25 de poliţişti sibieni, suspecţi într-un amplu dosar de corupţie. Percheziţii domiciliare şi audieri maraton VIDEO

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, împreună cu poliţişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie – Structura Centrală şi ale Serviciilor Judeţene Anticorupţie Sibiu, Alba, Braşov şi Cluj, vor pune în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară.





Totul porneşte de la un dosar care are în vizor nu mai puţin de 25 de agenţi de poliţie ai IPJ Sibiu suspecţi de corupţie.

Pe lângă percheziţii sunt demarate şi 33 de mandate de aducere şi trei ordonanţe de predare înscrisuri şi medii de stocare.

„În urma informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la o anchetă în care sunt vizaţi mai mulţi poliţişti din cadrul I.P.J. Sibiu, Compartimentul Relaţii Publice este abilitat să comunice următoarele. Asigurăm comunitatea sibiană că instituţia noastră are toleranţă zero faţă de actele de corupţie, context în care conducerea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu a sprijinit şi va sprijini în continuare structurile implicate în derularea anchetei în cauză. Precizăm că acţiunea este comună, iar mai mulţi poliţişti din cadrul instituţiei noastre sunt implicaţi activ in desfăşurarea anchetei penale”, a menţionat Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Vă mai recomandăm şi: