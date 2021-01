Politicieni acuzaţi de Ciolaniadă politică: „Poate să fie susţinut şi de Papa Pius“

Liberalii decid pe cine vor trimite pe funcţii de secretar de stat, şefi de agenţii, oficii şi autorităţi, acum după schimbarea Guvernului.

Judeţului Vâlcea i-au fost alocate trei astfel de funcţii: pentru şefia Inspectoratului General de Stat în Construcţii (ISC), Comisia de Jocuri de Noroc şi secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

La finele săptămânii trecute, a avut loc o şedinţă a Biroului Permanent Judeţean al PNL Vâlcea, în cadrul căreia cei nominalizaţi au fost aleşi prin vot secret, dintre cei care şi-au depus candidatura.

Pentru ISC a fost nominalizat vicepreşedintele PNL Vâlcea Victor Stănculescu; pentru Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc – preşedintele TNL Vâlcea, vicepreşedinte naţional al TNL - Alexandru Părduţ; iar pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, secretar de stat – Aurel Simion.

Odată cu aceste nominalizări, au început să reapară tot felul de informaţii despre „clanuri locale” care „îşi împart funcţiile sub umbrela PNL” şi despre „grupurile de interese transpartinice care dictează tot ce mişcă în materie de lucrări şi de numiri în funcţii”. Pe scurt, se vorbeşte despre afacerişti locali interesaţi să-şi pună oamenii în funcţii cheie, despre relaţiile de rudenie / amantlâcuri între decidenţii PNL şi cei propuşi / ajunşi în astfel de funcţii, despre „cumetrii politice” , faptul că numirile sunt „tranşate” la o stână de oi, aflată în vecinătatea municipiului Râmnicu Vâlcea, ori despre numirile controversate ale unor liberali pe poziţii de conducere la Vâlcea, unii chiar cu probleme cu justiţia, lista fiind formată şi din amante, prietene, fiice de primari etc., despre viaţa personală a unora dintre politicieni, dar şi despre „multe grozăvii care se petrec în Vâlcea pe bani publici, unde controlul cu iz mafiot, legat de numiri în funcţii, şpăgi, lucrări cu dedicaţie şi bani la sacoşă au devenit la ordinea zilei, punând în pericol ordinea de drept”. Cum despre liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, care este şi secretar al Camerei Deputaţilor, s-a spus de-a lungul timpului că are un cuvânt greu de spus în ceea ce priveşte numirile făcute de filiala sa la nivel central, „Adevărul“ i-a adus la cunoştinţă acuzaţiile vizând „clanurile transpartinice care şi-au împărţit judeţul, oscilând între PSD şi PNL” şi i-a solicitat punctual să răspundă acestora. La fel a procedat şi cu Victor Stănculescu, vicepreşedintele PNL - Vâlcea, cel mai contestat dintre cei nominalizaţi la şefia unei instituţii naţionale. Reacţiile au fost dintre cele mai diverse.

Cine sunt vâlcenii nominalizaţi pentru „funcţii cheie” ale statului

Aurel Simion, 59 de ani, este fondatorul brandului de produse tradiţionale „Ca altădată” şi administratorul companiei pentru prelucrarea şi conservarea cărnii Avi – Giis. A fost numit secretar de stat la finele anului 2019, iar acum nominalizat din nou pentru aceeaşi funcţie.

Victor Stănculescu, 43 de ani, de profesie avocat, a fost numit în luna septembrie a anului trecut director la ABA Olt.

Alexandru Părduţ, 32 de ani, proprietarul unui restaurant în Vâlcea, a fost numit în vara anului trecut administratorul executiv al Filialei Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGICMM) Craiova.

Cu toţii deţin astfel de funcţii de când liberalii au venit la guvernare. Cu toţii au fost consilieri judeţeni şi au plecat din aceste funcţii în poziţii de conducere. Dacă în privinţa celui dintâi nu au fost descoperite contestaţii, având în vedere cariera în domeniu pe care o are în spate, nu acelaşi lucru se poate spune despre ceilalţi doi, tineri puşi să conducă instituţii ale statului deşi „CV-ul nu îi recomandă” pentru astfel de poziţii.

„Nu este finul meu”

Despre Victor Stănculescu, spre exemplu, este vehiculată ipoteza că a ajuns în funcţii datorită unei legături de rudenie cu liderul PNL Vâlcea, care ar fi stat şi la baza nominalizării sale. Cristian Buican susţine însă altceva: „Nu este finul meu, iar cel care a venit primul cu această informaţie a pierdut procesul pe această speţă. Victor Stănculescu ar putea fi, cel mult, finul meu de cununie, nu de botez. Dar nu l-am cununat. Înţeleg că este şi divorţat, de două sau de trei ori, nici nu ştiu şi nu mă priveşte”.

Pe de altă parte, admite însă că numirile în funcţii se fac pe criteriul politic, pentru că „nimeni, încă nu a avut curajul să facă odată pentru totdeauna o separare a funcţiilor politice de cele profesionale“.





„Am susţinut şi susţinut în continuare că trebuie stabilite odată pentru totdeauna care sunt funcţiile ocupate politic şi care pe criterii profesionale şi în felul acesta am închide orice bâlci. Fiecare partid politic şi-ar asuma şi susţine, astfel, transparent oamenii, aşa cum se întâmplă pentru miniştrii şi secretari de stat”, conchide Buican.

Despre viaţa sa personală, comentează şi Victor Stănculescu: „S-a scris că la capitolul neveste trebuie să-l ajung pe idolul meu Tăriceanu. Am fost căsătorit de două ori, acum nu sunt căsătorit. Informaţiile par neserioase, în mod normal ar trebui să fie şi fondate şi susţinute, legal şi moral”.

„Poate să-l susţină şi Papa Pius, dacă nu îndeplineşte condiţiile...”

Când vine vorba despre ce-l recomandă pentru funcţia de inspector general la ISC, Stănculescu explică: „Pot să spun că am acumulat o experienţă suficientă, mai ales că sunt avocat de 18 ani, în administraţie sunt consilier judeţean la al treilea mandat, am fost preşedintele Comisiei juridice din Consiliul Judeţean – două mandate. Părerea mea, studiind şi citind, în calitatea aceasta, de inspector general la ISC, trebuie să cunoşti până la urmă şi să stăpâneşti legislaţia, pentru că nu tu construieşti sau edifici anumite clădiri. Tu, ca şi instituţie, urmăreşti aplicarea legislaţiei în domeniul construcţiilor”, este de părere liberalul nominalizat la funcţie.

Aminteşte şi că, până anul trecut, în cei 14 ani de politică, nu a mai deţinut nici o funcţie de conducere: „Nu am deţinut sau nici obţinut până acum nici o funcţie în administraţie, pentru că am considerat că trebuie întâi să acumulezi experienţă, să înveţi şi după aceea să încerci să accesezi sau să intri pe anumite funcţii. Ca atare, singura funcţie pe care am obţinut-o până în momentul de faţă este aceea de director al Administraţiei bazinale Olt, de la 1 septembrie 2020, până în prezent. În rest, nu am deţinut nici o funcţie, fiind avocat de profesie în propriul meu cabinet. Consilier judeţean şi restul – automat am fost pe listele unui partid politic”.

Dar parcursul politic nu a fost lipsit de incidente. În 2012 a fost acuzat de conflict de interese, incompatibilitate şi altele, după ce a avut o firmă cu un coleg de partid, firmă care se ocupa şi cu editarea unui ziar. Susţine că a ieşit din firmă când a fost ales consilier judeţean, iar partea lui şi-a cedat-o colegului. „Penal, fiind avocat, plângerea a ajuns la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, pentru trafic de influenţă, luare de mită, pentru jumătate din Codul Penal. Au fost cercetaţi atunci cinci oameni, printre care şi preşedintele PNL Vâlcea, Cristian Buican. Au fost făcute cercetări şi paracercetări, care în final s-au închis cu nişte ordonanţe de clasare. Inclusiv de la ANI”, ne lămureşte Stănculescu despre episodul din trecutul său politic.

Precizează şi că nu este omul care „să-şi caute un loc de muncă”: „Consider că a sosit momentul ca şi noi, cei tineri, pentru că la 43 de ani mă consider încă tânăr, să arătăm şi să dezvoltăm ce am învăţat până acum, să punem şi în practică”.

În ceea ce priveşte posibila numire a acestuia în fruntea inspectoratului de Stat în Construcţii, Cristian Buican susţine că nu este nici sigură şi nici nu se va întâmpla „de pe azi pe mâine”, ne-a mai asigurat acesta: „O să mai dureze. Sunt mulţi care-şi depun acolo CV-urile, se analizează, dacă nu îndeplineşte condiţiile, poate să-l susţină şi Papa Pius”, mai spune Buican despre candidatura lui Stănculescu.

Numiri făcute la un „spriţ” la „Stâna lui Buican”

Legat de grupurile politice cu interese transpartinice de la Vâlcea, Cristian Buican a ţinut să ne reamintească faptul că şi presa locală a publicat de-a lungul timpului astfel de informaţii, motiv pentru care jurnaliştii au fost chemaţi în instanţă: „N-am auzit aşa ceva, dar cine scrie asta despre mine va ajunge în faţa justiţiei, ca să demonstreze. Că am mai avut conflicte de acest gen cu colegii din presa locală, pe care le-am tranşat în faţa instanţei. Toate acuzaţiile care mi-au fost aduse s-au demonstrat a fi false, o mare parte dintre jurnalişti având de plătit daune foarte mari. Mă acuzaţi de ceva?”

În ceea ce priveşte locul în care s-ar face, la Vâlcea, „numirile / nominalizările” şi anume „într-o stână de oi de la Budeşti, la un şpriţ”, liderul PNL susţine că are stână pentru că „nu face afaceri cu statul”. În ceea ce priveşte şedinţele de partid ţinute într-un astfel de loc, comentează: „Toţi frustraţii susţin baliverne”.

Recunoaşte însă, că înainte de şedinţa Biroului Politic Judeţean, în care s-au stabilit nominalizările, au au existat „nişte discuţii”, pe această temă, dar adăugă şi că „nu crede în astfel de numiri...”

Stâna în cauză este o fermă de porci şi oi pe care Cristian Buican o deţine în apropierea municipiului Râmnicu Vâlcea, cunoscută sub numele „Stâna lui Buican”.

Legat de acelaşi subiect, Victor Stănculescu explică modul în care s-a făcut nominalizarea sa: „Într-un cadru şi cu un for legal, Biroul Politic Judeţean, în care 25 de colegi şi-au exprimat votul. Ca atare „nici la stână, nici la la cârciumă” şi cataloghează acuzaţiile ca fiind „răutăţi”.

„Nu le băgăm în seamă, mergem mai departe, să demonstrăm că facem faţă cu bine. Aceşti oameni, care dau asemenea articole, ar trebui să fie traşi la răspundere, dacă nu dovedesc cele afirmate. Nu le pun la suflet, nu mă interesează, până la urmă este părerea celui care a scris, însă până la urmă să spui că ai intrat pe uşa din dos sau că astfel de numiri se fac la stână....” Din aceeaşi sursă, am aflat că pentru postul de inspector general la ISC au existat două candidaturi. Scorul obţinut a fost de 16 voturi pentru Stănculescu, cinci pentru contracandidatul său - Gheorghe Păsat, cunoscut ca „abonat” la funcţii pe bani publici (fost secretar în Ministerul Dezvoltării, fost şef la RAPPS, fost preşedinte de Consiliu Judeţean etc) şi patru abţineri.

Stănculescu susţine şi că 14 ani de politică au reprezentat un atuu pentru nominalizare: „În momentul în care au fost discuţiile în cadrul Biroului Politic Naţional, pentru nominalizare, în urmă cu două săptămâni, preşedintele partidului, pe grupul nostru de socializare, cu toţi membrii – primari, viceprimari, preşedinţi de organizaţii, consilieri, a făcut aceste anunţuri şi ne-a dat ocazia tuturor celor interesaţi să ne depunem candidaturile. Nominalizările au fost supuse unui vot secret, în care mie mi s-au acordat 16 voturi, contracandidatului meu – cinci, iar restul de patru au fost abţineri”.

Colegi de partid, bănuiţi a fi în spatele atacurilor

Legat de acuzaţiile vizând grupurile de interese din sfera politică, în care s-ar afla şi un potent om de afaceri vâlcean, Virgil Bica, care s-ar fi infiltrat în partid graţie vicepreşedintelui PNL nominalizat la conducerea ISC, dar şi susţinerea primită de către acesta din partea „unui constructor, cu interese majore în domeniul balastierelor şi al altor lucrări judeţene, cotizant destoinic la PNL, dar şi la PSD - un anume Cazan (tatăl deputatului Cazan - n.r.)”, Stănculescu se apară şi spune: „Reprezintă o aberaţie fără margini. Laurenţiu Cazan este colegul meu şi deputat în Parlamentul României şi secretarul PNL – Vâlcea. Că am avut sau nu votul său în BPJ nu ştiu, pentru că a fost secret şi ca atare nu ştiu ce sprijin am primit. Nu avem nici o relaţie de susţinere reciprocă şi nici nu reprezint vreun anumit grup de interese. Nici nu-mi doresc să fiu exponentul vreunui grup de interese şi niciodată nu am sprijinit astfel de grupuri, dacă există. Dacă cel care a lansat aceste teorii are informaţii despre astfel de grupuri, să meargă cu ele la instituţiile abilitate”.

Stănculescu a catalogat acuzele drept răutăţi, lăsând şi să se înţeleagă că există suspiciuni potrivit cărora aceste atacuri ar fi pornit chiar din interiorul partidului: „Eu sper doar să nu fie de-ai noştri din partid, care au unele supărări, dezamăgiri” dar când îl rugăm să dezvolte subiectul, spune: „Nu comentez. Este o mizerie, îmi doresc să nu fie scrisă de colegi de-ai noştri, răutăţi nefondate, fără să fie argumentate şi studiate. Sunt obişnuit de 14 ani în politică, nu este primul articol la adresa mea, a preşedintelui, a colegilor mei. Sunt oameni frustraţi şi mi-asum ce spun, care nu fac altceva decât să arunce în stânga şi-n dreapta cu tot felul de minciuni”, mai spune Stănculescu, fără să ofere nume.

Oameni de afaceri „infiltraţi în partid”, cu legături şi în PSD

Şi Buican a comentat subiectul despre afaceriştii infiltraţi în politică, susţinând că Virgil Bica nu ar avea nici un fel de influenţă în PNL Vâlcea: „Din câte ştiu eu, este un apropiat al PSD, soţia dumnealui fiind chiar vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vâlcea. N-are cum să fie apropiat de PNL”.

Cert este că despre apropierea lui Bica de PNL se vorbeşte de multă vreme, încă de pe când soţia era numită în fruntea Inspectoratului Şcolar Vâlcea, în urma unui concurs. La vremea respectivă, se specula faptul că s-ar bucura şi de susţinerea PNL şi a PSD, nici unul dintre soţi nefiind înregimentaţi politic pe atunci. Abia acum, Buican recunoaşte: „Atunci a fost susţinută ( Andra Bica - n.r.) de toată alianţa politică... nenorocirea aia de USL, o nenorocire pentru Partidul Naţional Liberal”.

Ulterior, doamna Bica s-a înscris în PSD şi astfel, după câştigarea alegerilor la Vâlcea, de către social – democraţi, a ajuns lângă preşedintele organizaţiei judeţene, la şefia Consiliului Judeţean.

De-a lungul timpului au mai existat zvonuri legate de o apropiere a afaceristului Virgil Bica de PNL, care nu au fost confirmate niciodată oficial, nici de o parte, nici de cealaltă.

În privinţa influenţei celuilalt afacerist, tatăl actualului deputat PNL Laurenţiu Cazan, Ion Cazan, Buican mai spune: „Nu are nici o legătură, nici să sprijine pe cineva. Pentru că nu este membru de partid, n-are nici o influenţă în PNL. La un moment dat avea influenţă în PSD, dar nu ştiu dacă mai are”.

Protest al primarilor liberali la Cotroceni: „O glumă bună”

în presă au mai apărut şi informaţiile legate de un posibil protest organizat de primarii liberali vâlceni la Bucureşti, nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă în partid.

Buican a catalogat o astfel de acţiune drept: „O glumă bună”, în timp ce Stănculescu a comentat: „Să scrii acolo că primarii liberali nemulţumiţi se vor aduna în faţa Palatului Cotroceni! Să fim serioşi. Mergem în teritoriu, la câţi primari doriţi, să-i întrebaţi personal dacă vreunul este dezamăgit de această nominalizare”, susţine ferm convins „junele” liberal, menţionând că, în comparaţie cu ce se întâmplă în alte partide, la PNL lupta internă se desfăşoară în mod democratic: „Oricine îşi poate depune candidatura, fiind nominalizări prin vot secret”.

Numiri cu „cântec” la Vâlcea: amante, fiice de primari, dosare penale

„Tabloul cu PNL Vâlcea transformat într-o afacere de familie este completat de membri BPJ al PNL Vâlcea care sunt ţinuţi de Buican cu funcţii sau pe motiv de probleme cu legea”, mai susţin cei care acuză neregulile, amintind de „cazul Cloramina în şcoli” - „un dosar nefinalizat, cu Algina Tricuţă, membru în BPJ; de Adam Jinaru - şef la păduri; ori de Claudiu Tulugea, şef la Muzeul Judeţean; de Mihaela Brănescu „relaţionată discret cu fratele lui Buican”; sau de Ilie Fîrtat al cărui fiu este prefect - după ce a fost consilierul parlamentar al lui Cristian Buican; despre primarul Alexandru Dediu a cărui fată ar fi angajată la APIA, „pe pile”, unde ar mai fi şi alte cunoştinţe ale lui Buican.

Despre „cazul Cloramina în şcoli”, Cristian Buican spune: „Am auzit că a fost un dosar, că s-ar fi finalizat, dar nu am legătură cu un astfel de dosar”.

Legat de liberalul Adam Jinaru, numit cu delegaţie la Direcţia Silvică Romsilva Vâlcea, după ce directorului de drept, Gheorghe Mihăilescu (PSD) i s-ar fi imputat anumite probleme profesionale, pentru care a fost detaşat timp de trei luni la Ocolul Silvic Drăgăşani , ca simplu inginer, liderul PNL Vâlcea afirmă: „Ştiu că a fost acuzat că a vândut un munte unei obşti (Adam Jinaru - n.r.), a fost în proces, ştiu că a câştigat, sută la sută definitiv, dar nu cunosc ce alte probleme a mai avut. N-a fost condamnat pentru nimic. Domnul Jinaru îi ţine locul domnului Mihăilescu până la revenirea în funcţie, nimic mai mult”, a ţinut să sublinieze Buican.

O altă numire intens dezbătută este cea a lui Claudiu Tulugea, director la Muzeul Judeţean de Istorie Vâlcea: „Ştiţi de când este în această funcţie? Din 2005, când eu nu eram preşedinte la partid. Iar de atunci n-a fost schimbat niciodată, chiar dacă a existat conducere pesedistă sau mai ştiu eu de care, că liberalii nu prea fost pe acolo (la şefia Consiliului Judeţean, în subordinea căruia funcţionează muzeul - n.r.”.

Adevărul este că au avut şi liberalii şefia Consiliul Judeţean la un moment dat, dar nu au avut majoritate în CJ, aşa că tot stânga politică a făcut regulile. „Dar eu n-am vrut să-l susţin acolo, că nu avem nici număr suficient de consilieri, nici funcţie executivă, n-am fi avut cum să-l susţinem noi”, precizează şi Buican.

Despre asistenta Mihaela Brănescu angajată în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică, instituţie pe care a şi condus-o la un moment dat, Buican menţionează: „Un ziarist local a zis că este amanta fratelui meu. O să trebuiască să demonstreze în faţa justiţiei acest lucru. Ea nu ocupă nici o funcţie, este un simplu angajat. O fi fost (şefă - n.r.), pe timpuri.” „Am multe prietene, fiind divorţat, nu ştiu la care se face referire” Despre fata primarului din Păuşeşti – Măglaşi, Alexandru Dediu, angajată la APIA, spune râzând: „Acestea sunt poveşti. Am norocul că nici fratele meu, nici cumnata mea, nici copiii lor nu lucrează la stat. Au afaceri private. Că altfel, imaginaţi-vă ce s-ar fi întâmplat!”. Când vine vorba despre amica personală angajată la aceeaşi instituţie, Buican începe să facă glume: „Eu am prietene multe, şi pe la APIA şi în mediul privat, mai multe, că sunt divorţat de vreo şapte ani. Nu ştiu la care se face referire. Imaginaţi-vă că nu-mi fac prietene ca să le pun prin nu ştiu ce funcţii...” Prefectul de Vâlcea, „pila” lui Orban În privinţa fostului său consilier parlamentar ajuns prefect de Vâlcea, al cărui tată este liberal cu ştate vechi, fost primar la Horezu, liderul PNL Vâlcea susţine că a avut susţinere din fruntea Guvernului: „Premierul Ludovic Orban, când s-au făcut numirile pentru prefecţi, a analizat mai mulţi candidaţi şi a decis să-l numească ca prefect pe primarul de la Lungeşti, Tiberiu Costea, iar subprefect pe Sebastian Fîrtat

Între timp, domnul Costea a candidat din nou la Primărie, iar premierul probabil văzând că are şi cunoştinţe, şi o atitudine corectă, şi tot ce trebuie, l-a promovat (pe Fîrtat - n.r.) în funcţia de prefect . Nu ştiu ce legătură am eu cu aceasta, mai ales că ei se cunosc personal”, a ţinut să sublinieze Buican, ocolind răspunsul la întrebarea dacă personal l-a susţinut sau nu în această funcţie. „Şi eu dacă aş fi premier aş numi în funcţia de prefect oamenii în care am încredere că fac politica Guvernului şi că sunt cinstiţi. Consider că prefectul trebuie să fie numit pe criterii politice, ca Guvernul să-şi asume responsabilitatea”, a mai spus Buican. „Din păcate, nu sunt pedepsiţi cei care finanţează astfel de atacuri”

Despre „grozăviile” care se petrec la Vâlcea, pe bani publici, „unde controlul cu iz mafiot, legat de numiri in funcţii, şpăgi, lucrări cu dedicaţie şi bani la sacoşă au devenit la ordinea zilei, punând in pericol ordinea de drept”, liderul PNL Cristian Buican spune: „Dacă într-adevăr s-a întâmpla aşa ceva, cel care ar face-o ar trebui trimis la puşcărie. Cei care m-au acuzat pe mine de-a lungul timpului că aş face astfel de lucruri, mi-au făcut şi plângeri la toate instituţiile statului: DNA, Parchetul General etc., dar toate dosarele au fost clasate. Vă pot pune oricând la dispoziţie documentele. Acum, sunt în proces cu ei pentru calomnie. Dacă s-ar întâmpla astfel de lucruri, sau dacă se întâmplă, ar pune într-adevăr în pericol ordinea de drept. Nu se dau nici lucrări cu dedicaţie şi nici oamenii nu se pun (numiri în funcţii publice – n.r.) la stână sau în altă parte, nici la CET, nici la Dumbrafox, nici în alte părţi. Mai ştim şi noi anumite lucruri, pe care prefer să nu le dau presei, ci să le pun la dispoziţia organelor de anchetă”, a mai spus Buican nemulţumit că „în loc să fie pedepsiţi cei care finanţează astfel de atacuri”, este pedepsit, din păcate, „câte un amărât de ziarist care trăieşte de pe azi pe mâine”.

Vă mai recomandăm şi: