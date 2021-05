Transfăgărăşanul ar putea fi deschis mai mult de patru luni pe an, „cu eforturi minime“ din partea CNAIR

Recent a avut loc chiar o dezbatere pe marginea acestei teme, la care au participat reprezentanţi ai Parlamentului, ai CNAIR şi ai operatorilor economici afectaţi de perioada prea scurtă în care Transfăgărăşanul e deschis şi dincolo de Cabana Capra.

"După ani în care Transfăgărăşanul nu a fost tratat cu importanţa pe care o merită, lucrurile se îndreaptă în direcţia bună: a fost iniţiat un amplu program de întreţinere a drumului şi, în paralel, expertize tehnice în baza cărora vor putea începe reparaţii capitale pentru infrastructura din zonă. În continuarea demersurilor din ultimii ani, am iniţiat şi moderat o dezbatere cu reprezentanţii CNAIR şi mediul de business pentru a găsi soluţii pentru ca drumul să fie deschis mai multe luni din an, în funcţie de condiţiile meteorologice. În prezent este deschis doar 4 din 12 luni deşi, de multe ori, vremea permite accesul pe o perioadă mai mare cu eforturi minime ale administratorului de drum", anunţa, recent, deputatul USR de Argeş Ionuţ Moşteanu.

Dumitru Grecu: "Am obţinut o victorie la ÎCCJ"

Agenţii economici cu activitate de turism în zonă spun, de ani buni, că realitatea din teren nu justifică în niciun fel blocarea circulaţiei publice pe Transfăgărăşan până la 1 iulie şi nici închiderea lui, la dată fixă (30 octombrie, devenită, ulterior, 20 octombrie).

Cinci dintre ei chiar au acţionat CNAIR în instanţă, pentru a o obliga să ridice interdicţia de circulaţie în afara celor patru luni, atunci când condiţiile meteo permit circulaţia pe Transfăgărăşan.

"Această acţiune în instanţă am început-o prin 2018, iar anul trecut am obţinut o victorie la ÎCCJ, o hotărâre definitivă, care a anulat prevederea din regulament care închidea şi deschidea Transfăgărăşanul la dată fixă", precizează, pentru "Adevărul", omul de afaceri Dumitru Grecu, patronul unui renumit hotel de pe Transfăgărăşan.

"Câştigăm două luni"

Dumitru Grecu (fost candidat la şefia CJ Argeş) este unul dintre reprezentanţii mediului de afaceri care au şi fost consultaţi la recentele discuţii pentru identificarea soluţiilor ce ar putea fi aplicate astfel încât drumul să fie deschis mai multe luni din an.

"Este o variantă în care Transfăgărăşanul să nu mai fie închis opt luni pe an, ci şase. Noi sperăm să câştigăm două luni fără să facem niciun fel de cheltuieli suplimentare. O a doua variantă este legată de o iniţiativă pe care am lansat-o încă din 2015, când pe Transfăgărăşan am avut o întâlnire cu Comisia de transporturi din Camera Deputaţilor, ministrul de Finanţe, ministrul Transporturilor şi directorul general al CNAIR de la acea vreme şi am discutat lansarea unui proiect pentru realizarea unor construcţii, copertine, care să protejeze drumul. În sensul acesta s-au alocat şi bani de la Ministerul de Finanţe pentru realizarea unui studiu de fezabilitate şi stabilirea oportunităţilor de construire a acestor copertine pentru protejarea Transfăgărăşanului, astfel încât el să fie deschis tot timpul anului", mai spune, pentru "Adevărul", Dumitru Grecu.

"Am primit asigurări că, în cel mai scurt timp, va fi lansat din nou caietul de sarcini"

Potrivit omului de afaceri, respectivul studiu de fezabilitate nu s-a concretizat nici până astăzi, pentru că nu s-au prezentat ofertanţi care să-l realizeze.

"S-ar putea să fie şi din cauza caietului de sarcini şi modului în care a fost întocmit, dar şi din cauza cheltuielilor şi a faptului că volumul de muncă nu-i chiar mic, pentru că e vorba de cca. 20 de km, cât are zona care e închisă iarna. Dar am primit asigurări din partea CNAIR că, în cel mai scurt timp, va fi lansat din nou un alt caiet de sarcini pentru realizarea acestui studiu de fezabilitate. Cert este că Transfăgărăşanul a devenit un simbol al României şi, mai mult decât atât, conducerea CNAIR a înţeles foarte bine acest lucru şi şi-a propus, împreună cu comitetul director, ca în simbolistica CNAIR să fie preluat cumva Transfăgărăşanul", mai spune omul de afaceri argeşean.

"Transfăgărăşanul a confirmat faptul că reprezintă o oportunitate deosebită"

Dar Dumitru Grecu şi ceilalţi oameni de afaceri care desfăşoară activităţi turistice în zonă speră în mai mult de o simbolistică, pentru că vor să vadă materializate demersurile lor.

"Transfăgărăşanul este, într-adevăr, un obiectiv care a atras atenţia şi a confirmat faptul că reprezintă o oportunitate deosebită, astfel încât au fost emise două hotărâri de Guvern, la două guverne succesive, prin care s-a aprobat, prin mater-planul de turism, superschi în Carpaţi, în zona Capra - Bâlea, fix zona aceasta închisă. Din păcate, nu s-a finalizat, acum avem o nouă guvernare, încercăm să-i convingem şi pe aceştia (actualii guvernanţi) că Transfăgărăşanul e, dincolo de orice politică şi politicieni, un obieciv al ţării de interes naţional şi, poate, internaţional şi că ar trebui mai multă atenţie pentru această zonă care poate să însemne un plus de imagine, de creştere economică pentru România", precizează, pentru "Adevărul", Dumitru Grecu. Potrivit omului de afaceri, turiştii care vin pe Transfăgărăşan nu vin doar de dragul de a conduce, ci pentru a admira zona alpină, însă, din păcate, drumul se închide tocmai atunci când ar fi cel mai mult de admirat, iar de pierdut au şi turiştii, şi agenţii economici.

"Argeşul are un potenţial turistic uriaş. Există interes din partea oamenilor de afaceri să investească, trebuie doar puţin sprijiniţi", spunea, săptămâna trecută, Ionuţ Moşteanu.

