Milionarul Dunca a început „curăţenia” la Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Instituţia are 3.200 de angajaţi

Prima „victimă” a preşedintelui CJCS este Gabriel Stika, directorul Direcţiei de Drumuri Caraş-Severin, din cadrul Consiliului Judeţean, care zilele trecute şi-a anunţat demisia.

Acest lucru se întâmplă după ce, în primele zile după alegeri, Romeo Dunca i-a cerut demisia, menţionând că motivul nu este faptul că l-a înjurat pe Facebook în noaptea alegerilor, ci modul cum a gestionat direcţia pe care a condus-o.

„Sunt departamente, care în ani întregi de existenţă nu au produs nimic concret. Dar ce e mai grav e că am înţeles un mod perfid de cheltuire a banilor publici, astfel încât răspunderea să iasă din sfera conducerii CJ. Direcţia de Drumuri a CJ de exemplu, e de fapt un simplu intermediar. Primeşte fonduri si se ocupă de distribuirea lucrărilor către terţi, astfel încât răspunderea să nu mai fie la nivelul şefului CJ. O schema simplă, de grădiniţă, a celor ce au trăit într-o bulă de sticla crezând că sunt stăpânii inelelor", spunea la acea vreme Dunca.

Dunca s-a întâlnit cu Stika, într-o vizită pe care a făcut-o la Direcţia de Drumuri Caraş-Severin, unde a vrut să verifice contractele şi cum s-au cheltuit banii. La câteva zile, după această întâlnire, Stika a anunţat că renunţă la funcţie.

„Direcţia Judeţeană de Drumuri, până mâine, mai are şef. Contractul domnului director se încheie mâine. Am avut o discuţie amiabilă, de comun acord, domnul Stika a plecat. Faptul că a plecat nu înseamnă că s-a rezolvat problema acolo. Am numit pe cineva provizoriu, nu înseamnă neapărat că va rămâne. Vom analiza şi vom găsi soluţii de a schimba modul în care se lucrează în această direcţie. Ne gândim cum putem să optimizăm munca şi am identificat nişte proiecte care vor funcţiona mai bine în varianta în care va exista această direcţie", a spus Dunca.

El a dat exemplu contractul de deszăpezire pentru Muntele Mic, la care sunt foarte probleme privind plăţile şi lucrările care ar fi trebuit executate. Dunca avertizează că nu vor scăpa nici alţii, care au încălcat legea. Preşedintele CJCS a declarat pentru Adevărul că mai sunt multe situaţii ca cea de la drumuri.

„Avem multe situaţii ca la drumuri. O să vedeţi, o să apară ele, dar facem schimbarea, facem treabă", a spus preşedintele CJCS. "Cei care au adus prejudicii şi au făcut măgării vor trebui să răspundă. Am la corpul de control, sus, am patru oameni, care dintr-o singură lucrare verificată mi-au spus <<domnule, aici, merg la puşcărie zece oameni. >>. Deci, aici, este bai mare", a declarat Dunca.

Dunca iartă, dar nu uită

Romeo Dunca a anunţat, încă din campania electorală că, dacă va fi ales, nu va colabora cu primarul din Moldova Nouă, Adrian Torma, despre care a spus că l-a jignit gratuit în mai multe rânduri. Din poziţia de preşedinte ales, Dunca nu şi-a schimbat foarte mult părerea. A precizat, însă, că instituţia pe care o conduce va avea un om care va ţine legătura cu primarul din Moldova Nouă şi că oraşul va beneficia de o atenţie aparte din partea autorităţii judeţene.

„Am spus că voi colabora cu toţi primarii, mai puţin ca persoană cu domnul de la Moldova Nouă. Acum va trebui să nu discutăm încă despre asta, pentru că Moldova Nouă nu ştim dacă are primar (n.r. primarul Adrian Torma nu a fost încă validat pentru un nou mandat). Haideţi să vedem ce se întâmplă. În momentul în care va exista un primar, cu care se poate vorbi, chiar dacă va fi domnul Torma, vom reanaliza situaţia. Eu m-am ocupat, avem şi pregătit un om care să poată să ţină contactul cu ce se întâmplă acolo pentru că Moldova Nouă este un oraş important, un oraş care suferă foarte mult, care are şanse mari să se dezvolte şi o să trebuiască să ne uităm mai cu atenţie la el", afirmă Dunca.

O atenţie specială din partea noului preşedinte al CJCS o are schema de personal, extrem de încărcată la momentul actual. Romeo Dunca spune că în următoarea şedinţă de consiliu va aborda şi această problemă. În momentul de faţă, instituţia cărăşeană are 3.200 de angajaţi, însă aici intră şi spitalul judeţean şi toate celelalte instituţii subordonate.

