşte, s-au adaptat şi dumnealor şi am vorbit aceeaşi limbă“, a mai spus Iacob.

După vacanţa de Paşte, şcoala a implementat platforma G-suite, iar de atunci lucrează şi pe Class-room, chiar şi în această perioadă, când fac cursuri faţă în faţă, la şcoală. Copiii trimit temele până la ora 16.00 în Class-room, iar învăţătoarea le corectează. Cum au cei mici timp să le termine atât de repede? „Le dau teme pentru clasa în care sunt. Le dau teme pentru copii, nu le dau teme pentru părinţi, bunici şi alte rude“, a explicat Sorina Iacob, care în „Şcoala Altfel” le-a intermediat elevilor săi, tot în online, întâlniri care i-au inspirat, cu scriitori de cărţi pentru copii, antrenori personali, artişti etc.

Momentul de lectură al fiecărei zile, de care s-au bucurat anul şcolar trecut în colţul special amenajat al clasei, le lipseşte celor mici nespus

Ce le-a răpit, în schimb, şcoala online şi pandemia este momentul zilnic de lectură, cufundaţi în fotoliile şi hamacurile din clasă, care acum au dispărut, sau îmbrăţişarea de dimineaţă, plus o seamă de alte lucruri care îi fac un colectiv special, însă s-au adaptat.

