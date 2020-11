Dunca face noi dezvăluiri de la CJ Caraş-Severin: „În China sau în Singapore ar fi fost executat pe loc”

Romeo Dunca îi acuză pe fostul preşedinte al CJ Caraş-Severin Silviu Hurduzeu şi pe vicepreşedintele Ionuţ Popovici că au „uitat” să recupereze un prejudiciu de 2,5 milioane de lei, provocat de doi funcţionari condamnaţi pentru fapte de corupţie. Potrivit lui Dunca, în urma condamnării celor doi angajaţi ai unui centru pentru persoane vârstnice din Reşiţa, s-a constatat un prejudiciu de 2,5 milioane de lei, dar şefii CJ Caraş-Severin au acţionat cu întârziere pentru recuperarea banilor. Astfel, dreptul de a cere banii s-a prescris.

„Aceşti doi nenorociţi, incompetenţi si protectori faţă de cei vinovati nu au făcut nimic din ce ar fi trebuit. Au aşteptat să se prescrie faptele astfel încât infractorii să poată ridica sechestrul de pe imobil şi de pe sumele găsite în cont. Bătaia de joc faţă de bugetul unui judeţ vandalizat a mers până acolo încât căminul în care erau adăpostiţi bătrânii cărora li s-au furat pensiile a trebuit să plătească şi cheltuieli de judecată. Aceste două hiene protectoare de infractori sunt Popovici Ionuţ si Hurduzeu Silviu”, a scris Dunca, pe Facebook.

Potrivit lui Dunca, responsabil direct de căminul de bătrâni era vicepreşedintele CJ Caraş-Severin, Ionuţ Popovici.

„Un furt de 2.500.000 ron, adică 550.000 euro din bugetul judeţean acoperit prin lipsa de acţiune a lui Ionuţ Popovici în calitatea sa de şef direct la DGASPC a rămas nerecuperat. Si nesimţitul mai are tupeu să vorbească de faptul că statul nu alocă decât 16 lei pe zi pentru masa zilnică. În China sau în Singapore ar fi fost executat pe loc. În România va merge în Parlament si va obţine imunitate după care va da sfaturi. Analizând chiar şi activitatea mea”, a mai arătat Dunca.

Preşedintele CJ Caraş-Severin a anunţat că în doar o lună, din trei cazuri pe care le-a analizat a descoperit tot atâtea furturi din banul public.

„Având în vedere gravitatea lor si modul de organizare a celor implicaţi, consider că în CJ Caraş Severin a existat o grupare de persoane care, aflate sub o protecţie de la nivel înalt, au jumulit constant si consistent banul public. De aceea, cer public dlui Ministru Marcel Vela să detaşeze 2 persoane din Poliţia Economica (de preferinţă din alte judeţe decât cele aflate în subordinea pe linie fiscală a dlui Dragomir Ion) la sediul CJ pentru a putea analiza volumul mare de teme suspecte din mai multe departamente si direcţii”, a arătat Dunca.

Preşedintele CJ Timiş a făcut apel la pensionarii MAI specializaţi în cercetarea infracţiunilor economice care au „drag de popor” să îl ajute în calitate de voluntari. „Bugetul judeţului este praf, nu există resurse salariale pentru anumite direcţii pentru luna decembrie. Din acest motiv, nu pot asigura retribuirea unor astfel de activităţi. Asigur cazare şi masă celor interesati. Adică, mai pe româneşte, e nevoie urgentă să înfiinţăm un punct de lucru al poliţiei economice la CJ Caraş Severin”, a mai scris Dunca.





Cum răspund acuzaţiilor Hurduzeu şi Popovici

Fostul preşedinte al CJ Caraş-Severin Silviu Hurduzeu a declarat că „din document se vede că e o prostie”. „E o decizie din 2013. Până în 2016, aveau tot timpul din lume să recupereze. În al doilea rând, Centrul pentru Persoane Vârstnice avea şi director şi responsabil să urmărească prejudiciul. Nu era de competenţa Consiliului Judeţean. Totuşi, din 2013 până în 2016 aveau tot timpul din lume să recupereze banii. Era de datoria Centrului pentru Persoane Vârstnice. Probabil, la un moment dat a fost informat Consiliul Judeţean. Din 2013, la conducerea CJ Caraş-Severin au fost reprezentanţii PNL. Să vii să spui că în 2016 nu s-a făcut ceva după ce timp de trei ani nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă, mi se pare o prostie. Ulterior, am schimbat directorul de la Centrul pentru Persoane Vârstnice pentru mai multe cauze. Nu răspunde preşedintele sau vicepreşedintele care au venit în 2016 pentru nişte chestiuni din 2013”, a declarat Silviu Hurduzeu.

La rândul său, fostul vicepreşedinte al CJ Caraş-Severin Ionuţ Popovici a calificat afirmaţiile lui Dunca drept „calomnie şi dezinformare”. „Această chestiune pe care o invocă domnul Dunca s-a întâmplat în cursul anilor 2007-2010. În 2016, după ce am primit sarcina de a coordona DAGSPC am început, cu o echipă de control din cadrul CJ, să facem un control la DGASPC Caraş-Severin. Asta însemna septembrie 2016. În urma acestui control s-au găsit foarte multe nereguli. A fost destituit directorul DGASPC care era pe funcţie de 20 şi ceva de ani, după care au urmat şi mai multe plângeri. Directorul DGASPC a fost schimbat. Această chestiune, din 2007-2010, a avut şi o încărcătură penală. Nu a fost luată în calcul în acel raport pentru că existau nişte hotărâri, decizii ale instanţei, de condamnare a celor doi”, a declarat Ionuţ Popovici, potrivit căruia Centrul pentru Persoane Vârstince care ar fi trebuit să recupereze prejudiciul are personalitate juridică.

„Are un şef de centru, un jurist, doi sau trei angajaţi, care asta fac. Trebuie să apere interesul instituţiei, nu Consiliul Judeţean sau direcţia juridică a CJ. Mai mult, acest centru este direct subordonat directorului DGASPC, care la fel ca şi centrul are personalitate juridică, are un aparat propriu care veghează la legalitatea acţiunilor sau inacţiunilor instituţiilor din subordine. Până la vicepreşedintele CJ sunt două filtre”, a declarat Ionuţ Popovici, potrivit căruia şeful Centrului pentru Persoane Vârstnice a fost schimbat tocmai din cauza neregulilor descoperite în instituţie.

