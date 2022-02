Război epic între fostul şi actualul primar al unei comune din Oltenia. De 10 ani se bombardează cu reclamaţii

Într-o comună din Vâlcea se desfăşoară de câţiva ani un conflict intens de fostul şi actualul primar, în speţă Vasile Pîrvu Boeangiu şi Cristian Birăruţi.





Mai bine spus într-o variantă oltenească a cunoscutei confruntări din secolul al XV-lea, dintre două case nobiliare, pentru tronul Angliei, doar că în acest caz miza este Primăria Alunu

Cei doi vâlceni se tot reclamă reciproc, de aproximativ un deceniu, din diverse motive.





Acum, urmare a acestui conflict nesfârşit, actualul primar, Cristian Birăruţi, a ajuns în atenţia ANI - iniţial pentru conflict de interese administrativ şi pentru folosirea funcţiei în scopul de a favoriza anumite persoane.

Conflictul legendar s-a finalizat cu o plângere din partea Agenţiei Naţionale pentru Integritate către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Războiul rozelor în variantă oltenească pentru Primăria Alunu - Vâlcea Foto Adevărul

Fiul primarului, vicepreşedinte al asociaţiei echipei de fotbal

Potrivit ANI, totul a început după ce la finele lui 2017, primarul a încheiat un contract cu aceeaşi firmă de avocatură ce apăra şi interesele Primăriei Alunu, pentru a fi reprezentat în instanţă în procesele cu fostul primar.

Doi ani mai târziu, ANI a constatat pe lângă conflictul de interese şi folosirea funcţiei pentru favorizarea infractorului, în urma unui contract derulat timp de patru ani între Primărie şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea pentru susţinerea Asociaţiei A.S. Olteţul Alunu. ONG-ul care sprijină echipa locală de fotbal l-a avut la un moment dat, în perioada menţionată, ca vicepreşedinte chiar pe fiul primarului. ANI a stabilit că, în cei patru ani de parteneriat, Primăria a emis 12 ordine de plată a căror legalitate este pusă însă sub semnul întrebării.

Mai multe detalii se oferă în plângerea înaintată procurorilor : „Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea de către Birăruţi Cristian a infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane. Astfel, în luna decembrie a anului 2017, în perioada exercitării funcţiei de primar, persoana evaluată a încheiat în calitate de persoană fizică un contract de asistenţă juridică cu un cabinet de avocatură ce avea în derulare un contract cu Primăria Alunu, având ca obiect asistenţă şi reprezentare, consultanţă juridică, redactare înscrisuri la sediul Primăriei, încheiat în luna ianuarie a anului 2017”.

Aceeaşi sesizare, mai menţionează şi faptul că „La data de 14 august 2019, Agenţia Naţională de Integritate a constatat şi conflictul de interese administrativ în cazul lui Birăruţi Cristian, întrucât, în calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a semnat în data de 03 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea privind susţinerea activităţii Asociaţiei A.S. Olteţul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deţinut funcţia de vicepreşedinte până la data de 01 septembrie 2017, precum şi 12 ordine de plată”.

„Nu s-a dat nici un leu echipei de fotbal... a primit doar sponsorizări”



Primarul Cristian Birăruţi se apără şi susţine că a fost împuternicit de către Consiliul Local pentru a angaja apărători atât pentru Primărie, cât şi pentru sine şi Consiliul Local. „Cererea mea era în calitate de primar – pentru un proces de defăimare, pe care l-am intentat fostului primar”, explică acesta.

În ceea ce priveşte acuzaţia de sponsorizare a echipei de fotbal, Birăruţi menţionează că există un proces pe rol la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce în vara anului trecut, Curtea de Apel Piteşti i-a respins contestaţia. „Nu mi se pare corect, atâta timp cât nu s-au dat nici cinci bani de la Primărie la echipa de fotbal, prin asociaţia non-profit. Fiul meu era membru în această asociaţie şi tot ce s-a făcut în cadrul ei a fost cu ajutorul sponsorizărilor de la alţi oameni. Inclusiv băiatul meu a dat 6.000 de lei, pentru ca echipa să ne reprezinte comuna. Prin acest raport de evaluare mi s-a imputat că aş fi favorizat asociaţia / echipa de fotbal, dar în ce fel, nu ştiu. Nu am comis nicio ilegalitate, nu am furat nimic, nu am luat nici măcar un pahar de apă de la patronii care au executat lucrări în comună, am ţinut la comună mai mult decât la casa mea, mi-am cheltuit banii munciţi cu sudoare în folosul comunei şi rezultatele se văd”, susţine primarul, fără să menţioneze ceva nimic despre celor 12 ordine de plată.

Fostul primar a scăpat de acuzaţia de incompatibilitate

Şi fostul primar, Vasile Pîrvu Boeangiu, a trecut printr-un proces cu ANI tot în urma războiului reclamaţiilor cu actualul prim gospodar al localităţii. Acesta a condus timp de 12 ani destinele comunei Alunu, dar în 2016 şi 2020 a pierdut primăria în faţa lui Cristian Birăruţi.



În 2012, în urma unei sesizări, ANI l-a găsit incompatibil întrucât a constatat că în paralel cu funcţia de primar Boengiu a obţinut venituri prin cabinetul său de veterinar încă din anul 2008. Cazul a fost disputat în instanţă, iar în 2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat dreptate celor de la ANI. Instituţia Prefectului Vâlcea a decis atunci încetarea mandatului de primar al lui Boeangiu.

La vremea respectivă, acesta îşi întreba alegătorii cu ce a greşit din moment ce a câştigat bani cinstiţi ca medic în cabinetul său de veterinar în acelaşi timp în care conducea şi Primăria şi se întreba dacă nu cumva trăieşte într-o ţară a nebunilor, în care hoţii sunt protejaţi, iar oamenii care muncesc corect declaraţi incompatibili.

Legislaţia românească menţionează calitatea de primar ca fiind incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau activitate remunerată, în ţară sau în străinătate, încă din 2003. Tracasările dintre cei doi au reprezentat o şansă pentru rivalul lui Vasile Boeangiu, Cristian Birăruţi care a câştigat primul mandat în 2016.

În 2018 însă Vasile Pîrvu Boeangiu a câştigat definitiv şi irevocabil procesul de incompatibilitate.

Aşa cum a afirmat în nenumărate rânduri, Vasile Boeangiu s-a considerat „primul şi singurul primar din România şi din Europa (conform raportului întocmit de judecătorul de la ÎCCJ) declarat incompatibil”, considerând legea încălcată a fi neconstituţională şi aberantă.