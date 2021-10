Sens giratoriu controversat în Piteşti, în valoare de 170.000 de euro

Iniţiat de primar (PSD) şi contestat mai ales de cosilierii PNL, proiectul amenajării ce costă cât un apartament de lux din Bucuresti i-a învrăjbit pe aleşii locali. Iniţial, Comisia de Buget-Finante dăduse aviz nefavorabil, având suspiciuni asupra preţului lucrării.



„Mi-a zis că e firesc să coste mai mult la Primărie”

Mulţi dintre aleşii locali de dreapta au rămas în continuare cu dubii privind preţul, însă proiectul a strâns majoritatea de voturi necesară (incusiv de la PNL, unde părerile sunt împărţite) încât să fie adoptat, după ce şi alţi aleşi locali au fost de acord cu argumentaţia social-democraţilor, potrivit căreia preţurile sunt într-o continuă creştere, iar amânarea adoptării proiectului ar duce la costuri şi mai mari.

„Am întrebat de ce este aşa scump, iar eu, personal, am întrebat ce e în subsol, ca să nu existe riscul să ne trezim cu cine ştie ce. Am primit un răspuns, aşa, în doi peri, că au fost prevăzuţi, acolo, nişte bani, pentru cheltuieli neprevăzute. Noi am cerut să se revină cu nişte calcule, să vedem dacă s-ar putea cumva micşora un pic costul - în general, avem de obiectat la astfel de costuri pentru că ni se par înfiorător de mari. Unul dintre proiectanţi mi-a zis, nici mai mult nici mai puţin, că e firesc să coste mai mult la Primărie”, a explicat, pentru „Adevărul”, consilierul local Răzvan Şerbănoiu (PNL).





Foto: intersecţia în care se va amenaja sensul giratoriu - Google Street View

Mai grav este că proiectul a fost adoptat fără să se facă vreo simulare a utilităţii şi eficienţei lui. „Cred că ar fi trebuit să se facă, mai întâi, o simulare cu balize de plastic, pentru că este posibil ca acolo să nu funcţioneze un sens giratoriu. Sunt două artere cu trafic intens şi - în total - trei străzi care concură la sensul acesta giratoriu, traficul nefiind echilibrat Ori, cei care vor ieşi de la târg spre Slatina vor trebui să aştepte foarte mult acolo. Am avut exemplul din centru (intersecţia CEZ), unde, după simulare, s-a constatat că sensul giratoriu nu funcţionează, pentru că, nefiind echilibrat traficul, unii aşteptau foarte mult” mai spune Răzvan Şerbănoiu.





Pe de altă parte, primarul Cristian Gentea spune că amenajarea unui sens giratoriu ar asigura fluenţa traficului în zona respectivă.

“Dezvoltarea urbană din zona adiacentă intersecţiei Străzii Craiovei cu DJ 659 şi cu DN 65 a determinat creşterea numărului de autovehicule şi, implicit, aglomerarea traficului auto. Amenajarea unui sens giratoriu ar asigura fluenţa traficlui “, se arăta la prezentarea proiectului.

