Spitalul groazei din Reşiţa va fi desfiinţat. Administraţia locală ridică unul nou, de 150 de milioane de euro

Ioan Popa, primarul Reşiţei, spune că respectiva situaţie a fost o palmă pe obrazul oraşului, chiar dacă situaţia s-a remediat rapid.

Edilul reşiţean susţine însă, că împreună cu Romeo Dunca, preşedintele Consiliului Judeţean, au decis să construiască un nou spital judeţean la Reşiţa. Popa a avut deja o întâlnire cu Sorin Maxim, şeful ADR Vest, pentru a identifica posibile surse de finanţare pentru construirea unui nou spital şi au fost începute demersurile pentru întocmirea proiectului.

"În contextul a ceea ce s-a întâmplat la Reşiţa, cu spitalul judeţean, cu situaţia aceea destul de ingrată, am luat decizia împreună cu preşedintele CJCS şi vom face un spital nou, greenfield, de la sol. Am identificat terenul, în zona Triaj, într-o zonă care uneşte centrul vechi cu centrul nou al oraşului. Am luat deja legătura cu firma care a făcut spitalul de la Mioveni. Vrem să facem un spital de 150 de milioane de euro, parţial cu finanţare pe Programul Naţional de Rezilienţă, parţial dintr-o altă sursă de finanţare, care poate fi chiar şi un parteneriat public privat", a declarat Ioan Popa.

Cele două instituţii urmează să semneze în aceste zile un protocol care să le permită să încheie un parteneriat pentru ridicarea noului spital.

"În februarie, Consiliul judeţean va aloca un milion de euro pentru studiu de fezabilitatea şi după încheierea protocolului vom afla în ce măsură ne putem implica şi noi la aceste cheltuieli", a mai declarat Ioan Popa.

Conform declaraţiilor primarului Reşiţei, terenul pe care se va ridica spitalul are 24 de hectare şi aparţine administraţiei locale. Noul spital judeţean al Reşiţei ar trebui să fie funcţional cel mai târziu în 2025.

