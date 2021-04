Uliul anti-ciori! Soluţia năstruşnică a unui primar pentru alungarea ciorilor care murdăresc băncile din parcuri

Primăria intenţionează să apeleze la serviciile unui dresor de păsări de pradă, care să vină la Ploieşti pentru o perioadă de un an cu un uliu special antrenat. Doar simpla prezenţă a răpitoarei în zona unde cuibăresc ciorile ar putea rezolva pe cale naturală problema care trenează la Ploieşti de cel puţin 15 ani.

”Este o metodă folosită încă pe aeroporturi pentru a îndepărta păsările din zona unde decolează sau aterizează avioanele. Am mai încercat această variantă în 2010 şi a funcţionat atunci”, a declarat Andrei Volosevici, primarul municipiului Ploieşti.

„Am zis să încercăm şi cu uliul”

Acesta a precizat că de-a lungul anilor s-au folosit tot felul de metode pentru îndepărtarea ciorilor de pe Bulevardul Castanilor, dar fără rezultat. „Am adus pompierii cu tunurile de apă, am dărâmat cuiburile, am folosit metode moderne, un aparat cu ultrasunete pe care l-am montat pe blocul Gioconda, cel mai înalt din oraş, dar degeaba. Băncile şi trotuarele de sub castani nu pot fi folosite pentru că sunt murdare tot timpul. Astăzi spălăm, mâine sunt la fel. Am zis să încercăm şi varianta cu uliul. Prezenţa păsării de pradă sperie ciorile şi ar putea pleca de bunăvoie”, a mai spus Volosevici.

Ciorile din Ploieşti se pare că sunt atrase de fosta groapă de gunoi a oraşului, unde găsesc hrană în permanenţă, iar castanii, foarte înalţi, reprezintă pentru păsări o zonă perfectă de adăpost pe timp de noapte. În plus, oraşul este înconjurat de câmpuri cu culturi de cereale, o altă sursă de hrană pentru păsări.

Deocamdată, nu este clar dacă alungarea ciorilor cu ajutorul unui uliu este legală. Cioara este specie protejată de lege, iar şoimăritul (vânătoarea cu păsări răpitoare) nu este legal în România.