Un muzician din Sibiu parcurge anual mii kilometri cu bicicleta pentru a vedea echipa de fotbal favorită

Absolvent al Liceului de Muzică ”Dinu Lipatti” din Bucureşti şi, ulterior, al Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, Antonio Andrei Mihail locuieşte în Sibiu din 2006.

„Urmăresc echipa din 2017 când întâmplător am intrat în tribune la un meci în Liga a ll-a al F.C. Hermannstadt. La început nu am luat lucrurile aşa în serios. Era echipa locală şi avea cel mai bun potenţial de a performa mai bine. Şi aşa a fost, F.C. Hermannstadt a promovat în Liga l. Începuseră lucrările la Stadionul Municipal Sibiu, iar Hermannstadt juca ’’acasă’’ la Târgu Mureş. Deja mă obişnuisem să fiu prezent la toate meciurile de acasă ale echipei, deci am început şi eu să merg la meciuri cu D’acii, cu galeria, inclusiv la meciurile din deplasare”, povesteşte Antonio Andrei Mihail.

Muzicianul de la Filarmonica din Sibiu ne-a destăinuit şi cum a ajuns să meargă la meciurile echipei pe bicicletă. Primul meci la care a mers pe bicicletă a fost pe 5 mai 2019, la Mediaş, cu Gaz Metan. Îmbrăcat în echipamentul de culoare neagră al Hermannstadt, a mers 50 de kilometri până la Mediaş. Echipa a pierdut in păcate acel meci. La lăsarea nopţii, Antonio a pornit supărat cu bicicleta spre casă. La un moment dat, undeva între localităţile Agârbiciu şi Şeica Mare, autocarul echipei Hermannstadt a trecut pe lângă el. Iar a doua zi a fost sunat de către Cosmin Călinescu, ofiţerul de presă al FC Hermannstadt, pentru a fi subiectul unui reportaj care să motiveze echipa. Iar de atunci au început drumurile cu bicicleta la meciuri.

Cinci zile pe bicicletă pentru a vedea echipa favorită

Cea mai obositoare şi interesantă experienţă a fost în iulie 2019, când a mers în total cinci zile dus-întors pe bicicletă pentru a îşi vedea echipa favorită. Pe 14 iulie 2019, Hermannstadt avea meci la Piteşti.



Pe 12 iulie 2019, după ce a participat la coregrafia pe care au executat-o D’acii pe la ultimul antrenament al echipei înainte de plecare, s-a suit pe bicicletă, mergând pe Valea Hârtibaciului apoi pe Săcădate spre Avrig. Ajuns în Drumul Naţional, a trecut de Scoreiu şi a ajuns pe Transfăgărăşan, oprindu-se la Cârţişoara. A doua zi a fost una cu câteva provocări. Suişul până la Bâlea Lac, doi urşi pe lângă Lacul Vidraru şi problemele în a găsi cazare în Curtea de Argeş. Pe 14 iulie, în ziua meciului, a vizitat mormintele regale de la Curtea de Argeş şi a mers spre Piteşti, unde s-a întâlnit cu ceilalţi membri din galerie. Hermannstadt a pierdut cu 4-3. Dar meciul a fost unul dintre cele mai frumoase pe care le-a făcut în Liga l.

A urmat pe 15 iulie 2019 drumul dintre Piteşti şi Novaci, unde Antonio a dormit peste noapte, iar pe 16 iulie 2019 a urcat cu bicicleta pe Transalpina. Vremea a fost frumoasă pînă la Rânca. De acolo însă a avut parte de ceaţă şi ploaie. Practic până după Pasul Urdele nu a văzut mai nimic, vremea schimbându-se pe măsură ce cobora din nori. „Multe locuri frumoase. Obârşia Lotrului, Lacul Oaşa... Am luat-o prin Jina ca să ajung la Sibiu. Practic a fost cea mai grea etapă din drum. Am pornit la ora 6 dimineaţa şi am ajuns la 1 noaptea în faţa Stadionului Municipal Sibiu”, rememorează Antonio Andrei Mihail acea experienţă de neuitat.

Invitat special la un antrenament



Meciul ce i-a produs cea mai mare bucurie a fost pe 2 iunie 2019, la meciul de acasă cu Dunărea Călăraşi: „S-a jucat cu retrogradarea pe masă. A fost un meci nebun. La golul lui Lendric în minutul 8 de prelungiri am înnebunit cu toţii! Eu strigam cu toată puterea dar din gura mea nu se auzea nici un sunet”.



Antonio poartă cu mândrie însemnele echipei favorite şi când merge cu bicicleta la munte FOTO: arhiva personală

Antonio nu a calculat câţi kilometri a parcurs până acum cu bicicleta la meciuri, spunând că „principiul este să pedalezi, nu să numeri bornele”.



Ataşamentul său special faţă de Hermannstadt a fost remarcat de mai multe ori de către echipă. A primit un echipament sportiv complet, iar pe 24 octombrie 2020 a fost invitat special pentru a asista la un antrenament, ocazia cu care echipa i-a mulţumit în felul ei:

„De obicei asta se face când la sfârşitul meciului mulţumeşti galeriei pentru susţinere, pentru o singură persoană e puţin cam copleşitor sentimentul...”

De când a devenit cunoscut pentru pasiunea sa specială pentru echipă, Antonio Andrei Mihail a ajuns să fie apreciat şi de mulţi suporteri ai altor echipe. Astfel, s-a trezit salutat pe drum de autocarele echipelor CFR Cluj şi Sepsi OSK. Dovadă că fair-play-ul nu a dispărut definitiv în România.

Legat de cea mai specială amintire privind pasiunea sa pentru echipă, Antonio spune că „Dintre întâlnirile cu ursul, prea frig, prea cald, ars de soare, praf, ploaie, constrângeri de timp, dureri muscuare, oboseală, lucruri ce pot fi legate de drumurile lungi cu bicicleta, iese deasupra momentul acela extraordinar când ştii că ai ajuns la stadion şi a doua zi sau poate chiar după meci, te întorci pe acelaşi drum dar cu 3 puncte în buzunar”.

Vă mai recomandăm şi:



VIDEO Emil Săndoi, după meciul pierdut de Chindia cu Hermannstadt: „Adversarul, fără ocazii foarte clare”

Performanţă cu burta goală! Dinamoviştii, declaraţii sumbre după victoria cu Hermannstadt