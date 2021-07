Inna, invitat special la Festivalul „Deep Forest Fest”. Trei zile şi trei nopţi de distracţie FOTO

Iată cum arată line-up „ Deep Forest Fest ” din acest an: INNA (Special Guest ), Gorgon City, Mat.Joe, Ralvero + Mc Yanto, Tube & Berger, Adrian Eftimie, Adrien, Afgo, Albwho, Albin Kaczka, Alexander Fabyann, Andre Rizo, Andrew Dum, Brad Brunner, Chris-Tee, Cătălin Sima, Christian Lepah, Dirty Nano, Dobrikan, Emotional Tourist, Manuel Riva, Moonsound, Narciss, Optick, Pascal Junior, Raresh Rush, Rosario Internullo, Sasha Lopez, Sllash & Doppe, The Gang, Two Fellas. Amănunte găsiţi în în galeria foto.