FOTO Fata care şi-a salvat fratele de la moarte, dar n-a mai avut puterea să ceară ajutor şi pentru ea. „Erau atât de fericiţi“

Părinţii au chemat salvarea, dar nimeni nu a realizat cauza stării de rău a băiatului de 10 ani, şi nici nu a făcut legătura cu durerile de cap ale fetei, nici măcar ambulanţierii. Toată lumea a suspectat că celui mic i s-a făcut rău de la chips-urile şi sucul pe care le consumase în cursul acelei seri.

Primarul din localitate şi părinţii sunt convinşi acum că Ionela, copila de 12 ani, ar fi avut o altă soartă dacă ar fi fost dusă la spital odată cu fratele mai mic. „Fata era foarte cuminte, frumoasă, muncitoare. Erau copii necăjiţi. Tatăl era mai dur cu ei, cu toate că-i iubea, dar…Ce mă doare pe mine este că nici medicii de la Vâlcea nu şi-au dat seama ce are băiatul. Poate că fata ar fi fost în viaţă acum”, ne-a spus primarul din Bărbăteşti, Constantin Banacu.

La fel crede şi mama copilei, Ionela Tărcală, care-şi aminteşte că băiatului a început să-i fie mai bine pe drumul spre spital, fiind conştient de tot ce se petrecea în jurul lui: „N-a avut copilul nimic de la mâncare. L-au căutat la inimă, la plămâni, toxic nu a avut nimic”.

Nici acum oamenii nu sunt conştienţi că fetiţa a salvat, de fapt, viaţa frăţiorului său, dar n-a mai avut puterea să ceară ajutor şi pentru ea.

Fetiţa s-a trezit din somn şi le-a spus părinţilor: „Lui Biţă îi este rău“

Povestea a început miercuri noaptea, când mezinului i s-a făcut rău: O vecină a povestit reporterului unui post local de televiziune - TV Vâlcea 1 - că fata s-a trezit din somn când l-a auzit pe fratele ei vomitând şi s-a dus peste părinţi să le spună că „lui Biţă îi este rău”.

Potrivit reprezentanţilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă Vâlcea, persoana care a chemat salvarea a precizat că este vorba despre un băiat aflat în stare de inconştienţă. Aceştia confirmă faptul că în momentul în care a fost internat în Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean, băiatul era conştient.

După plecarea celor doi la spital, Ionela s-a întors să doarmă în camera proaspăt modernizată, pe care o împărţea cu frăţiorul ei. Într-o altă cameră dormea şi tatăl ei.

„Am sunat-o la şase fără un sfert, ca să-i spun să se pregătească de şcoală. Nu mi-a răspuns”

A doua zi, când părintele s-a dus s-o trezească, ca să se pregătească de şcoală, fata nu a avut nicio reacţie. Bărbatul a alertat vecinii, care au chemat asistenta comunală şi salvarea, dar era deja prea târziu. În ciuda eforturilor depuse atât de către vecini şi asistenta comunală, iniţial, şi apoi de specialişti, copila nu a mai putut fi salvată.

Mama, Ionela Tărcală, a povestit că ea a fost cea care a sunat-o pe copilă, dimineaţa, ca să o trezească pentru şcoală: „Am sunat-o eu, la şase fără un sfert. Nu mi-a răspuns. L-am sunat pe soţ şi i-am spus: ”Du-te Ionele, scoală copila, să se ducă la şcoală”. După, m-a sunt bărbatu-meu să-mi spună: ”Nelo, hai acasă, că Ionela nu mai vorbeşte, nu mai respiră”, a spus femeia.

„Eu când am ajuns nu mai avea semne vitale, i-am căutat pulsul...”

Cumnata primarului din Bărbăteşti; Suzana Banacu, îşi aminteşte din ziua tragediei că a fost alarmată de tatăl fetei şi s-a dus dimineaţa să vadă ce se întâmplă: „Era pe burtă, iar degetele începuseră să i se înnegrească. Am sunat-o pe doamna asistentă, că nu ştiam ce să-i fac, şi cu ea am încercat s-o salvăm până a venit ambulanţa. N-a durat foarte mult până a venit. Dar eu când am ajuns nu mai avea semne vitale, i-am căutat pulsul...”, recunoaşte femeia. Cu toate acestea, a acordat primul ajutor, împreună cu asistenta, după indicaţiile celor de la 112, care au crezut că micuţa a intrat în stop cardio-respirator.