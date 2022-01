Rugăciune specială pentru un Lamborghini: „În lumea asta fiecare este cu caii săi, căruţa lui, acum cu bolizii săi de lux” VIDEO

Un tânăr din Sibiu a rugat miercuri, 5 ianuarie, preotul care mergea cu Boboteaza prin localitate să-i sfinţească şi lui maşina - un bolid de lux de sute de mii de euro. Momentul a fost filmat şi a devenit rapid viral pe reţelele de socializare, nu atât prin slujba în sine, cât prin obiectul acesteia - un Lamborghini. Contactat de un reporter „Adevărul”, preotul Ciprian Creangă din Parohia Turnişor a mărturisit că este deseori rugat să sfinţească maşini, case etc. şi că deşi este vorba despre o slujbă specială nu percepe tarife la fel de speciale pentru acest lucru. Fiecare dă „după placul inimii şi baierele pungii”. În cazul de faţă, susţine că nu-şi aduce aminte cât a primit, pentru că era seară.

„Nu am cont de Facebook, Instagram sau Tik - Tok. Am aflat de la enoriaşi că am apărut pe reţelele de socializare. Am fost rugat, când m-am dus cu Boboteaza, să binecuvântez o maşină. Eram la respectivii în curte, iar în spate, au un atelier de... înfoliat maşina (colantări auto şi detailing - n.r.), sau nu ştiu cum se spune în termenii aceştia moderni. Apoi am văzut că e vorba despre un Lamborghini. Cred că e cea mai scumpă maşină pe care am binecuvântat-o până acum”, a povestit preotul Ciprian Creangă pentru „Adevărul”.

„Cu sute de ani în urmă, preotul binecuvânta căruţa sau caleaşca”

Întrebat de unde vine nevoia oamenilor de a primi binecuvântare pentru lucrurile pe care le deţin, preotul a mai spus: „Ne bucură că şi lumea asta modernă îl acceptă pe Iisus Hristos! În lumea asta aşa cum este fiecare, cu caii lui, cu căruţa lui, acum cu bolizii lor, cum suntem fiecare, cu tot ce se întâmplă în jurul nostru... Este nevoia pe care o simte omul modern de a-l avea pe Hristos lângă el, indiferent de ce şi cum îşi desfăşoară viaţa. Dacă am da timpul cu sute de ani înapoi, oamenii îl rugau pe preot să le binecuvânteze căruţa sau caleaşca sau şareta sau ce aveau, ca să-i ferească Bunul Dumnezeu de pericole, să le păzească drumurile, deplasările...

Preotul consideră că această dorinţă nu reprezintă o meteahnă mai ales acum, într-o perioadă în care „apele se sfinţesc şi cerul se deschide”: „Nu mă cheamă pe mine ca preot să fac o astfel de lucrare, ci pe Hristos, eu sunt doar o unealtă”.

Rugăciune specială pentru binecuvântarea maşinii

Există chiar şi o rugăciune specială pentru binecuvântarea maşinilor, a mai recunoscut preotul sibian: „O regăsiţi în tiparul Patriarhiei, cu binecuvântarea Sfântului Sinod, pentru că s-au apgradat (upgrade - n.r.), actualizat şi cărţile noastre de cult. Omul când pleacă în călătorie are rugăciune pentru călătorie, spre exemplu: „Doamne, călătoreşte cu robii tăi”. Asta spunem şi în cadrul Sfintei Liturghii”.

La fel, spune preotul Ciprian, sunt şi rugăciunile pentru binecuvântarea maşinii, iar mai toţi cei care-şi achiziţionează un autovehicul solicită o astfel de slujbă. Din acest motiv, unele maşini sunt transformate în adevărate altare, mai spune preotul, la fel ca şi casele, împodobite cu iconiţe, brelocuri, mătănii sau alte obiecte de cult.

În „Rugăciunea de binecuvântare a maşinii” se precizează: „Şi luând preotul apa sfinţită, stropeşte cu ea maşina zicând: Se binecuvintează maşina aceasta prin stropire cu apă sfinţită, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin".

Preotul sibian a mai povestit pentru „Adevărul” că obişnuieşte ca de fiecare dată când ajunge în casele oamenilor să le binecuvânteze şi bunurile: „La fel ca pe vremuri, la ţară, când se binecuvânta întreaga ogradă, şi şura, şi animalele, şi găinile. Pentru că rugăciunea de binecuvântare este să le fie de folos pentru toată trebuinţa”.

Lamborghini binecuvântat de Papă, obiectul unei tombole caritabile

Pe piaţa second-hand astfel de bolizi de lux, precum Lamborghini, din Sibiu, pleacă de la 250.000 de euro şi depăşesc de 500.000 de euro, potrivit OLX.ro.

În urmă cu trei ani, un Lamborghini Huracan în ediţie limitată, binecuvântat de Papa Francisc, devenea obiectul unei tombole caritabile, pentru care biletele porneau de la suma de 10 dolari.

„Daţi o cărămidă pentru Centrul Social”

Părintele Ciprian Creangă a ţinut să mai spună că acum Parohia Turnişor are în plan construirea unui centru social. „Se va numi Sfântul Nicolae. Facem o campanie de genul daţi o cărămidă pentru centrul social, după modelul „Daţi un leu pentru Ateneu”. Ţin neapărat ca fiecare locuitor unde sunt eu preot să contribuie măcar cu o cărămidă, ca să-şi aducă aminte că a fost construit şi datorită lor. Solicităm o sumă modică de 15 lei - care include atât cărămida cât şi mortarul”.

Vă mai recomandăm şi: