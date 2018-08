Românca ale cărui haine sunt purtate de Oprah Winfrey, Kate Middleton sau Rihanna. Are doar 25 de ani, iar Victoria Beckham a insistat s-o cunoască

Antonia Nae şi-a dorit să facă design vestimentar încă de mincă, în ciuda faptului că părinţii săi nu au agreat deloc decizia fiicei lor, aşadar a fost nevoită să urmeze un colegiu teroetic în Buzău, oraşul natal, la o clasă cu profil umanist.

”Niciodată nu m-am regăsit în acest domeniu pentru a profesa pe mai departe, iar în clasa a XI-a am decis să-mi urmez visul. După luarea acestei decizii, am început documentarea şi pregătirea în tot ceea ce presupune această industrie. M-am interesat de facultăţi de design şi arte atât din România, cât şi din străinatate. Sub îndrumarea părinţilor şi a fostei mele diriginte, am decis să fac pasul plecării în Londra, în urmă unei oferte foarte bune pe care o primisem de la universitate”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Antonia Nae.

Antonia Nae (mijloc), la finalul prezentării colecţiei sale la London Fashion Week 2017 FOTO facebook.com/antonianaedesigns

În 2011, pentru tânăra absolventă de liceu din Buzău începe marea aventură în probabil cea mai pretenţioasă capitală a modei, Londra. Este admisă la University of East London unde se specializează la facultatea de Fashion, dar a avut marea şansa ca şcoala să-i ofere posibilitatea să-şi facă ucenicia în atelierul lui Allison Rodger, designerul care a lucrat, printre altele, la rochia de mireasă a prinţesei Diana.

Primii ani la Londra n-au fost deloc uşori pentru româncă. Era perioada în care televiziunile din Anglia prezentau reportaje despre ţiganii din România, iar Antonia a simţit pe pielea ei rasismul colegilor de facultate care nu s-au ferit să I se adreseze cu apelativul ”gipsy”.

”Asta se întâmpla la început, eram şi eu mai mică. Nici nu le dădeam atenţie. Apoi uşor, uşor ne-am împrietenit. Nici nu mai vreau să mă gândesc la asta ”, povesteşte Antonia.

Antonia, la momentul înmânării premiului din timpul competiţiei Graduate Fashion Week 2016 FOTO facebook.com/antonianaedesigns

Succesul internaţional a venit nesperat de rapid, în 2016, la cinci anu după ce Antonia a păşit pentru prima dată în atelierele londoneze. În fiecare an, Universitatea of East London organizează o prezentare a creaţiilor absolvenţilor cursurilor de design vestimentar, iar Antonia a fost desemnată câştigătoarea secţiunii - Covorul Rosu: “Lipsy the Best Red Carpet Dress Award”, cel mai râvnit premiu penru un absolvent. Atunci a fost remarcată de mari critici de modă, iar colecţia ei a fost publicată intergral în Vogue, cea mai prestigioasă revistă de modă.

”Articolele aparute în diferite reviste şi câştigarea trofeului m-au ajutat enorm, reprezentând un frumos început al carierei mele. De asemenea, afirmandu-mă la acest eveniment prin intermediul propriei colecţii, a câştigarii premiului şi a nominalizării la diferite concursuri, am fost ulterior invitată şi desemnată la Palatul Westminster unul dintre cei mai buni cinci studenţi ai anului 2016”, explică Antonia.

La scurt timp avea să-şi pună amprenta pe una dintre ţinutele purtate de Kate Middleton, o fustă pe care priţesa de Cambridge şi-a dorit-o gata în jumătate de oră de la comandă. Antonia a fost cea care a creat tiparul şi a tăiat materialul.

Cu un asemenea premiu în braţe, Antonia n-a avut cum să lipsească de la London Fashion Week, unde şi-a prezentat din nou colecţia cu accente gotice care a atras atenţia stilistului Bernard Connolly, un nume greu în lumea modei internaţionale. Practic din februarie 2017, Antonia Nae a cunoscut celebritatea internaţională, ia vedete importante au dorit să-I poarte creaţiile. Printre acestea, Oprah Winfrey sau Rihanna.

”Rochia purtată de Oprah este realizată după tiparul creat de mine, eu am tăiat, eu am montat aplicaţiile pentru acea rochie. Nu ştiu exact cum a ales-o Oprah, dar bănuiesc că stilistul ei a fost cel care a luat decizia”, a explicat tânărul designer.

Pentru această rochie, Antonia a lucrat două săptămâni. Fiecare pătrat din piele a fost tăiat, apoi pictat şi ulterior asamblat, bucată cu bucată FOTO antonia nae facebook.com/antonianaedesigns

Un alt moment decisiv al carierei Antoniei a fost întâlnirea cu Victoria Bekham, un fashion icon care şi-a exprimat dorinţa să o cunoască pe tânăra româncă ce făcea furori în iarna anului 2017 la Londra.

Kate Middleton poartă o fustă lucrată de Antonia Nae FOTO arhivă personală Antonia Nae

”Făcând parte dintre castigatorii Graduate Fashion Week, ni s-a pregătit în secret o întalnire şi un master class cu Victoria Beckham. (…) Am avut ocazia să cunosc un om minunat, modest, care a fost dispus să răspundă la tot felul de intrebari, un om diferit de ceea ce se arată în presă sau la televizor. Intâlnirea cu Victoria m-a marcat într-un mod pozitiv şi vreau să cred ca îmi va rămâne în minte ca o amprentă pentru dezvoltarea mea pe plan profesional”, spune Antonia.

Deşi succesul internaţional o ţin departe de România, Antonia a decis să nu se rupă de casă deloc. În viitorul apropiat, spune ea, va deschide un show-room la Bucureşti unde va aduce creaţiile sale.