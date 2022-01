Mesajul emoţionat al mamei Silviei, alpinista care a murit în Bucegi: Muntele s-a îndrăgostit de tine şi nu îţi dă drumul din strânsoarea lui

Silvia Murgescu (38 de ani) a murit în data de 12 ianuarie, chiar de ziua ei, în timpul unei escalade pe un traseu din zona Albişoara Gemenelor.

Trupul său a rămas încă în prăpastie, pentru că vremea nefavorabilă, viscol şi risc mare de avalanşă, a împiedicat salvamontiştii să intervină. Aceştia au anunţat, vineri, 21 ianuarie, că amână pentru această săptămână recuperarea cadavrului.

„Bună dimineaţa, Silvia! Aştept un semn de la tine de 13 zile şi 6 ore. Uite cât de fericite am fost, acum ce s-a întâmplat, de nu te întorci acasă? Ştii că mamiţa nu e supărată pe tine. Hai, spune că a fost o glumă! Tu chiar nu o să mai vii la mine decât în vis? Mă tot uit la telefon, îl port la mine, îmi fac griji că poate ai sunat şi nu am auzit.

Silvia, draga mea, ai avut prea mare încredere în mine, ai crezut că te pot salva din orice situaţie. Mamiţa nu a putut să te apere de munte. Muntele a fost mai puternic decât mamiţa. Muntele s-a îndrăgostit de tine şi nu îţi dă drumul din strânsoarea lui. Roagă-te de el, să îţi dea voie să vii şi la mamiţa, că şi eu te iubesc mult”, a scris mama alpinistei, pe reţelele de socializare.

”Planul era să urc Albişoara Crucii 2A peste ca găsisem un articol în blog-ul meu şi am salvat toate info în iPhone ca să mă informez dacă nu găsesc continuare: http://www.silvique.ro/2014-01-19-bucegi-albisoara-crucii-2a/

Dar am nimerit în Albişoara Gemenilor 2A. Şi am continuat aşa! Am ales sa urc pe porţiunea cu gheata şi putină zăpadă evitând porţiune cu mai multă zăpadă. Îmi place aşa deşi teoretic e riscant”, scria Siliva pe blogul ei cu doar o săptămână înainte de accidentul mortal care s-a petrecut exact pe acest traseu.

O greşeală, poate lipsa de atenţie sau poate vremea nefavorabilă i-au adus sfârşitul Silviei.

Miercuri, în jurul orelor 15.00, familia ei a început să se îngrijoreze atunci când fata nu a mai răspuns la telefon. Salvatorii montani care au plecat pe traseul indicat i-au găsit trupul, au încercat să-l recupereze din prăpastie, dar viscolul care sufla cu peste 140 de km/h nu a permis finalizarea intervenţiei.

A fost solicitat chiar şi un elicopter, însă riscul de avalanşă era prea mare, iar salvamontiştii s-ar fi supus inutil unui risc extrem. S

Puţini ştiu că Silvia era inginer în telecomunicaţii şi chiar profesa în domeniu ca senior network engineer. A urmat cursurile Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Politehnică din Bucureşti, iar în timpul studenţiei s-a îndrăgostit de munte pentru ca în 2013 să escaladeze deja cascadele de gheaţă Supervisor şi Mordor din Valea Gastein, Austria.

Deşi trăia aproape exclusiv într-o lume a bărbaţilor, Silvia spunea, în interviul acordat ziarului Adevărul în 2015, că îi plăcea să fie cochetă, feminină, însă pasiunea pentru sportul extrem nu a împiedicat-o să aibă această atitudine. ”Mie mi-a plăcut să mă machiez, să port tocuri şi să mă îmbrac frumos. Însă în cercurile acelea, atitudinea mea feminină şi faptul că eram tot timpul veselă au fost asociate cu frivolitatea. Şi la serviciu, sunt singura femeie din echipa tehnică, dar nu mă las intimidată...”, mărturisea Silvia.