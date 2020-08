FOTO Voluntarii străini care ne-au făcut curăţenie în munţi şi pe albiile râurilor: „Habar n-aveţi ce bogăţii deţineţi!“

Proiectul european se numeşte „Voluntariat, Verde, Viaţă”, iar VolGreen reprezintă acronimul denumirii în limba engleză.

Tinerii ne-au mărturisit că au aplicat pe site-ul European Solidarity Corps - Corpul European de Solidaritate, fostul Erasmus+, şi au avut de ales dintre mai multe proiecte de voluntariat şi ţări. S-au încadrat în condiţiile solicitate, printre care şi cea privind vârsta, între 18 şi 30 de ani, li s-a plătit biletul de călătorie, masa şi cazarea. Celor care nu erau înscrişi în vreo organizaţie, li s-a alocat una şi prin intermediul ei, cu ajutorul unui mentor, au ales România şi un proiectul derulat la Vâlcea de către FCASEC: Forumul Civic pentru Asistenţă Socială şi Educaţie Cetăţenească.

Au ajuns în Râmnicu Vâlcea, în toamna anului trecut, în cadrul programului derulat pe perioada unui an de zile, prin intermediul căruia au luat parte la mai multe acţiuni, în ciuda pandemiei de COVID - 19 care le-a dat o parte din planuri peste cap. În toată această perioadă au locuit în apartamente închiriate special de către reprezentanţii asociaţiei vâlcene şi au participat la o serie de acţiuni de ecologizare – au strâns gunoaie de pe traseele montane şi de pe cursul unor râuri precum Olăneşti în Râmnicu Vâlcea, sau Lotru – la Brezoi, singuri, ori împreună cu elevi; au predat diverse work-shop-uri în câteva şcoli din Râmnicu Vâlcea, Băile Olăneşti şi Brezoi; au organizat o recentă expoziţie de fotografie cu instantanee din zonele vizitate, în mod special cele din Munţii Carpaţi; au realizat o broşură cu metode non-formale de educaţie ecologică; au în lucru redactarea unei cărţi cu trasee turistice pentru străinii care vor veni în Vâlcea, şi au realizat şi o serie de clipuri de promovare a celor două parcuri naţionale: Cozia şi Buila – Vânturariţa etc.

Voluntari străini din proiectul VolGreen din Vâlcea şi gunoaiele strânse din munţi şi de pe malurile râurilor; Foto Mihai Rogojinaru

În cadrul primei luni de acomodare în România, au avut şansa ca, timp de două săptămâni, să participe la un curs de învăţare intensivă a limbii române, mai exact a unor expresii şi cuvinte uzuale, ca să se poată înţelege mai uşor cu localnicii. Din cei 10 voluntari străini incluşi la început în proiect au mai rămas şase: din Spania, Franţa, Italia, Turcia, Letonia şi Marea Britanie. Am reuşit să discutăm cu patru dintre cei care au ales să locuiască în continuare în ţara noastră, după declanşarea pandemiei de COVID – 19, pentru a afla cum de au ales un proiect în România, dar şi despre experienţa ca voluntar străin în ţara noastră. Voluntari străini din proiectul VolGreen din Vâlcea: Mihai - coordonator, Valentin din Franţa, Irene din Italia, Andreu din Spania şi Murat din Turcia; Foto DMS

„Cea mai faină experienţă, cea din şcoli“

Irene are 19 ani şi este dintr-o localitate din nordul Italiei, chiar de lângă un parc naţional din Munţii Alpi. Avea vârsta minimă când s-a înscris în program, abia terminase liceul şi s-a decis să cunoască lumea, înainte de a se decide ce vrea de la viaţă. Speră ca într-o bună zi să poată să lucreze în parcul din Alpi, folosindu-se de experienţa căpătată în România.

„Chiar dacă iubesc locul din care provin, un loc despre care nu se vorbeşte foarte mult, fiind oarecum necunoscut, mi-am dorit să descopăr mai multe despre lume şi despre culturile sale. Îmi plac oamenii şi m-a încântat posibilitatea de a-i cunoaşte, de a le cunoaşte limba, obiceiurile şi mentalitatea. Cum provin dintr-un mic sătuc, mi s-a părut o oportunitate extraordinară să cunosc lumea în acest mod”, ne-a mărturisit tânăra italiancă.

A absolvit un liceu de studii umane, după care „am căutat o experienţă provocatoare care să mă ajute să cresc, să mă dezvolt”. Astfel, spune ea, a avut ocazia de a alege dintre mai multe proiecte, dar şi-a dorit în mod special ceva pe mediul înconjurător.

Voluntari străini din proiectul VolGreen din Vâlcea - Irene din Italia Foto Mihai Rogojinaru

„Am considerat că este o oportunitate excelentă pentru cineva care nu are şi altă sursă de întreţinere. Am discutat cu mentorul, am văzut ce oportunităţi sunt legate de mediu. Locul din care provin fiind lângă un parc naţional, m-am gândit să aplic într-un proiect care implică tot parcuri naţionale şi când am găsit acest proiect am spus: «Uau, poate când voi termina şi mă voi întoarce acasă, voi aplica pentru un job în parcul nostru naţional»”.

Când a ajuns prima dată în România, obişnuită să vadă în permanenţă cerul înstelat deasupra capului, a fost tare dezamăgită când a văzut că nu mai are aceeaşi privelişte din apartamentul de oraş. Apoi, a ajuns în parcurile naţionale şi s-a putut bucura din nou de stele.

Ne-a mărturisit că după experienţa trăită în România îşi doreşte să se înscrie acasă la Universitate în cadrul Facultăţii de Limbi şi culturi.

Dintre acţiunile la care a luat parte în ţara noastră cel mai mult i-a plăcut interacţiunea cu elevii în cadrul work-shop-urilor derulate în şcolile din Vâlcea.

„Pe lângă clipurile de promovare, cea mai faină experienţă a fost cea din şcoli, pentru că a existat interactivitate, am luat contact cu tinerii şi mentalitatea lor. Orice acţiune este faină în sine, dar când vezi feţele celor cu care interacţionezi, când le vezi reacţiile, zâmbet şi obţii un feed-back e cu totul altfel”.

Când vine vorba despre ecologizare, Irene povesteşte amuzată uimirea cu care au fost trataţi de către localnicii din zonele în care s-au dus să facă curăţenie: „O doamnă din Brezoi, lângă Valea Doabrei, chiar ne-a întrebat ce căutăm pe acolo şi de ce facem noi curăţenie”.

„Nu mă aşteptam la asemenea zone naturale uimitoare“

Andreu este un tânăr biolog de 23 de ani din apropierea oraşului Alicante, din Spania. Nu este primul program Erasmus în care activează. A mai fost într-unul, în Italia, mai scurt, dar înainte, datorită părinţilor, a reuşit să viziteze şi Franţa şi Marea Britanie. „Cum voiam să iau o pauză din viaţa mea de student, am decis să particip la acest proiect de voluntariat.” Ca să-şi strângă rapid nişte bani de buzunar, pentru „vacanţa” în România a lucrat înainte ca distribuitor de pizza.

Voluntarii străini din proiectul VolGreen uimiţi de peisajele spectaculoase din România, precum cele din Parcul Naţional Buila - Vânturariţa Foto Mihai Rogojinaru

Motivul principal al plecării sale din Spania a fost că îi place să petreacă timp în natură, dar şi să lucreze la restaurarea ecosistemului. „Cred că acest proiect, VolGreen, a fost un început bun. În timp ce urmam un alt proiect Erasmus în Padova, Italia, am învăţat limba italiană, aşa că am ales România, deoarece ambele limbi au lucruri în comun şi am dorit să învăţ limba română”.

Astfel, s-a alăturat proiectului din Vâlcea, fiind, din grup, singurul specialist în domeniu: „Am venit în România vrând să fiu în contact cu natura. Dar nu mă aşteptam la asemenea zone naturale uimitoare. Ca biolog, am petrecut ani de zile studiind aceste forme de relief, ecosisteme, felul în care ele funcţionează, fiind ceva ce îmi place foarte mult. Este uimitor să pot să fiu aici, pentru că am posibilitatea de a vedea pe viu ceea ce am studiat: toate tipurile de floră şi faună pe care nu le-am văzut, ori alte lucruri studiate pe care până acum nu am avut şansa să le văd. Habar nu aveţi ce bogăţii deţineţi!”, avea să recunoască ulterior şi într-unul din clipurile de promovare naţională şi internaţională a zonelor vizitate.

Voluntari străini din proiectul VolGreen organizatori ai unor work-shopuri pe teme de educaţie ecologică în licee din Vâlcea Foto Mihai Rogojinaru

Meseria sa l-a ajutat foarte mult să sintetizeze diverse lucruri interesante pe care să le prezinte în cadrul work-shop-urilor pentru elevi.

„Am încercat să le explic lucruri cu adevărat complexe pe înţelesul lor. Iar contactul cu elevii m-au ajutat foarte tare să-mi dezvolt la rându-mi latura pedagogică. Ca să fiu cinstit, primul grup cu care am luat contact a fost o experienţă dezamăgitoare. Spuneau tot soiul de prostii, restul însă s-au dovedit extrem de interesaţi, vorbitori foarte buni de limba engleză şi cu întrebări extrem de pertinente. Le-am vorbit despre plastic, pagubele create de acesta, impactul plasticului asupra ecosistemului, dar şi asupra vieţii umane. Am încercat să-i fac să înţeleagă că de cele mai multe ori impactul nu se vede imediat, ci după ani de zile. Spre exemplu, dacă îngropi plastic în pământ, acesta se transformă într-o adevărată otravă pentru întregul ecosistem, întregul mediu înconjurător, în care fiecare factor îl influenţează pe celălalt şi ajungem astfel să ne mirăm de ce avem atâta poluare în jur”, ne-a mărturisit Andreu.

„Educaţia, cea mai bună soluţie pentru mediul înconjurător“

Valentin, de 22 de ani, din Franţa, este cel mai plimbat prin lume dintre voluntarii VolGreen, cel puţin dintre cei cu care am avut ocazia să discutăm. Ne-a mărturisit că a văzut mare parte din Asia şi alte locuri exotice ale lumii, înainte de a se decide să se înscrie într-un program de voluntariat. Cel din România este al doilea, după o altă misiune pe care a avut-o chiar la el în ţară, unde, timp de un an a încercat să-i determine pe elevi să fie mai conştienţi de problemele societăţii. „Sunt aici pentru a ajuta la protecţia naturii şi sper să combin descoperirea culturii cu ecologia românească”.

Valentin a absolvit doi ani în Comunicare şi când a realizat că nu-i pentru el partea legată de manipularea prin comunicare, s-a decis să facă voluntariat. După un an în Franţa, a continuat în România. Tot el a fost cel care a prezentat şi expoziţia de fotografie a voluntarilor străini, în cadrul unei acţiuni denumite: „Natural mirror”, desfăşurată în micul amfiteatru în aer liber al Teatrului Anton Pann din Râmnicu Vâlcea, luni, 17 august. O ocazie pentru voluntari de a arăta prin imagini ce le-a plăcut ori le-a displăcut cel mai mult în România.

„Fain în acest proiect este faptul că suntem aici încercând să găsim soluţii de a rezolva problemele legate de poluare. Din punctul nostru de vedere, în acest sens ecologizarea nu este suficientă. Credem că educaţia este cea mai bună soluţie. Este mai bine să mergi în şcoli, să-i înveţi pe copii să nu polueze, să te alături lor în acţiunile de curăţenie, de ecologizare, să le arăţi ce trebuie făcut, cum trebuie făcut, nu-i suficient doar să spui - «nu faceţi asta!» Ei trebuie să vadă cu ochii lor şi să găsească soluţii la astfel de probleme. Când vor creşte, îşi vor educa copiii în acelaşi mod, de aceea credem că aceasta este cea mai bună soluţie pe termen lung”, a spus şi tânărul francez.

Voluntari străini din proiectul VolGreen din Vâlcea - Valentin din Franţa Foto Mihai Rogojinaru

Proiectul care i-a oferit şansa să revină în România

Murat este un tânăr kurd, de 24 de ani, din Turcia. A urmat Relaţii Internaţionale, timp de patru ani, şi a ajuns prima dată în România în 2018, după un anunţ pe care l-a văzut pe Instagram, pentru cei doritori să obţină un „paşaport verde”.

În cadrul unui proiect de voluntariat de o lună, a venit în Drăgăşani – Vâlcea, dar fiind în perioada de Paşte nu a reuşit să facă mare lucru atunci pentru mediu. Apoi, a revenit pentru un alt proiect derulat pe durata a opt luni, destinat incluziunii sociale şi mediului înconjurător, la finele anului trecut, tot prin intermediul FCASEC, pentru ca în final să fie cooptat şi în VolGreen.

Acţiuni, anulate din cauza pandemiei

„Am fi dorit să mergem în mai multe şcoli, dar între timp a venit pandemia”, a recunoscut şi unul dintre coordonatorii proiectului Mihai Rogojinaru, de la care am aflat că existau mai multe acţiuni pe care dorea să le desfăşoare împreună cu tinerii străini, dar criza globală le-a dat peste cap multe din planuri.

Ceea ce au reuşit să facă tinerii voluntari străini, cu ajutorul coordonatorilor români implicaţi în acest proiect, de la FCASEC, prin clipurile de promovare a ţării noastre în afara ţării, precum cel dedicat Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, dar şi prin cartea dedicată turismului în Vâlcea, nu au reuşit nici autorităţile locale şi nici cele naţionale care cheltuiesc an de an milioane, fără impactul scontat.

Vă mai recomandăm să citiţi: