Lucrările pentru restaurarea casei Elisabetei Rizea avansează greu din lipsa banilor

Reabilitarea casei Elisabetei Rizea a început în vara lui 2020, iar până acum s-a reuşit doar consolidarea temeliei clădirii. Cea mai mare problemă este reprezentată de faptul că până la ora actuală s-au strâns în jur de 15.000 de euro, o sumă mică în condiţiile în care costurile estimate în proiect sunt de zece ori mai mari. „Cu banii strânşi într-o primă etapă s-au realizat lucrările cele mai grabnice - stabilizarea temeliei casei, drenaj pentru ca apa să nu se mai infiltreze şi să slăbească fundaţia, precum şi o anexă din lemn, acoperită cu şiţă, material tradiţional al zonei. Cu banii rămaşi a fost angajată o echipă de meşteri din Maramureş specializaţi în restaurare pe lemn, care au lucrat inclusiv la Muzeul Goleşti. Din păcate, nu s-au strâns suficienţi bani pentru ca aceştia să termine lucrarea, drept urmare vor munci atât cât permite punga. Aşa că a început o cursă contracronometru pentru strângerea de fonduri”, precizează profesorul Cătălin Nedelcu, unul dintre cei care s-au implicat mult în campania pentru reabilitarea casei Elisabetei Rizea.

„În urmă cu doi ani, devizul estimat pentru proiectul memorial CER (Casa Elisabeta Rizea), ce include restaurarea casei bătrâneşti (Faza 1), anexa administrativă - primire oaspeţi (Faza 2) şi pavilionul expoziţional cu încăpere multifuncţională (Faza 3), se ridica la minimum 180.000 de euro. Preţul poate părea unul foarte mare, însă în cazul caselor de patrimoniu, păstrarea structurii arhitectonice iniţiale necesită materiale speciale. Numai reabilitarea propriu-zisă a casei costă în jur de 60.000 de euro. Din păcate, fiind vorba de un muzeu privat, nu se pot accesa fonduri europene”, spune Bogdan Vârvoreanu, strănepotul Elisabetei Rizea.

În casa Elisabetei Rizea s-au păstrat multe dintre obiectele acesteia, care vor fi expuse în viitorul muzeu.

Cum i-au smuls comuniştii părul din cap

În această toamnă, pe 6 octombrie, se vor comemora 19 ani de la decesul faimoasei luptătoare anticomuniste. Elisabeta Rizea s-a născut pe 28 iunie 1912 într-o familie de ţărani, în comuna argeşeană Domneşti, fiind nepoata fruntaşului ţărănist Gheorghe Şuta, ucis de Securitate în 1948. A petrecut 13 ani în teribilele închisori comuniste deoarece i-a sprijinit activ pe fraţii Arnăuţoiu şi grupul de rezistenţă anticomunistă din Munţii Făgăraşului.

Casa are nevoie de reparaţii masive FOTO: Cătălin Nedelcu

Comuniştii i-au smuls părul din cap şi au bătut-o până la leşin în repetate rânduri. În încercarea de a o face să-i trădeze pe partizani, securiştii i-au propus şi sume mari de bani, dar Elisabeta Rizea nu a cedat. „M-au suit legată pe un scaun, de pe scaun pe masă, de pe masă pe alt scaun. Mi-a zvârlit basmaua din cap. „Spune!” Purtam coada cu funtă. Mi-au aruncat fota şi am rămas în iie. Mi-au legat coada sub cârligu’ de lampă din casa boierului. Coada era groasă. Eram si eu altfel la 38 de ani. Cârnu mi-a tras scaunu’. Alalalt mi-a tras şi masa. Coada mi-a rămas în cârlig şi eu am căzut la pământ. Aşa mi-au smuls păru’. Am făcut tratament si nu mi-a mai crescut. Da’ tot nu i-am vândut”, îşi amintea Elisabeta Rizea în interviurile acordate după 1990.

La alegerile din mai 1990, Elisabeta Rizea a îndemnat ţăranii României libere „să nu aleagă un singur partid”. În replică, autorităţile au internat-o la Spitalul Judeţean din Piteşti pentru „diagnosticare”, însă a reuşit să fugă.

Pentru strângerea sumelor necesare continuării lucrărilor la Casa Elisabeta Rizea au fost deschise trei conturi pe numele Vîrvoreanu Bogdan, unde se pot face donaţii.

IBAN Cont RON: RO30BTRLRONCRT0383835101

IBAN Cont EUR: RO77BTRLEURCRT0383835101

IBAN Cont USD: RO81BTRLUSDCRT0383835101

SWIFT: BTRLRO22

