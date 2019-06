Om de afaceri: „În Grecia am cumpărat un motel în două ore, în România a durat luni de zile până am obţinut autorizaţiile pentru o bază de agrement“

Până în 2016, pe un teren de aproape 7.000 mp din comuna argeşeană Budeasa, aflată la 10 kilometri de Piteşti, era o groapă de gunoi ce reprezenta un adevărat focar de infecţie. Florin Alexandrescu, un om de afaceri cu mai multe investiţii în turism în România şi Grecia, s-a decis să cumpere acel teren şi să facă acolo o bază de agrement, ”din dragoste pentru natură şi pescuit, plus că îmi doream să beneficieze de viitoarea bază de agrement şi copiii nevoiaşi din zonă”. Numai că s-a lovit de la început de beţe în roate din partea fostei administraţii locale şi autorităţilor. ”Unde era groapa de gunoi, pe malul lacului de acumulare Budeasa, la 1,5 metri adâncime era mult balast, care este foarte căutat şi scump. Plus că viitoarea autostradă Sibiu-Piteşti va trece prin zonă. Vă daţi seama ce ar fi însemnat o balastieră aici... Erau interese foarte mari din partea unor oameni influenţi. Femeii care mi-a vândut terenul îi era frică să meargă la Primărie. A durat luni întregi până am obţinut toate autorizaţiile. Cel mai mult a durat cu autorizaţia de construcţie. Erau oficiali din Primăria Budeasa care pur şi simplu refuzau să mi-o elibereze, deşi aveam absolut toate actele legale. Nu te susţine nimeni, indiferent ce vrei să faci. Instituţiile statului nu te ajută”, spune Florin Alexandrescu.

Transformarea fostei gropi de gunoi în zonă de agrement a durat doi ani, între 2016 şi 2018. Numai strânsul gunoaielor şi degajarea terenului au durat mai bine de două luni. Omul de afaceri a amenajat şi pe cheltuiala proprie, cheltuind peste 15.000 de lei pe pietriş, drumul ce duce până la baza de agrement. În total, Florin Alexandrescu a investit peste 200.000 de euro. Complexul de la Budeasa include acum spaţii de cazare, restaurant, o terasă cu 60 de locuri şi o fermă piscicolă unde au fost aduşi crapi portughezi.

”În România, cu cât sunt mai multe mâini, cu atât sunt costurile mai mari”

Florin Alexandrescu are şi un motel în Grecia şi ne-a explicat cât de simple sunt procedurile acolo comparativ cu hăţişul birocratic din România. ”În 2013 Grecia era în criză, totul se vindea pe nimic şi am luat decizia împreună cu un prieten care lucrase 20 de ani în Canada să cumpărăm cu 60.000 de euro un motel cu 14 camere aflat în sudul oraşului Salonic. Toată tranzacţia a durat 40 de minute. Încă 60 de minute au mai durat obţinerea actelor cu apostilă, înregistrarea firmei, deschiderea contului. Cu totul, achiziţionarea motelului şi actele au durat două ore. În Grecia nu e birocraţia de la noi, toate actele se fac pe internet, se lucrează cu fişe fiscale ce se depun o dată la trei ani. Am investit 15.000 de euro în motel ulterior şi am angajat şase oameni, toţi români. Motelul şi-a amortizat cheltuielile în doar câteva luni, erau multe familii de emigranţi ce plăteau zilnic”, spune omul de afaceri.

L-am întrebat pe Florin Alexandrescu şi de ce în opinia sa este birocraţia atât de covârşitoare în România comparativ cu Grecia. ”Cu cât sunt mai multe mâini, cu atât costurile sunt mai mari. În România treci prin 10 mâini, în Grecia nu treci prin nicio mână. Dacă nu se schimbă nimic în România în perioada următoare, vând totul şi plec. Te poţi lupta de unul singur cu birocraţia? Nu poţi”, precizează Florin Alexandrescu.

Masă pentru zeci de copii sărmani

Centrul de agrement al lui Florin Alexandrescu a fost vizitat şi de către marele Ivan Patzaichin şi de către soţia acestuia într-una dintre deplasările sale la centrul de caiac-canoe din Budeasa. „Lui Ivan Patzaichin i-a plăcut foarte locul, pentru că am păstrat sălbăticia ei, drept urmare am decis să susţinem împreună o campanie de promovare pentru acest minunat sport care este caiac-canoe. Din luna septembrie voi aduce la baza de agrement de aici 4 copii de la centrul de plasament din Piteşti administrat de către părintele Decebal Floroaica şi voi suporta toate cheltuielile de pregătire ale acestora, cazarea, masa şi deplasările la competiţiile de caiac-canoe”, susţine Florin Alexandrescu.

Omul de afaceri este implicat constant în acţiuni caritabile şi donează anual sute de pachete cu alimente şi îmbrăcăminte copiilor nevoiaşi. În plus, acesta asigură în fiecare lună o masă caldă pentru 30 de copii nevoiaşi din Budeasa. ”Nu am investit în centrul de agrement din Budeasa pentru profit, ci ca să ajut pe cei aflaţi în nevoie, mă impresionează când văd atâtea nenorociri. Îmi doresc ca de zona de agrement pe care am făcut-o eu aici, pe malul lacului, să se bucure toată lumea.”, mai spune Florin Alexandrescu.

