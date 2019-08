FOTO Celebrităţi care au plătit milioane de dolari ca să-şi schimbe destinul: „Imaginile din capul nostru sunt diferite faţă de ceea ce proiectăm“

„Femeia - pisică” a cheltuit milioane de dolari şi a ajuns o ciudăţenie Foto hyperactivz com

Dorinţa de a arăta într-un fel anume, după anumite tipare mai mult sau mai puţin reale, obsesia de a se apropia de perfecţiune, a devenit un drog în mod special pentru vedete. Unele dintre ele nu au mai ţinut cont de nimic şi au investit sume fabuloase doar pentru a arăta aşa cum îşi doreau.

La nivel global, din ce în ce mai multe celebrităţi au apelat la operaţiile estetice pentru a-şi schimba destinul şi viaţa. Unele, însă, au investit sume fabuloase în acest sens. Iată un clasamanent cu cele mai mari sume care s-au cheltuit vreodată şi cum arătau vedetele înainte de intervenţiile chirurgicale, dar şi cum arată acum.

Demi Moore a cheltuit o jumătate de milion de dolari în lupta ei cu îmbătrânirea În ultimii ani, Demi Moore a ajuns la concluzia că pentru a-şi păstra tinereţea şi a fi mereu în atenţia mass - media trebuie să apeleze la bisturiu. Şi-a făcut facelifts - întinderea pielii pe faţă, şi-a pus implanturi mamare, şi-a făcut liposucţie şi a avut cel puţin o intervenţie chirurgicală la nas. În cazul ei, toată această muncă pare să-şi fi făcut treaba, fiindcă, cu siguranţă, nu arată ca o femeie trecută de 50 de ani! Relaţia ei cu un bărbat mai tânăr, Ashton Kutcher, probabil a fost un alt motiv pentru a-şi dori să pară mai tânără. Cher - 750.000 dolari pentru tinereţe veşnică Fie că este iubită sau urâtă, Cher a fost în centrul atenţiei întreaga viaţă, cu hituri care s-au întins pe mai bine de o jumătate de secol. Cea mai faimoasă melodie iconicul „I got you Babe” este încă în topuri. Cunoscută ca actriţă şi model, a activat decenii într-o zonă în care o mulţime de vedete aleg să „se tuneze”. Prin urmare, Cher a urmat un trend în care a inclus modificări ale pleoapelor, ale nasului şi mărirea sânilor. De asemenea, a făcut o mulţime de injecţii cu Botox, pentru a-şi păstra pielea netedă.

Michael Jackson şi 1.000.000 USD pentru a fi alb şi a avea un alt nas

Probabil este cea mai cunoscută persoană din toate timpurile care a apelat la chirurgia plastică, Michael Jackson a început să lucreze la o vârstă fragedă şi nu s-a oprit niciodată cu adevărat. În timp ce prima rinoplastie pe care a avut-o a fost după ce şi-a rupt nasul, a continuat ulterior cu intervenţiile estetice.

La un moment dat, chiar, şi-a reconstruit total nasul. Şi nu a fost singurul din familie obsedat de acest organ.

De asemenea, a devenit faimos când a decis să-şi modifice culoarea pielii pentru a fi aproape complet alb.

Heidi Montag regretă milionul pe care l-a investit în schimbare

Heidi este o fostă vedetă TV, cântăreaţă şi actriţă, care a devenit faimoasă după ce a apărut în serialul „The Hills” alături de iubitul ei, cu care ulterior s-a căsătorit, Spencer Pratt.

Cuplul s-a iubit şi urât deopotrivă, dar Heidi a suferit îngrozitor de pe urma deciziilor ei de a apela la bisturiu. A recunoscut că se simţea extrem de nesigură, încât a făcut odată zece proceduri într-o singură zi! Avea doar 23 de ani. Intervenţiile chirurgicale au inclus mărirea sânilor, reducerea bărbiei, ridicarea frunţii, refacerea nasului, liposucţie, mărirea feselor, injecţii cu grăsime şi botox.

Acum vorbeşte, însă, în mod regulat despre regretele sale, despre cât de mulţi bani a investit pentru a-şi schimba viaţa, precum şi despre obsesia ei pentru chirurgia plastică. Anul trecut, Heidi a dezvăluit că, în timp ce operaţia ei a fost tratată ca o glumă de către tabloide, aceasta a fost de fapt incredibil de gravă. Inima ei s-a oprit pentru scurt timp.

Soţul ei, Spencer Pratt a declarat pentru Cosmopolitan că toată lumea se simte nesigură: „Este diferit când eşti tânăr şi mai apari şi la televizor, iar toată lumea vorbeşte despre tine. Şi este supărător şi că poţi merge la medic şi să spui: ”Iată ce urăsc la mine...”, iar acesta să-ţi spună: „Nu-i nimic, pot să repar eu ce nu-ţi place, gratis”, adăugând că este frustrant că mulţi dintre critici au suferit şi la rândul lor intervenţii chirurgicale.

Şi Heidi a recunoscut că la televizor orice defect este amplificat, dar a mai spus că oamenii trebuie educaţi să privească dincolo de comparaţiile dintre „înainte” şi „după”, din moment ce „glorifică” atât procesul în sine.

Kylie Jenner, transformarea de 2 milioane de dolari şi minciunile demascate chiar de către familie

Revista „O.K!” a ajuns la concluzia că toate intervenţiile chirurgicale ale lui Kylie Jenner ar fi putut să o coste până la două milioane de dolari, în încercarea de a semăna cât mai mult cu sora ei mai mare, Kim Kardashian!

Kylie a recunoscut public doar intervenţia la buze, după ce mii de tineri au avut de suferit, iar minciuna i-a fost demascată chiar de către una dintre surori. În ciuda zvonurilor legate şi de implanturile mamare, Botox şi alte câteva proceduri, acestea nu au fost niciodată confirmate. Specialiştii spun însă cu totul altceva.

Cum întreaga familie îmbrăţişează operaţiile cosmetice, nici Kyle nu s-a dezis de la acest trend. Ca model aspirant, vedeta TV de reality- show s-a asigurat că va avea corpul perfect pentru atingerea obiectivelor ei. Acestea au făcut ca, la acest moment, Kylie să fie una dintre cele mai bogate femei, deşi nu are decât 22 de ani.

Nebunia legată de buzele ei a început în 2014, când tinerele care încercau să o copieze experimentau o serie de soluţii dureroase. Cu toate acestea, în permanenţă, Kylie a pretextat că machiajul este cel care o face de fapt să arate atât de schimbată.

Toată babilonia, la nivel global, a fost alimentată de producătorii unor aparate tip ventuză despre care se pretindea că au capacitatea de a mări buzele instant. Doar că, pe lângă buzele hidoase, exagerat de mari, clienţii s-au ales şi cu cu vânătăi. Iar cei care nu şi-au permis să le achiziţioneze, au încercat aceeaşi metodă cu paharele de sticlă, din care sugeau aerul până buzele se umflau. Ca şi în cazul ventuzelor, acestea arătau hidos şi se tumefiau.

În social - media, sub hashtagul kyliejennerchallenge, tinerii au început să-şi posteze „reuşitele” şi aşa s-a pornit isteria.

Doar că, până la urmă, minciuna mezinei Kardashian a fost dată în vileag de către una dintre surori care a recunoscut că de fapt Kylie şi-a mărit buzele prin proceduri moderne de înfrumuseţare şi nicidecum prin tehnici experte de machiaj. Deconspirată, tânăra a recunoscut ceea ce se vedea cu ochiul liber - că a apelat la fillere semi-permanente, care îi fac buzele mai pline. Abia atunci, frenezia de a folosi sticle de sodiu pentru a face buzele mai mari s-a oprit.

Până la 16 ani, se estima că deja îşi făcuse intervenţii chirurgicale de 1 milion de dolari.Şi dacă vă mai spunem că deţine propria linie de cosmetice, poate înţelegeţi şi încăpăţânarea cu care încearcă să-şi apere produsele.

Jocelyn Wildenstein - „femeia pisică” de 6,5 milioane de dolari

Cunoscută drept „Catwoman”, sau „Femeia pisică”, deşi mai degrabă seamănă cu un monstru, Jocelyn Wildenstein, de 79 de ani, a făcut o mulţime de operaţii plastice ample pentru fostul ei soţ, obsedat de pisici. În cazul ei se vorbeşte despre investiţii care pleacă de la 2 milioane şi ajung la 6,5 milioane de dolari, deşi sumele nici nu mai contează când vezi în ce mod au schimbat-o toate intervenţiile suferite.

Numeroasele operaţii estetice şi aspectul ciudat pe care îl are acum i-au adus porecla oarecum crudă de „Mireasa lui Wildenstein”, în analogie cu „Mireasa lui Frankestein”.

Fostul ei soţ Alec a avut o obsesie pentru pisicile mari, iar ea a fost convinsă să se transforme până ar fi semănat cu una dintre felinele sale iubite. El a introdus-o pentru prima oară în chirurgia plastică. Obsesia începuse oficial.

„Mă întristează să mă văd pe ecran. Avem imagini cu noi în cap, care sunt diferite de ceea ce proiectăm”, a recunoscut Jocely într-un interviu, anul trecut.

Wildenstein credea că linxul are „ochii cei mai perfecţi”. Prietenii bănuiesc că ţinta sa a fost să semene cu unul. Transformarea fizică vine însă la pachet cu un preţ imens. Din fericire, a avut întotdeauna bani pentru a-şi achita facturile pentru reconstrucţia facială. În urma divorţului din 1999, s-a ales cu o avere de 2,5 miliarde de dolari şi o rentă de 100 de milioane $ pe an, din care se pare că astăzi nu mai are nimic, dacă nu punem la socoteală şi proprietăţile de care încă se mai bucură, deşi datoriile acumulate de-a lungul timpul sunt uriaşe.

