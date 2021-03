Loţiunea naturistă pentru îngrijirea părului, din frunze de urzică şi mesteacăn şi rădăcină de brusture

Produsele de îngrijire a părului care abundă în magazine au, în general, în compoziţie o listă întreagă de substanţe chimice sau compuşi care conferă podoabei capilare, într-o proporţie mai mare sau mai mică, strălucire, rezistenţă şi alte câteva calităţi la care sperăm atunci când lecturăm indicaţiile.

Puţină lume citeşte însă stufoasa etichetă care menţionează, printre altele zinc piritiona, climbazol, acid salicilic, gudron, sulfură de seleniu, glicerină, parfum, iar lista poate continua, în cele mai fericite cazuri, şi cu extracte de plante.

Ei bine, există şi preparate de îngrijire fără chimicale (unele homemade) cu efecte similar. Poate nu sunt la fel de parfumate, cremoase şi colorate, dar au eficienţă fitoterapeutică demonstrată.

Loţiunea ideală după şamponare

Iată o reţetă de loţiune naturistă pentru îngrijirea părului, din frunze de urzică şi mesteacăn şi rădăcină de brusture, pe care o poţi prepara acasă, desigur dacă reuşeşti să aduni ingredintele amintite.

"În 500 de mililitri de apă se fierb, la foc mic, patru linguriţe din amestecul bine mărunţit de plante (în cantităţi egale), timp de două minute, apoi se lasă la infuzat 15 minute. Se foloseşte după şamponare, ca o ultimă clătire.", explică, pentru Adevărul, Elena Badea, administratorul site-ului infuziedesanatate.ro

Este un preparat cu o grămadă de substanţe active naturale, căci numai în rădacina de brusture se găseşte inulină, acid palmitic, steatic şi cofeic, sitosteroli, vitamine din complexul B şi acid cafeic. Dacă mai adăugăm substanţe proteice, sterolii, uleiul volatil, sãrurile minerale şi vitaminele (A, B2, C şi K) din frunzele de urzică plus răşinile, uleiurile şi saponinele din frunzele de mesteacăn (şi ele bogate în vitamina C), înţelegem de ce ne putem baza pe această loţiune.

"Ideal ar fi ca loţiunea să îţi rămână pe păr, dar dacă nu îţi place mirosul (nu este parfumat, preparatul miroase a fân), se lasă 10 minute, apoi se clăteşte iar. Loţiunea regenerează părul, iar datorită urzicii, ajută şi la combaterea mătreţii”, mai spune, pentru Adevărul, Elena Badea.

