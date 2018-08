Sora Kate, călugăriţa din SUA care a făcut o afacere din cultivarea canabisului: „Avem peste 100 de clienţi din România“

În orăşelul Merced din California (SUA) „Surorile din vale“, aşa cum sunt cunoscute autodeclaratele călugăriţele conduse de sora Kate, au o plantaţie de canabis şi folosesc plantele obţinute pentru prepararea unor unguente, tincturi şi uleiuri pe care le vând online. Fac totul cu voia Domnului, deşi nu se consideră călugăriţe în sensul tradiţional al cuvântului, dar şi cu voia legii, având licenţă de crescători de canabis medicinal. Povestea de viaţă a surorii Kate este dură: a fost jefuită de soţ, şi-a pierdut slujba, a trebuit să divorţeze, să lupte pentru custodia celor trei copii şi apoi a reluat totul de la zero. Posturi TV şi publicaţii prestigioase din SUA precum CNN, „Huffington Post“ şi „Daily Mail“ au scris până acum despre afacerea „Surorilor din vale“.

Produsele organice includ unguente, tincturi şi uleiuri care sunt folosite în tratarea migrenelor, a durerilor de spate şi nu numai. Fiecare produs conţine un nivel scăzut de tetrahidrocanabinol, componentul psihoactiv găsit în canabis, haşiş şi marijuana, şi este sfinţit prin rugăciune înainte de a fi trimis clientului. Afacerea este rentabilă: în 2015, s-au vândut produse în valoare de 60.000 de dolari, în 2016, de 750.000 de dolari, în 2017, de 1,1 milioane de dolari. „Călugăriţele“ au peste 10.000 de clienţi pe tot globul, dintre care peste o sută din România. Ele spun că nu sunt afiliate religiei tradiţionale, principiile lor îmbinând spiritualitatea New Age (îşi planifică recoltele şi producţia de leacuri în funcţie de ciclurile lunii şi se roagă în timp ce prepară produsele „pentru a injecta vindecare şi intenţie în leacurile noastre“), ecologismul, politica progresistă, feminismul şi spiritul antreprenorial.

Sora Kate a lucrat un deceniu în Amsterdam ca şi consultant financiar, după care s-a întors în SUA cu trei copii şi bani puţini, în 2008, chiar la debutul crizei financiare. Fratele ei a convins-o să se mute cu el în Central Valley, California, şi să înceapă o afacere cu canabis. După ce a folosit planta pentru a-şi ajuta nepotul să treacă peste o dependenţă de heroină, a început să creadă în puterile ei miraculoase, iar familia ei a pus bazele unei afaceri îndeajuns de profitabile pentru a putea supravieţui. Sora Kate s-a mutat în comunitatea activistă din Merced şi a început să se îmbrace în călugăriţă în 2011, în toiul mişcării Occupy (mişcare de protest declanşată în SUA prin care se atrage atenţia asupra inegalităţii economice şi sociale care domină noua ordine mondială). Indignată de intenţia congresului american de a clasifica pizza ca legumă, femeia s-a decis: „Dacă pizza e legumă, eu sunt călugăriţă. Aşa că m-am îmbrăcat în călugăriţă şi am început să merg la proteste, iar mişcarea m-a botezat «Măicuţa Occupy»“.

Care a fost motivul pentru care aţi părăsit firma de consultanţă pe care aţi înfiinţat-o şi v-aţi mutat în California pentru a intra în industria canabisului?

Sora Kate: Cum am spus şi în noua mea carte, intitulată „Călugăriţă din întâmplare“, am fost jefuită de fostul soţ, mi-am pierdut slujba şi veniturile, totul în timp ce treceam printr-un divorţ şi luptam pentru custodia celor trei copii. Aceste necazuri ne-au afectat calitatea vieţii. După ce am divorţat şi după ce am reuşit să îmi iau copiii de lângă tatăl lor, a trebuit să îmi găsesc un job care să îmi permită să stau acasă cu copiii, deoarece eram singurul lor părinte. Aşa am explorat industria canabisului, era o alternativă de a supravieţui.

Când aţi simţit că această afacere devine o chemare?

De îndată ce am început să livrez canabis celor bolnavi şi muribunzilor. Am ştiut că aceasta era chemarea mea şi că nimic nu va fi vreodată mai bun decât asta. Am ştiut că nimic nu îmi va vindeca propria inimă zdrobită, cu excepţia acestei munci minunate de a alina suferinţele altor oameni.

Şase călugăriţe lucrează pe plantaţia din California FOTO: Jamie Riley

Câţi membri lucrează la ora actuală la firmă şi câţi alţi membri aveţi peste hotare?

Membri? Noi preferăm să ne intitulăm trib. Le avem pe sora Kass, sora Eeevee, sora Sierra, sora Alice, sora June şi pe mine, care lucrăm la ferma noastră din Merced. Le avem pe sora Claire, sora Stephanie, sora Evalyn, sora Trixie şi sora Claudia în Canada. Îl avem pe fratele Matt în Anglia. Le avem pe sora Floria în Brazilia şi pe sora Rosa în Suedia, pe sora Maria în Noua Zeelandă şi pe sora Star în California.

„SPERĂM SĂ NE EXTINDEM ÎN CEL PUŢIN 50 DE ŢĂRI“

Care sunt planurile de extindere ale afacerii? Cât de mulţi oameni doresc să vi se alăture şi care sunt criteriile de eligibilitate?

Sperăm să avem cel puţin 50 de ţări în care să operăm în următorii cinci ani şi în care să avem cultivatori autorizaţi. Primim sute şi sute de cereri de la persoane care doresc să ni se alăture. Cererile vin atât de la bărbaţi, cât şi de la femei. Din cauza acestui număr mare de solicitări, ne ia, uneori, săptămâni să răspundem. Ne simţim minunat când vedem câtă lume este interesată de ceea ce facem. Şi asta ne dă speranţă pentru umanitate, pentru oameni, pentru planetă. Noi nu credem în suferinţă ca o cale spre spiritualitate, aşa cum fac alte religii. Noi nu credem că suferinţa te duce neapărat mai aproape de Dumnezeu. Nu credem că această vindecare trebuie să însemne neapărat şi durere. Dar este un loc în care suferim, şi acesta este activismul nostru.

A fi activist este ca a fi în armată sau părintele unui nou-născut. Confortul personal este lăsat de-o parte. Am stat de vorbă cu multe călugăriţe ex-catolice şi cu câteva călugăriţe catolice. Şi mereu le întreb cum să cresc numărul membrilor ordinului meu. Şi cel mai des mi se răspunde aşa: „Mulţi sunt chemaţi, puţini sunt aleşi“. Ştiu ce avem de făcut. Nu vom vinde bilete de intrare în ordinul nostru. Creştinătatea mă calcă din ce în ce mai mult pe nervi. Este un fel de patriarhat care trebuie să cadă şi membrii acestui patriarhat conduc atacurile împotriva plantei de canabis.

Au fost ziarişti care au împrăştiat minciuna că planta de canabis este „sfânta treime“ a noastră. E ridicol. Lucrăm cu tot felul de plante medicinale. Cine doreşte să devină membru al ordinului „Surorilor din Vale“ trebuie să îndeplinească şi să urmeze şase condiţii: devoţiune, activism, ecologie, castitate, obedienţă faţă de ciclurile lunii şi trai simplu – un dormitor, o maşină, un televizor. Căutăm excelenţa şi avem nevoie de femei şi bărbaţi care doresc să meargă pe acest drum.

Ce vă atrage cel mai mult la afacerea dumneavoastră?

Tehnologia a luat-o razna. Avem nevoie de această muncă de cultivare şi de medii vii şi ceea ce ne atrage cel mai mult la lucrul cu canabisul este faptul că o facem în maniera înţelepţilor străvechi, poate fi ceva foarte vindecător.

Câţi clienţi aţi avut până acum? Aveţi şi clienţi din România?

Avem peste 10.000 de clienţi din toată lumea şi peste o sută din România. Ne expediem produsele peste tot în lume, şi asta deoarece produsele noastre sunt fabricate din canabis care nu este psihoactiv.

Care sunt salariile la fermă?

Salariul pentru începători este de 12,5 dolari pe oră pentru cei care lucrează part-time şi de 14 dolari pe oră pentru cei care lucrează full-time. Iar salariul de vârf este de 35 de dolari pe oră.

De ce credeţi că este stigmatizat consumul de canabis folosit în scopuri medicale?

Deoarece oamenii sunt leneşi şi înclinaţi să creadă zicala populară a zilei, oricare ar fi ea. Oamenii pur şi simplă acceptă lucrurile aşa cum odinioară strămoşii lor au acceptat faptul că pământul este plat şi că femeile au creierul mai mic decât bărbaţii. Dar nu poţi ascunde adevărul mereu. Până la urmă lumina adevărului iese la iveală. Iar activiştii din această lume ajută ca acest lucru să se întâmple mai repede.

Spuneţi că produsele pe care le fabricaţi reduc durerile, tulburările post-traumatice şi alte afecţiuni. Cu toate astea, valoarea medicinală a uleiului de cânepă este foarte dezbătută. Cum comentaţi această controversă?

Noi nu fabricăm produsele noastre din ulei de cânepă, aşa cum fac ceilalţi cultivatori de canabis medicinal. Noi alegem tulpini de canabis ce au mai puţin de 1% THC, tetrahidrocanabinol, substanţa psihoactivă din canabis. Făcând asta, aceste plante sunt clasificate drept „cânepă“, deoarece nu mai au proprietăţi psihoactive. Iar după ce planta a fost procesată în tincturi sau alifie, are mai puţin de 0,3% substanţă psihoactivă.

Salariul de început al unei călugăriţe este de 12,5 dolari pe oră FOTO: Jamie Riley

Care sunt cele mai importante beneficii ale produselor fabricate de „Surorile din Vale“?

Ne încurajăm clienţii să îşi găsească propriul lor dozaj. Fiecare persoană are propriul său sistem endocanabinoid şi medicina CBD – pe bază de cannabidiol – trebuie să îndeplinească nevoile registrelor endocanabinoide. Le spunem tuturor celor care au dureri cronice să înceapă cu ulei infuzat CBD – este livrat cu picurător – şi să îl ia pe cale orală de două ori pe zi şi să utilizeze, de asemenea, alifia topică tot de două ori pe zi în locurile dureroase şi în acest fel oamenii cu dureri cronice pot lua CBD în sistemul lor de două ori pe zi, prin ingerare şi extern prin alifie. Ca beneficii, oamenii ne-au transmis următoarele rezultate după ce au folosit produsele noastre: i-au ajutat să renunţe la medicamente; reducerea durerilor musculare şi ale articulaţiilor – artrită şi fibromialgie; reducerea durerilor de dinţi şi de urechi; îmbunătăţirea aspectului pielii; înlăturarea mahmurerilor şi migrenelor.

Vă consideraţi o rebelă cu o cauză?

Ne considerăm rebele cu o cauză. Suntem femei serioase cu o misiune serioasă.

Care a fost cea mai interesantă reacţie privind afacerea dumneavoastră?

Am fost surprinsă să văd că la destul de puţin timp după ce ne-am dezvoltat afacerea, am primit cereri de la călugări ca să le facem donaţii.

„CREŞTEM 36 DE PLANTE DE CANABIS ÎN AER LIBER“





Cum vedeţi viitorul industriei de canabis medicinal?

Iată ce cred eu despre viitorul industriei de canabis. Mama Pământ are nevoie de noi toţi să apărăm cânepa. Canabisul ajută oamenii să se vindece şi cânepa vindecă planeta. Şaizeci de specii pe zi dispar de pe glob. Balenele înghit haine din spandex care sunt aruncate în ocean şi acele balene mor. Trebuie să ne unim toate energiile pentru a înlocui medicamentele de sinteză cu medicamente făcute din plante şi pentru a înlocui plasticul cu cânepa.

Câte plante de canabis cultivaţi la ora actuală?

Conform noilor legi adoptate anul trecut, nu mai avem voie să creştem mai mult de şase plante. De asemenea, nu mai avem voie să le creştem afară. Nu ne permitem să construim o seră, aşa că creştem 36 de plante de canabis în aer liber şi aşteptăm să vedem dacă legea ni le va lua. Riscăm să fim amendate, nu băgate la închisoare. Dorim să ne asumăm acest risc, deoarece legile sunt arbitrare şi nu au fost supuse votului cetăţenilor.