Spitale acuzate că-şi înfometează pacienţii versus unităţi cu meniu variat: „Ce să faci cu 11 lei?” FOTO

Scandalul legat de înfometarea bolnavilor din unele spitale sibiene a izbucnit la începutul lunii aprilie, când pe reţelele de socializare au început să apară o serie de imagini şocante cu porţii de hrană sărace atât din punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ: un ou cu o linguriţă de margarină, sau un triunghi de brânză, două felii de pâine unse cu un strat subţire de unt / margarină şi câte un sfert de bucată de caşcaval şi de salam sau o bucată de parizer şi o bucăţică de unt, ori câţiva biscuiţi cu puţin gem, zeamă slabă cu câte o legumă etc..

În centrul scandalului s-au aflat Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) şi Spitalul de Pediatrie din Sibiu. Cele două unităţi medicale acuzate că îşi înfometează pacienţii s-au apărat: reprezentanţii Spitalului de Pediatrie au menţionat că fotografiile nu sunt recente, în timp ce Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă a schimbat firma de catering cu care avea contract.

„Asta mănâncă un pacient care cotizează la stat: ou spoit cu margarină” „Spitalul Judeţean Sibiu! Micul dejun, într-o dimineaţă minunată de primăvară, anul 2022... Cam despre asta este vorba prin România asta, unde toţi (...) din conducerea ţării se ”luptă” care să fure mai mult, care să fie mai bogat, mai influent... restul completaţi voi. Cam asta mănâncă un pacient care cotizează la stat pentru sănătate, un ou cu coajă spoit cu margarină”, se menţionează într-una dintre postări „Cică asta ar fi cina unui copil la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu. Nu-mi vine să cred! E educativ, învaţă forme si culori”, mărturiseşte mama unui alt pacient, arătând feliile de pâine cu bucăţelele de parizer şi caşcaval. „Acesta ar trebui să fie micul dejun al ministrului Sănătăţii şi al parlamentarilor. Sau masa zilnică să fie în valoare de 11 lei! Poate măcar atunci ar rezolva problema spitalelor!”, susţin enervaţi unii români, în timp ce mulţi remarcă, privind postările, că ambalajele costă mai mult decât hrana din ele.

Sibienii se arată revoltaţi şi de justificările celor care conduc unităţile medicale şi sistemul sanitar, amintind că în timp ce bolnavii sunt înfometaţi, aceştia sunt taxaţi cu sume uriaşe, deşi multe alte unităţi spitaliceşti se descurcă onorabil cu aceeaşi normă de hrană alocată per pacient: „Pentru o zi de spitalizare, am plătit pentru norma de hrană şi două perfuzii 1.200 ron, iar pentru analize 800 ron. Cum de în alte spitale hrana, condiţiile de spitalizare, curăţenia, dotările se ridică la standarde europene, iar ziua de spitalizare costă la jumătate de preţ?”.

Spitalele se apără: poze vechi sau sistem de catering schimbat

Reprezentanţii Spitalului de Pediatrie s-au folosit de un indiciu care apare în fotografii pentru a se apăra. Este vorba chiar de veselă, pe care susţin că nu o mai folosesc de ani de zile. În plus, au oferit publicităţii meniul zilei ce cuprinde informaţii despre ce se oferă zilnic la fiecare masă, în fiecare zi a săptămânii, atât pacienţilor cât şi aparţinătorilor acestora: rude, prieteni, tutori etc. Potrivit acestuia, micul dejun cuprinde în fiecare zi ceai sau lapte şi opţional cereale, unt, gem, roşii, uneori caşcaval / ouă / pateu; prânzul: ciorbă / supă la primul fel şi tocăniţă sau pilaf / piure cu friptură, salată la felul doi, iar apoi compot; iar cina: ceai, tocăniţă / paste / mămăliguţă cu brânză şi smântână sau cel mai des pâine cu unt şi gem, şuncă / parizer.

În cazul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, reprezentanţii au recunoscut că alimentele fotografiate fac parte din meniul bolnavilor, dar fără să explice dacă în cantităţile, combinaţiile ori calitatea respectivă, lăsând de înţeles că ce se vede în poze reprezintă doar o parte din hrana oferită. În plus, s-au apărat spunând că de servirea mesei se ocupă un departament externalizat, care potrivit contractului semnat cu spitalul ar trebui să ofere hrană în funcţie de nevoile fiecărui bolnav în parte, în funcţie de regimul alimentar, afecţiuni, iar pe lângă mesele principale există şi două suplimente zilnic. În plus, conducerea unităţii a mai menţionat că a scos la licitaţie serviciul de catering, pentru următorii trei ani, pentru a doua oară, contractul fiind deja semnat. Noua ofertă va intra în vigoare începând cu luna mai a acestui an.

Cât despre calitatea şi cantitatea hranei, „un subiect sensibil la nivel naţional”, reprezentanţii SCJU au recunoscut că se confruntă cu o serie de vulnerabilităţi, cauzate în principal de nivelul scăzut al normei pentru hrană şi de creşterile preţurilor din ultima perioadă. Şi dacă până acum, meniul era preparat în bucătăria spitalului, de la 1 mai noua firmă va prepara hrana în spaţiile proprii.