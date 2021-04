O clădire seculară, salvată de Nicolae Iorga, are nevoie de 1,5 milioane euro pentru reabilitare FOTO

Locul pe care se află imobilul secular are o istorie impresionantă, ca şi clădirea în sine, chiar dacă din el astăzi a mai rămas o umbră palidă a ceea ce a fost odată „Ansamblul Inăteşti” : o măreaţă moşie boierească iniţial, a „Hinăteştilor”, de unde a rămas şi numele locurilor (Cartierul Inăteşti - n.r.), devenită apoi avere mănăstirească sub cârmuirea Mănăstirii Cozia, după ce a fost donată bisericii de către Boierul Tatu, cel care a reclădit, la jumătatea anilor 1700, conacul boieresc şi schitul, sub forma în care se regăsesc şi astăzi. „Măreaţă moşie“ pentru că, în vremurile sale de glorie, beneficia de mori de apă şi terenuri întinse pe dealurile urbei.