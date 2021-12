Închisoare cu amânare în cazul unui primar din Prahova care a bătut un poliţist local în sediul primăriei

Edilul a fost deferit justiţiei după ce a fost reclamat că a bătut un poliţist local din comună chiar în sediul primăriei din Podenii Noi.

Judecătoria Ploieşti a decis ”amânarea aplicării pedepsei de un an de închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani”. În astfel de situaţii, pedeapsa intră în vigoare doar în cazul în care edilul din Podenii Noi va săvârşi o altă faptă penală în perioada în care este valabil termenul de supraveghere.

În schimb, primarul va trebui să presteze muncă în folosul comunităţii pentru o perioadă de 40 de zile la şcoala din comună.

„Dispune amânarea aplicării pedepsei închisorii de 1 an închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani (...) de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere. inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Scolii de coordonare Podenii Noi pe o perioadă de 40 de zile”, potrivit portalului instanţelor de judecată.

Judecătorii ploieşteni au admis în parte acţiunea civilă formulată de poliţistul Laurenţiu Dobrogeanu, bătut de primar. Astfel Mihai Alionte a fost obligat la plata sumei de 2.000 lei cu titlu de daune morale. În plus, edilul din Podenii Noi trebuie să achite şi cheltuielile privind onorariul avocatului angajat de poliţistul bătut, în valoare de 2.000 de lei.

Sentinţa dată de Judecătoria Ploieşti nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de zece zile de la pronunţare.

Un şut în fund şi un pumn în cap

Laurenţiu Dobrogeanu, poliţist local în cadrul Primăriei Podenii Noi, l-a acţionat în instanţă pe primarul Mihai Alionte, acuzând că acesta l-a agresat în sediul primăriei. Fapta s-a petrecut în aprilie 2019.

Poliţistul susţine că luni, 22 aprilie 2019, în momentul în care a mers la serviciu a fost bătut de primarul comunei. Incidentul s-a petrecut chiar în biroul edilului Mihai Alionte.

„M-am prezentat la serviciu ca orice om normal care-şi vede de treaba lui. Am intrat la registratură unde doamna secretară a comunei Podenii Noi n-a vrut să-mi pună la dispoziţie condica de prezenţă, susţinând că eu n-am de ce să vin la serviciu pentru că nu am semnat normele de protecţia muncii şi nu am făcut instructajul. M-am dus apoi la domnul primar în birou să-i spun că încerc să dau de condica de prezenţă ca să pot semna în ea. Aveam şi o cameră video ca să am şi eu confirmare că se refuză să mi se pună la dispoziţie condica de prezneţă, moment în care s-a ridicat de la birou, a venit spre mine, mi-a dat un şut în fund şi un pumn în cap, m-a îmbrâncit şi m-a dat afară din Primărie, spunând că e primăria lui”, a declarat, la momentul agresiunii, Laurenţiu Dobrogeanu.

Agentul a recunoscut că între el şi primarul comunei exista un conflict mai vechi generat de refuzul acestuia de a semna mai multe documente puse la dispoziţie de primarul Mihai Alionte.

Mihai Alionte, primarul comunei prahovene Podenii Noi, ţine în biroul său din sediul primăriei pe care o conduce un tablou de mari dimensiuni cu Nicolae Ceauşescu. Alături de chipul dictatorului, Alionte a atârnat pe pereţi portrete cu Carol I şi cu Ştefan cel Mare.

