Protest al jurnaliştilor Radio Reşiţa faţă de regimul dictatorial al directorului postului. „Ne face proşti, mediocri“

Circa 20 de angajaţi au dorit să-şi arate nemulţumirea faţă de faptul că nu se ia nicio măsură în legătură cu mai multe fapte semnalate conducerii naţionale a reţelei de radio. În urmă cu aproximativ şase luni, oamenii care lucrează la postul regional de radio au reclamat mai multe abuzuri ale directoarei Laura Sgaverdea. Aceştia susţin că managerul postului a instalat un regim dictatorial, că îi jigneşte, îi hărţuieşte şi nu le respectă drepturile la locul de muncă. Peste 20 de angajaţi au semnat o petiţie, pe care au trimis-o directorului general Georgică Severin.

În urma acestui document s-a format o comisie care a venit la Reşiţa, a discutat cu fiecare angajat în parte şi a încercat să discute şi cu directorul Laura Sgaverdea. Deşi membrii comisiei au venit de cinci ori la Reşiţa, managerul postului regional nu a putut fi audiat, pentru că de fiecare dată s-a îmbolnăvit subit, în momentul în care a aflat că urmează să fie audiată.

Astăzi, angajaţii de la Radio Reşiţa au dorit să tragă un nou semnal faţă de situaţia creată şi au ieşit în faţa sediului într-un protest spontan.

“Am hotărât să facem un protest tăcut, pentru că vorbim destul pe post, pentru că de vreo şase luni aşteptăm ca acea comisie de disciplină să o audieze pe doamna manager. Am sesizat anumite nereguli, un anumit comportament depăşit al doamnei manager faţă de angajaţi. A venit comisia, ne-a audiat pe noi, dar când să o audieze pe doamna manager, legea nu le permite să audieze persoane bolnave. Dat fiind că, în ultimele şase luni, a fost mereu în concediu medical, audierea nu s-a putut face. A revenit la lucru câte două, trei zile, a plecat din nou în concediu medical. Astăzi a revenit la serviciu. Aşteptăm şi noi să vedem când o vor audia şi care sunt măsurile pe care le vor lua. Am fost hărţuiţi, jigniţi, ameninţaţi că ne pierdem locurile de muncă, dacă avem tupeul să o înfruntăm în şedinţă şi că în judeţul Caraş-Severin nu ne mai găsim de lucru. Când audienţele erau bune doamna manager se aplauda, când audienţele erau proaste echipa Radio Reşiţa era formată din ţărani, proşti, iluştri mediocri, ca să o cităm. Conducerea unui post de radio prin teroare nu e normală. Deviza dezbină şi condu a funcţionat destul, de data asta ne-am unit!”, a spus jurnalista Valentina Adam.

O altă angajată a postului explică de ce au decis să nu mai accepte comportamentul managerului.

“Am avut o colegă, Valentina Mato, care efectiv a fost şantajată, umilită şi exclusă din colectivitate. Nu a mai fost lăsată să-şi exercite obiectul muncii. A fost scoasă şi exilată într-o magazie. Atunci s-au făcut tot felul de adrese către conducere şi nu s-a întâmplat absolut nimic. Faptul că avem un caz concret ne-a făcut să mergem până la capăt. A fost dată ca exemplu ca să vedem dacă facem ca ea ce putem să păţim. Nu am putut să facem nimic atunci, dar umilinţele au continuat şi atunci am decis să nu mai acceptăm. Eu am fost umilită zilnic, călcată în picioare şi îmi spunea «te fac la psihic până o să cedezi şi o să-ţi dai demisia». Aproape 30 de colegi au plecat din radio din cauza doamnei manager şi cu siguranţă vom face şi paşii următori şi vom merge în instanţă”, a spus Daiana Roşca.

Angajaţii de la Radio Reşiţa spun că postul funcţionează chiar şi fără manager şi dau exemplul perioadei în care aceasta a stat în concedii medicale.

Cum se apără managerul Radio Reşiţa

De cealaltă parte, Laura Sgaverdea, directorul postului Radio Reşiţa, acuză că toată acţiunea subordonaţilor săi este orchestrată politic şi că se doreşte înlăturarea sa, pentru a fi pus în funcţie un om dorit de PSD.

“Se întâmplă o execuţie politică care a început în data de 8 aprilie, când a fost adus un redactor şef fără a se consulta managerul, ceea ce este complet ilegal. În mod normal, în Societatea Română de Radio, managerul trebuie să solicite ocuparea unui post, dacă este cazul sau nu. A fost numit un redactor şef, fără consultarea mea, a venit în persoana colegului nostru Mario Balint. Nu a fost nicio tragedie, dar normal era să ştiu. În 24 mai, a venit la Reşiţa preşedintele Societăţii Române de Radio, care a făcut o şedinţă cu redacţia, fără ca mie să-mi fie permisă prezenţa. După care a purtat discuţii cu fiecare, probabil că li s-au promis lucruri pentru că în urma acestor discuţii au fost adunate nouă delaţiuni împotriva mea. În timpul în care preşedintele radioului era la Reşiţa, preşedinta PSD Caraş-Severin, Luminiţa Jivan a venit împreună cu Sergiu Taban, pe care l-a adus de mână la serviciu. Luminiţa Jivan a spus, cu subiect şi predicat, aici în birou, că îşi doreşte foarte mult ca el să conducă acest studio de radio”, a declarat managerul postului.

Laura Sgaverdea spune că toate acuzaţiile pe care colegii săi i le aduc nu sunt adevărate şi că aceştia nu au nicio dovadă în acest sens şi că nu pot proba nimic din ceea ce spun.

Sgaverdea consideră că tot ce se întâmplă e un linşaj mediatic şi o execuţie politică şi spune că a sesizat Comisia de Cultură din Camera Deputaţilor şi pe primul-ministru. Managerul postului reşiţean susţine că nu a participat la audierile comisiei de disciplină pentru că a fost bolnavă de fiecare dată când această comisie s-a prezentat la Reşiţa.

Sergiu Taban spune că managerul Radio Reşiţa încearcă să mute atenţia de la problemele reale din postul de radio.

“Nimic mai fals decât faptul că la momentul la care am cerut transferul de la Radio Timişoara la Radio Reşiţa aş fi avut contact cu vreun personaj politic care să mai fie adus de mână. Nu a existat aşa ceva, colegii pot confirma. Eu nu vreau decât să-mi practic meseria. Doamna face mereu astfel de acuze. Da, prin natura meseriei, mă întâlnesc mereu cu lideri politici din Caraş-Severin. Acum, dacă mergi la o conferinţă de presă şi te saluţi sau vorbeşti cu anumiţi lideri politici, ce înseamnă? În ziua când am început lucrul la Radio Reşiţa, nu a venit niciun fel de lider politic. M-am prezentat la serviciu aşa cum prevede fişa postului, la ora 8.20 de minute, pentru că la 8.30 avem şedinţa de redacţie. Nu a fost nimeni să mă aducă de mână. Este o mare minciună şi încearcă să deturneze atenţia de la problemele pe care le are. Nu urmăreşte decât să întoarcă atenţia spre alte probleme”, a spus Sergiu Taban.

Acesta susţine că până în 2012, când a fost îndepărat de Laura Sgaverdea de la Radio Reşiţa, a făcut aproape tot ce se putea face în postul de radio: emisiuni, redactare şi editare de stiri etc.

Taban a ţinut să precizeze Laura Sgaverdea a fost pusă politic, chiar de PSD, în funcţia de manager şi că există documente care dovedesc că fostul director al Radio România a insistat să i se dea notă mare la concurs, în detrimentul altui concurent.

Angajaţii postului de radio spun că vor continua acţiunile şi că în următoarele zile vor depune o plângere în instanţă împotriva directoarei.