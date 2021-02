Un drum judeţean a ajuns groapă de gunoi pentru cetăţenii certaţi cu bunul simţ

Revoltat de nesimţirea celor care zi de zi aruncă gunoaie pe drum şi pe marginea lui, primarul Bebe Ivan a scris o postare specială pe Facebook joi 18 februarie.

„Am repetat strângerea gunoaielor aruncate în zona drumului judeţean 703E, pe unde circulă concetăţenii noştri, călători prin Băbana şi alţii care au sau nu probleme în zonă!

Am gasit facturi CEZ, de telefonie mobilă, mătăniile lui Becali, aparatul de facut selfie al renumitei vedete "Dana Criminala", pantofi cu toc de la Mihai Albu, etc. "Campionii" sunt cei din zona Jgheboasa, acolo am scos miercuri 2 autospeciale de deşeuri reciclabile, urmează să luăm şi moluzul aruncat de la casele dărâmate din zonă şi din împrejurimi, facem curat lună, dar şi dumneavoastră trebuie să ne ajutaţi, puteţi lua atitudine faţă de cei care încalcă aceste principii de etică morală şi bun simţ, suntem o comunitate unde maşina de gunoi vine săptămânal din poartă-n poartă, cea de reciclabile de 2 ori pe lună, avem condiţii asigurate, numai noi să vrem!”, spune primarul Bebe Ivan.

În ultimele două zile au fost strânse câteva tone de moloz şi deşeuri aruncate pe drum şi pe margine FOTO: Facebook/Bebe Ivan

Trebuie spus că mai mulţi voluntari au ajutat angajaţii Primăriei Băbana în acţiunea de strângere a gunoaielor. În comuna Băbana, voluntariatul este deja o tradiţie. Aşa au fost ridicate de-a lungul anilor: primăria, postul de poliţie şi magazinele. Primăria Băbana le-a oferit celor care au donat bani sau au muncit pe brânci medalii, diplome şi lichior de mure. Primarul Bebe Ivan spune că varianta voluntariatului a fost cea mai rapidă din câte a găsit.

În octombrie 2019, la Băbana a fost finalizată singura sală de sport din mediul rural construită cu bani de la bugetul local. Valoarea investiţiei a fost de 180.000 lei.

În 2015, oamenii din Băbana au construit singuri dispensarul din comună, şi asta pentru că sprijinul de la Guvern întârzia. În autorizaţia de construire, termenul de finalizare era de 24 de luni, iar devizul prevedea un cost de peste 280.000 de lei. Însă în numai 59 de zile şi cu doar o treime din bani, clădirea a fost gata.

Şi tot primarul de la Băbana a implementat şi un serviciu inedit de alarmare a populaţiei în cazul în care sunt avarii sau diferite probleme în comună. Toţi cetăţenii primesc SMS-uri de pe telefonul de serviciu al primarului cu o zi înainte de a fi lucrări sau diferite întreruperi programate.

Vă mai recomandăm şi:

Cum a fost amendată de Poliţia Feroviară o femeie amărâtă care vindea legume în piaţă: „Contravenienta a fost surprinsă în timp ce comercializa leuştean“

Primarul care oferă câte un steag tricolor fiecărei familii din comună care strânge 100 de kilograme de deşeuri reciclabile. „Le plătesc de la mine, nu din buget“