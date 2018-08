VIDEO Un tânăr care strângea semnături pentru campania „Fără penali“, bătut de soţul unei angajate la primărie. Agresorul s-a lăudat apoi pe Facebook

Preşedintele USR Caraş-Severin spune că tânărul bătut nu este membru al partidului, dar strânge de mai mult timp semnături în campania “Fără penali în funcţii publice”.

"E un simpatizant şi un voluntar în campanie şi strângea semnături de câteva săptămâni. Am înţeles că în urmă cu câteva zile, nişte doamne, angajate la primărie, au vrut să-i rupă listele când le-a cerut să semneze. Ieri, soţul uneia dintre doamne l-a agresat. Noi, astăzi, avem un eveniment la Oţelu Roşu, programat înainte de acest incident şi băiatul va veni cu noi să strângem semnături. Culmea e că până acum nu am mai avut acest gen de incidente, nici măcar injurii. Deocamdată tânărul nu a depus plângere, dar dacă o va face, o să-i asigurăm tot sprijinul juridic de care are nevoie”, ne-a declarat Andrei Plujar, preşedintele USR Caraş-Severin.

Voluntar a fost bătut în parcarea unui supermarket Lidl din Oţelul Roşu



Agresorul tânărului din Oţelu Roşu s-a lăudat pe pagina de Facebook cu fapta sa, explicând de ce l-a bătut. “În atentia cetateniilor Orasului Otelu Rosu. Eu sunt cel ce l-a <<corectat >> pe acel individ în faţa intrării magazinului LIDL. Acest individ mi-a insultat soţia de câteva ori cu ceva timp în urmă. I-am scris şi pe Facebook dar m-a blocat. În faţa magazinului Lidl i-am spus frumos să nu se mai ia de nevastamea şi el si-a dat ochelarii jos şi tare în gură şi să se dea la mine. M-a înjurat de morţii mamei mele (Este decedata) şi atunci l-am luat <<pierdut>>. Poate că prea puţin. Angajatii Lidl au sărit cu gura, dar ei nici nu ştiau de ce îl iau "pierdut; Nu este vorba de politică. Fiecare bărbat ar trebui să îşi apere soţia în faţa unor indivizi ca el. Nu regret ceea ce am făcut. Pentru a-mi apăra soţia raspund legal dacă este nevoi. Îmi cer scuze faţă de clienţii din magazin şi copiii ce au văzut . Şi pentru cei ce vorbesc fără să ştie, eu lucrez şi am bani nu cersesc pentru o bere, am realizat ceva în viata nu ca unii ce doar visează”, a scris Gusty Miha pe profilul său.

Comisarul şef Dinu Nicorici, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin, spune că cei doi au fost amendaţi cu câte 200 de lei fiecare. Voluntarul pentru adresarea de cuvinte jignitoare, iar agresorul pentru provocarea de scandal. Acesta a mai precizat, că voluntarului i s-a făcut cunoscut faptul că poate depune o plângere pentru agresiune, dar a refuzat.