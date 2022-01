Accident straniu la schi, pe o pârtie goală: „A fugit imediat după”. Momentul a fost filmat VIDEO

Momentul în care o tânără este spulberată de un schior care coboară în viteză a fost surprins chiar de către soţul acesteia.

Bărbatul o filma pe femeie cum alunecă uşor, bucurându-se de peisajul din fundal, când, la un moment dat, în cadru a apărut un al treilea schior. Acesta s-a dus direct spre femeie.

Din cauza vitezei, cel din urmă nici n-a mai apucat să frâneze sau să evite coliziunea, deşi tânăra era extrem de vizibilă în costumul ei roşu.

În urma impactului destul de violent, cauzat de viteza schiorului imprudent, acesta şi femeia efectiv au zburat prin aer, momentul fiind surprins de camera telefonului soţului.

„Cel care a provocat incidentul schia haotic”



Clipul a devenit rapid viral, părerile despre cine a fost sau nu vinovat în acest caz fiind împărţite.



Şeful Salvamont Voineasa, Marcel Andrescu a explicat pentru „Adevărul” că schiorul ar fi avut suficient loc ca să evite impactul: „Nu era copil, cum au crezut mulţi pe reţelele de socializare, ci victima a fost o femeie. Era cu soţul, un cuplu. Problema este că cel care a provocat incidentul schia haotic şi a lovit-o destul de puternic. Din fericire, au scăpat amândoi fără leziuni”.

Interesant este şi ce s-a întâmplat imediat după impact: „Pe pârtie nu era decât cuplul care cobora încet, dintre care unul filma... Culmea este că tot, schiorul vitezoman, s-a luat de soţul doamnei, că de ce filmează pe pârtie. Şi vinovat şi cu gură mare. Nici nu mai şti cum să reacţionezi în astfel de situaţii. Deşi, filmarea nu este o problemă, nu este interzisă filmarea. Iar apoi a plecat, ca şi cum nimic nu s-a întâmplat... Ba mai mult, la baza pârtiei, şi-a strâns schiurile, echipamentul şi a fugit”, a mai menţionat salvamontistul referindu-se la faptul că schiorul a dat dovadă nu doar de lipsă de responsabilitate, ci şi de asumare.

Astfel de incidente din păcate sunt extrem de dese pe pârtiile din România, din cauza faptului că mulţi dintre cei care se consideră iubitori ai sporturilor de iarnă nu respectă regulile scrise ori de bun - simţ atunci când sunt pe pârtie.



„Ni s-a întâmplat şi nouă. Am păţit-o după o intervenţie pe pârtie, în timp ce coboram cu victima pe targă. Aveam şi zonă securizată şi stătea şi un coleg care striga la ei (schiori - n.r.) şi tot a intrat unul în noi. Nu eram unul singur. Eram vreo patru – cinci persoane implicate în misiunea de salvare. Mai grav ar fi fost pentru victimă, dacă ar fi fost accidentată pentru a doua oară”, a mai mărturisit şeful Salvamont Voineasa.

Şi internauţii au atras atenţia că pe pârtiile din România sunt foarte mulţi schiori care nu ţin cont de nici o regulă. „De acord că orice sport implică riscuri, dar la noi riscul e mai mare. Schiez an de an în Austria de minim 10 ani. Nu am avut nicio situaţie mai specială, dar la noi, aproape de fiecare dată am avut probleme. Si sunt genul care în primul rând se gândeşte la alţii şi apoi la mine” sau „Asta se întâmplă când schiul devine modă şi nu rămâne doar pentru pasionaţi” ori „De regula astfel de indivizi, în afară de faptul că nu stăpânesc arta schiatului, îşi dau drumul în coborâre crezând, probabil, că este mai uşor, deşi majoritatea dintre ei au echilibru precar, iar despre control nici nu poate fii vorba... pârtia este doar a lor, nu contează dacă mai este cineva pe ea”, sau „Legea nr. 1 pe pârtie: cel din deal protejează pe cel din vale! Însă şmecheria şi lipsa de educaţie în România se observă mai ales la schi!”, sună o parte dintre comentarii.