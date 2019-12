Povestea rockerului care a impresionat la Vocea României. Cum a scăpat miraculos cu viaţă după un teribil accident rutier: „Faţa mea s-a schimbat puţin...“

Dragoş Moldovan este din Timişoara, are 20 de ani şi este student la Conservator. Dragoş a impresionat încă de la prima apariţie la Vocea României, când a interpretat într-un stil propriu piesa “Feeling Good” şi a reuşit să-i convingă pe cei patru juraţi să întoarcă scaunele. A ales echipa lui Tudor şi a ajuns până în semifinale, care vor avea loc vineri, 6 decembrie, în direct, la PRO TV.

„Când mă întorc la o voce ca a ta am sentimentul că e o potriveală incredibilă. Ce m-a impresionat a fost momentul în care ai dozat foarte jos, ai trecut dintr-un fortissimo într-un piano şoptit. Îmi doresc să lucrez cu intuiţia ta. Vreau să facem un parcurs nu neapărat rock, dar unul care să pună în valoare vocea ta”, i-a spus Tudor Chirilă. Dragoş povesteşte că îi plăcea să cânte încă de mic. Pe la şapte ani a descoperit muzica rock, iar cu banii câştigaţi de la colindat şi-a cumpărat prima chitară. A fost susţinut de către părinţi să continue cu muzica şi în momentul de faţă studiază chitara. Părinţii săi nu au legătură cu muzica, tatăl său fiind grafician, iar mama funcţionară la Poşta. Talenul îl moşteneşte însă tot din familie. Bunicul lui Tudor a fost tenor, la Opera Română din Timişoara. Dragoş a urcat prima dată pe o scenă în 2014 cu trupa Prayer, în deschiderea trupei Pandora în club Daos. Puţin mai târziu a devenit şi solistul trupei timişorene Pandora, cu care cântă şi în prezent. Îşi doreşte să câştige Vocea României, însă e conştient că sunt mulţi concurenţi buni şi competiţia e foarte mare.

“Vocea României m-a ajutat mult ca expunere şi promovare în faţa multor oameni, la care fără această emisiune nu puteam ajunge şi asta e cel mai important. E bine! E de muncă, e obositor, Tudor trage tare de noi, e pretenţios şi e foarte atent la detalii, ceea ce foarte bine pentru noi. Am speranţe să câştig, pentru că până la urmă am venit cu gândul de a câştiga, ca toţi concurenţii care participă la această emisiune. Dar nu vreau să creadă lumea că sunt arogant. Eu cred în şansa mea şi cred că oricine vine la un astfel de concurs trebuie să creadă că poate câştiga”, spune Dragoş.





Momentul care i-a schimbat viaţa

În 2016, Dragoş a trecut printr-un moment greu. După doar câteva luni după ce şi-a luat permisul auto, tânărul a intrat cu maşina într-un pom. În urma accidentului a stat două săptămâni în comă şi a suferit mai multe intervenţii chirurgicale. Familia i-a fost aproape şi a reuşit să depăşească acel moment.

“În 2016, am avut un accident cu maşina. Din neatenţie, la doar două luni după ce am luat permisul, am alunecat şi am lovit violent un copac. Am rămas încarcerat şi am intrat în comă. A fost nevoie de două operaţii, una la cap şi una la mână. Faţa mea s-a schimbat puţin... În aceste două săptămâni în care am fost în comă, medicii au fost destul de rezervaţi în privinţa şansele, dar din fericire am reuşit să le demonstrez contrariul. Mă consider foarte norocos. După accident, viaţa mea s-a schimbat foarte mult. Percepţia mea e alta. Am început să mă bucur mai mult de viaţă şi să preţuiesc orice clipă, să mă bucur de fiecare moment şi să fiu mai recunoscător pentru fiecare lucru pe care îl am şi pentru fiecare reuşită”, afirmă timişoreanul.

Indiferent de rezultatul de la Vocea României, Dragoş este decis să continue şi să-şi clădească o carieră în acest domeniu. “Muzica este viaţa mea, chiar dacă sună aşa puţin a clişeu, dar orice s-ar întâmpla la Vocea României, eu am planuri mari. Anul viitor voi lansa un album, voi merge cu trupele mele într-un turneu. Voi continua să cânt, nu voi renunţa la cântat niciodată.”, susţine tânărul.

Dragoş Moldovan spune că dedică toate succesele sale părinţilor săi, şi fanilor care îl încurajează în fiecare zi.

“Toate succesele mele le dedic părinţilor, care m-au susţinut şi au fost aproape de mine de fiecare dată când am avut nevoie. Orice mi-am dorit, mi-au îndeplinit şi au făcut eforturi uriaşe pentru a mă susţine şi pentru a investi în mine. Pentru asta o să le mulţumesc toată viaţa.Vreau să le mulţumesc şi tuturor celor care mi-au scris şi m-au încurajat în toată această perioadă, chiar nu mă aşteptam să primesc atâtea aprecieri. Îi rog să fie aproape de mine şi în viitor pentru că este foarte important, să mă urmărească şi să mă voteze, vineri la ProTV”, spune timişoreanul.