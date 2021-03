Un egiptean care a incendiat o casă de schimb valutar a fost condamnat în timp record

Judecătoria Ploieşti a dat sentinţa în doar două luni de la începerea procesului, un record pentru instanţele prahovene, unde un proces durează ani de zile până să fie soliţionate.

Egipteanul a fost găsit vinovat pentru tentativă de tâlhărie şi distrugere. În plus, bărbatul are interzis să se mai apropie de cele două angajate ale casei de schimb valutar pentru o perioadă de patru ani. Bărbatul a incendiat sediul societăţii, la finalul anului trecut, atunci când angajatele l-au luat peste picior şi au refuzat să-i dea banii. Acesta protesta în vara anului trecut în faţa Palatului de Justiţie din Ploieşti reclamând că nu şi-a mai primit salariul de la firma de construcţii unde lucra şi cerea ajutorul statului român.

„Familia mea din Egipt nu are bani. De trei luni de zile eu stau fără bani. Am fost la biroul de emigrări, la poliţie, la ambasadă. Nu pot să ne ajute cu nimic legat de acest contract de muncă. Am nevoie de salariul meu, de permisul de muncă pentru că am plătit mai mulţi bani”, declara Ayyad Raafat anul trecut când protesta în faţa Palatului de Justiţie din Ploieşti, alături de alţi colegi de serviciu şi ei cetăţeni străini, aduşi de angajatorul român să lucreze în construcţii.

Gest necugetat, din disperare

Situaţia financiară a egipteanului se pare că s-a agravat în ultimele luni, aşa că din disperare a făcut gestul necugetat. Pe 22 decembrie a cumpărat o sticlă cu motorină de la o benzinărie din Ploieşti şi a plecat hotărât să jefuiască o casă de schimb valutar din centrul oraşului. A făcut o greşeală care avea să-l şi dea de gol mai târziu.

Cu masca pe faţă şi cu gluga pe cap, bărbatul le-a întins angajatelor de la casa de schimb un bilet pe care scrisese greşit gramatical un mesaj de ameninţare: „Dămi bani sau greşeşti la birou”. Cele două femei au crezut că au de-a face cu un bărbat cu probleme psihice şi nu l-au luat în serios, ba chiar l-au invitat să iasă afară din sediu.

Deranjat de atitudinea celor două, egipteanul a scos o sticlă cu motorină, a stropit ghişeul şi geamul despărţitor, apoi a dat foc. N-a reuşit să pună mâna pe bani şi pentru o perioadă a rămas neidentificat. Poliţiştii însă au găsit imagini video din parcarea unei benzinării din centrul Ploieştiului, iar camerele de luat vederi au surprins exact momentul în care egipteanul a cumpărat o sticlă cu motorină.

